«Ливерпуль» лидирует в АПЛ за 8 туров до конца сезона. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Ман Сити» – на 3
«Ливерпуль» сохранил лидерство в таблице АПЛ.
В 31-м туре чемпионата Англии команда Юргена Клоппа обыграла «Шеффилд Юнайтед» (3:1).
Вчера «Манчестер Сити» одержал победу над «Астон Виллой» (4:1), а «Арсенал» – над «Лутоном» (2:0).
Мерсисайдцы остаются на первом месте в турнирной таблице АПЛ после 30 проведенных матчей – на их счету 70 очков. «Канониры» отстают от лидеров лиги на 2 балла, «горожане» – на 3.
В следующем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – с «Брайтоном», «Манчестер Сити» – с «Кристал Пэлас». Эти матчи пройдут 6-7 апреля.
Сейчас диаметрально противоположное мнение
Но верю Сабо ещё покажет себя
А про начало сезона, где Мак Алистер отрабатывал в опорке можно забыть при живом Эндо. Верим в Ливерпуль, всех с победой! YNWA!!!
Пока гол сезона - это гол Гарначо через себя в девятку, а-ля Руни.
А таких ударов как у Макалистера было много, даже он забивал в этом сезоне еще более красивый гол.
P.S. Не фан МЮ.