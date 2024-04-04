Антони сфолил на Кукурелье в штрафной «МЮ», судья назначил пенальти. Палмер забил

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия судьи Марк Кукурелья Антони Джарред Джиллетт Коул Палмер Футбол

Фол Антони привел к пенальти ворота «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы играют с «Челси» на выезде в 31-м туре АПЛ (1:2, первый тайм). 

На 18-й минуте защитник лондонцев Марк Кукурелья принял мяч в штрафной площади соперника после паса Михаила Мудрика. Вингер «Юнайтед» Антони, догонявший испанца, выставил колено и сбил Кукурелью с ног. 

Главный арбитр матча Джарред Джиллетт назначил пенальти в пользу хозяев. Коул Палмер реализовал 11-метровый. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Фото: кадр из трансляции ESPN

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9 комментариев
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МЮ в этом сезоне не играет в футбол от слова вообще, Фергюсон за такие результаты давно всех из команды бы выпер.
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Прикольный скрин, те, кто не знают традиций спортса с видосами, застрянут на пару минут🤓
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Крутанул Кукурелью
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В заголовке написано все. Можно даже не открывать содержание )
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Ответ Sergeant Squirting
Левая пенка
Контакт был ведь, значит формальный повод для назначения 11 метрового был.
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