«Ливерпуль» лидирует в АПЛ за 8 туров до конца сезона. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Ман Сити» – на 3

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Ливерпуль» сохранил лидерство в таблице АПЛ.

В 31-м туре чемпионата Англии команда Юргена Клоппа обыграла «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Вчера «Манчестер Сити» одержал победу над «Астон Виллой» (4:1), а «Арсенал» – над «Лутоном» (2:0).

Мерсисайдцы остаются на первом месте в турнирной таблице АПЛ после 30 проведенных матчей – на их счету 70 очков. «Канониры» отстают от лидеров лиги на 2 балла, «горожане» – на 3. 

В следующем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – с «Брайтоном», «Манчестер Сити» – с «Кристал Пэлас». Эти матчи пройдут 6-7 апреля. 

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18 комментариев
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не могут без валидола, пушка страшная у Мак Аллистера
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-1
+27
Ответ mantihor_e
не могут без валидола, пушка страшная у Мак Аллистера
В начале сезона думал что Мак слабее приобретение, Сабо топ
Сейчас диаметрально противоположное мнение
Но верю Сабо ещё покажет себя
+16
0
+16
Ливерпуль лучший клуб мира!Гол Маккалистера-гол сезона в АПЛ-идеально закрутил в 9тку!!!!!!
+13
-4
+9
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
чем больше Ливерпуль вымучивает эти концовки, тем больше очевидно, что чемпионами они не будут!
как раз наооборот, это признак чемпионского сезона)) стучу по дереву, пусть так и будет
+9
0
+9
Не у меня одного флэшбекнул Стиви Джи при голе Маккалистера? Что за игрок! За 35 млн. это просто грабёж среди белого дня)
+7
0
+7
Мак Полиэстер - это похороны
+9
-3
+6
С возвращением на первое место, Юрген Клопп!
+6
-1
+5
Ответ mr Gadisov
В начале сезона думал что Мак слабее приобретение, Сабо топ Сейчас диаметрально противоположное мнение Но верю Сабо ещё покажет себя
Собо слишком выложился в начале сезона, играл много и интенсивно без замен, был даже в лидерах АПЛ по пробегу или что-то такое. В Собо верим конечно, игрок очень хороший, и даже сейчас он не выпадает, как например Гравенберх, просто менее заметный, чем Мака, но именно Собо отдал предголевой пас на гол Салаха в матче с Брайтоном, поэтому пользу он приносит тоже огромную
+5
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+5
Мне кажется иногда, что Ливерпуль играет в татализатор. После 70 й минуты включаются епт. Без валидола никак
+3
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+3
Желаю победы мерсисайдцам
+3
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+2
Просто вдумайтесь в это: один из лучших на сегодня центральных полузащитников мира, по сути затащивший полухромую Аргентину в финал ЧМ, куплен за что-то около 40 мультов...))
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Никогда не забуду, как спас нашу ОПу Мак , когда буквально в последней атаке развернулся перед защитником и точно навесил на угол головы Нуньеса. Сегодня такая же история. И да теперь он штатный пенальтист и штрафник!!
А про начало сезона, где Мак Алистер отрабатывал в опорке можно забыть при живом Эндо. Верим в Ливерпуль, всех с победой! YNWA!!!
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Ответ добрый грек
Мак Полиэстер - это похороны
Сейчас закончишь вообще всё?)
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Ответ rwpanda
Сейчас закончишь вообще всё?)
по-любому
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Ответ Topar Topovic
Ливерпуль лучший клуб мира!Гол Маккалистера-гол сезона в АПЛ-идеально закрутил в 9тку!!!!!!
Нет.
Пока гол сезона - это гол Гарначо через себя в девятку, а-ля Руни.

А таких ударов как у Макалистера было много, даже он забивал в этом сезоне еще более красивый гол.

P.S. Не фан МЮ.
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