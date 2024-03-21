«Спортинг» — «Бенфика»: прогноз на матч 6 апреля 2024, чемпионат Португалии, 28 тур

В субботу, 6 апреля, в 28 туре португальской Примейры состоится лиссабонское дерби – «Спортинг» сыграет с «Бенфикой». Поединок пройдет на стадионе «Жозе Алваладе». Синопктики обещают в день матча 12 градусов тепла и переменную облачность – погодные условия не помешают командам показать свою лучшую игру. Отметим, встреча начнется в 22:30 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставки на игру:

X1 – 1.97;

X1 или ничья – 1.28;

ТБ 2.5 – 1.69;

ОЗ (да) – 1.60.

Обе команды лидируют в чемпионате страны, по сути, лишили шансов на чемпионство «Порту» и «Брагу». В очкной встрече «Спортинга» и «Бенфики» определится однозначный лидер чемпионата страны, а наш прогноз на матч поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

«Спортинг»

Подопечные Рубена Аморима лидируют в чемпионате страны, имеют в своем активе 68 очков. Команда выиграла 22 матча, по два раза сыграла вничью и потерпела поражение. В активе «Спортинга» 77 забитых голов – это лучший результат в лиге, пропустила команда 26 мячей – это третий показатель по надежности обороны в национальном первенстве. Меньше пропускают только «Бенфика» и «Порту». К слову, «Спортинг» обгоняет идущую на втором месте «Бенфику» на один балл.

В последних десяти матчах «Спортинг» продемонстрировал следующие результаты:

02.04.24 «Бенфика» – «Спортинг Лиссабон» 2:2;

29.03.24 «Эштрела Амадора» – «Спортинг Лиссабон» 1:2;

17.03.24 «Спортинг Лиссабон» – «Боавишта» 6:1;

14.03.24 «Аталанта» – «Спортинг Лиссабон» 2:1;

10.03.24 «Арока» – «Спортинг Лиссабон» 0:3;

06.03.24 «Спортинг Лиссабон» – «Аталанта» 1:1;

03.03.24 «Спортинг Лиссабон» – «Фаренсе» 3:2;

29.02.24 «Спортинг Лиссабон» – «Бенфика» 2:1;

25.02.24 «Риу Ави» – «Спортинг Лиссабон» 3:3;

22.02.24 «Спортинг Лиссабон» – «Янг Бойз» 1:1.

В предыдущих десяти поединках команда продемонстрировала следующую статистику:

матчи – 10;

отдых: дни (часы) – 3.9 (94);

победы – 5 (50%);

ничьи – 4 (40%);

поражения – 1 (10%);

забито голов – 24;

пропущено голов – 14;

забито голов за игру – 2.40;

пропущено голов за игру – 1.40;

сухие матчи – 1 (10%);

обе забьют – 9 (90%);

тотал больше 2.5 – 8 (80%);

тотал меньше 2.5 – 2 (20%);

удары – 14.80;

удары (соперник) – 10.30;

удары в створ – 5.80;

удары в створ (соперник) – 3.80;

владение – 55.90;

владение (соперник) – 43.90;

угловые – 5.40;

угловые (соперник) – 3.00;

нарушения – 10.25;

нарушения (соперник) – 16.13;

офсайды – 1.75;

офсайды (соперник) – 2.88;

желтые карточки – 1.30;

желтые карточки (соперник) – 2.80;

красные карточки – 0;

красные карточки (соперник) – 0.10.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Виктор Дьекереш – швед наколотил 36 голов (7 с пенальти) в 41 матче команды, на втором месте идет Паулиньо с 18 голами в 38 встречах,а на третьей строчке – Педру Гонсалвеш с 16 голами (2 с пенальти) в 40 поединках.

Виктор Дьеркереш также лидирует в списке лучших ассистентов – 14 результативных передач в 41 встрече. На второй строчке идет Педру Гонсалвеш с 13 ассистами в 40 матчах, а на третьем месте – Нуну Мигел Сантуш с 8 результативными передачами в 43 играх.

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«Бенфика»

Лиссабонские «Орлы» сыграли на матч больше, чем у «Спортинга» – 27 игр. В чемпионате Португалии команда выиграла 21 матч, четыре раза сыграла вничью и потерпела два поражения. «Бенфика» забила 61 гол и пропустила 21 мяч.

