Спортинг – Бенфика где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Португалии 6 апреля
В субботу, 6 апреля, сыграют Спортинг и Бенфика в 28 туре Чемпионата Португалии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спортинг – Бенфика
- Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.
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