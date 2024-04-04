Антони сфолил на Кукурелье в штрафной «МЮ», судья назначил пенальти. Палмер забил
Фол Антони привел к пенальти ворота «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы играют с «Челси» на выезде в 31-м туре АПЛ (1:2, первый тайм).
На 18-й минуте защитник лондонцев Марк Кукурелья принял мяч в штрафной площади соперника после паса Михаила Мудрика. Вингер «Юнайтед» Антони, догонявший испанца, выставил колено и сбил Кукурелью с ног.
Главный арбитр матча Джарред Джиллетт назначил пенальти в пользу хозяев. Коул Палмер реализовал 11-метровый.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции ESPN