В последних десяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

02.04.24 «Бенфика» – «Спортинг Лиссабон» 2:2;

30.03.24 «Бенфика» – «Чао Пак Кей» 0:2;

29.03.24 «Бенфика» – «Шавиш» 1:0;

17.03.24 «Каса Пиа» – «Бенфика» 0:1;

14.03.24 «Рейнджерс» – «Бенфика» 0:1;

10.03.24 «Бенфика» – «Эшторил» 3:1;

07.03.24 «Бенфика» – «Рейнджерс» 2:2;

03.03.24 «Порту» – «Бенфика» 5:0;

29.02.24 «Спортинг Лиссабон» – «Бенфика» 2:1;

25.02.24 «Бенфика» – «Портимоненси» 4:0.

Приводим подробную статистику выступления «Бенфики» в последних десяти поединках:

матчи – 10;

отдых: дни (часы) – 3.9 (94);

победы – 5 (50%);

ничьи – 2 (20%);

поражения – 3 (30%);

забито голов – 15;

пропущено голов – 14;

забито голов за игру – 1.50;

пропущено голов за игру – 1.40;

сухие матчи – 4 (40%);

обе забьют – 4 (40%);

тотал больше 2.5 – 6 (60%);

тотал меньше 2.5 – 4 (40%);

удары – 15.56;

удары (соперник) – 12.00;

удары в створ – 5.67;

удары в створ (соперник) – 4.11;

владение – 55.56;

владение (соперник) – 44.44;

угловые – 8.22;

угловые (соперник) – 4.11;

нарушения – 10.00;

нарушения (соперник) – 9.43;

офсайды – 1.86;

офсайды (соперник) – 0.86;

желтые карточки – 1.56;

желтые карточки (соперник) – 2.11;

красные карточки – 0.11;

красные карточки (соперник) – 0.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Рафа Силва – португале наколотил 19 голов в 46 матчах, на втором месте идет Анхель Ди Мария. Ветеран отличился 15 голами (4 с пенальти) в 41 встрече, на третьей строчке расположился Артур Кабрал с 10 голами в 37 поединках.

Рафа Силва и Анхель Ди Мария лидируют в списке лучших ассистентов. У португальца 14 результативных передач в 46 матчах, у аргентинца – 10 ассистов в 41 встрече. Третье место занимает Оркун Кекчю с 9 ассистами в 35 матчах.

Прогноз на матч «Спортинг» – «Бенфика»

В последних пяти очных встречах команды трижды сыграли вничью, еще по одной победе одержали «Спортинг» и «Бенфика»:

02.04.24 «Бенфика» – «Спортинг Лиссабон» 2:2; (Кубок Португалии);

29.02.24 «Спортинг Лиссабон» – «Бенфика» 2:1; (Кубок Португалии);

12.11.23 «Бенфика» – «Спортинг Лиссабон» 2:1; (Примейра Лига);

21.05.23 «Спортинг Лиссабон» – «Бенфика» 2:2; (Примейра Лига);

15.01.23 «Бенфика» – «Спортинг Лиссабон» 2:2; (Примейра Лига).

«Спортинг» довольного забивает – в 10 последних матчах команда наколотила 24 гола, но и пропустила 14 мячей. «Бенфика» же может похвастать аналогичным количеством пропущенных голов, но и забили «орлы» практически на порядок меньше – 15 голов.

В предстоящей встреч хозяева – фаворит матча. Предположим, что «Спортинг», пусть и в упорной борьбе, но переиграет «орлов». Наши варианты ставки на игру – при выборе маркетов опираемся на коэффициенты, представленные в букмекерской конторе «БетБум»:

победа «Спортинга» – 1.97, вариант ставки для уверенных в себе бетторов, исходя из статистики выступления команды, текущей игровой формы и индивидуальных показателей игроков, «Спортинг» ближе к победе;

победа «Спортинга» или ничья – 1.28, менее рискованный вариант ставки, впрочем, и котировка на такой исход меньше коэффа на чистую победу команды;

ТБ 2.5 – 1.69, еще один маркет на довольно вероятное событие, обе команды много забивают и наверняка устроят голевую феерию;

ОЗ (да) – 1.60, скорее всего, вратарям обеих команд придется доставать мяч из собственных ворот.

Ближе ко времени начала матча котировки букмекера могут незначительно измениться, рекомендуем отслеживать актуальные коэффициенты на сайте и в приложениях БК «БетБум».

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