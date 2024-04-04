«Ливерпуль» лидирует в АПЛ за 8 туров до конца сезона. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Ман Сити» – на 3

«Ливерпуль» сохранил лидерство в таблице АПЛ.

В 31-м туре чемпионата Англии команда Юргена Клоппа обыграла «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Вчера « » одержал победу над «Астон Виллой» (4:1), а « » – над «Лутоном» (2:0).

Мерсисайдцы остаются на первом месте в турнирной таблице после 30 проведенных матчей – на их счету 70 очков. «Канониры» отстают от лидеров лиги на 2 балла, «горожане» – на 3.

В следующем туре Премьер-лиги « » встретится с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – с «Брайтоном», «Манчестер Сити» – с «Кристал Пэлас». Эти матчи пройдут 6-7 апреля.