Спортинг – Бенфика где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Португалии 6 апреля

В субботу, 6 апреля, сыграют Спортинг и Бенфика в 28 туре Чемпионата Португалии по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Спортинг – Бенфика

Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Спортинг – Бенфика