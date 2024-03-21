Боруссия Дортмунд — Штутгарт: прогноз на матч 6 апреля 2024, немецкая Бундеслига

В рамках 28 тура чемпионата Германии по футболу пройдет матч «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт». Команды сыграют 6 апреля в Дортмунде на поле стадиона «Сигнал-Идуна-Парк». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

«Шмели» получили статус незначительного фаворита домашнего матча. Если брать результаты команд на отрезке в пять последних туров, то они примерно равны. У «Боруссии» четыре победы и одно поражение на этом отрезке. Разница голов 11:5. Это третий результат в турнире. «Штутгарт» занял четвертое место по итогам пяти последних туров. На счету команды три победы и две ничьи. Разница голов 12:6. «Швабы» на ряду с «Аугсбургом» и «Байером», единственные, кто не проиграл на этом отрезке Бундеслиги.

В сезоне 2023/2024 команды провели два очных матча, оба прошли на арене «Штутгарта» и завершились победой хозяев. В Бундеслиге у «швабов» волевая победа 2:1. В составе победителей голы на счету Дениза Ундава и Серу Гирасси. За «шмелей» голом отметился Никлас Фюллькруг. Еще один матч пришелся на 1/8 финала Кубка Германии, где «Штутгарт» победил 2:0. Победу принесли голы Серу Гирасси и Силаса. Оба гола забиты во втором тайме. Всего команды провели 114 игр. Явного лидера в противостоянии нет. Разница побед 45:44 в пользу «Боруссии» при 25 ничьих и разнице голов 197:188 в пользу «шмелей». На чемпионат Германии пришлись 107 матчей, где уже равенство по победам 41:41 и 25 ничьих. По голам впереди «Боруссия» 186:177. В 10 играх чемпионата Германии у «шмелей» есть преимущество: семь побед, ничья и два поражения. Разница голов 27:14. На домашней арене у «Боруссии» шесть побед, три ничьи и поражение при разнице голов 30:15.

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, «обе забьют — да», гол «Штутгарта».

Боруссия Дортмунд

В матче 27 тура чемпионата Германии «Боруссия» в гостях переиграла «Баварию». Победа со счетом 2:0. Победный мяч на 10 минуте забил Карим Адейеми. Итоговый счет на 83 минуте встречи установил Юлиан Рюэрсон. По показателю xG ближе к победе была «Бавария» 2,26:1,13.

«Боруссия» закрепилась в зоне Лиги чемпионов, но за чемпионский титул давно не борется. Команда на четвертом месте в турнирной таблице с 53 очками. Отставание от лидирующего «Байера» 20 баллов. В 27 матчах у «шмелей» 15 побед, 8 ничьих и 4 поражения. Разница голов 55:32. По игре на домашней арене команда на пятой строчке с восемью победами, двумя ничьими и тремя поражениями в 13 играх. Разница голов 27:19.

Результаты «Боруссии» в пяти последних матчах:

Бундеслига, «Бавария» — «Боруссия» 0:2;

Бундеслига, «Боруссия» — «Айнтрахт» 3:1;

Лига чемпионов, «Боруссия» — ПСВ 2:0;

Бундеслига, «Вердер» — «Боруссия» 1:2;

Бундеслига, «Унион» — «Боруссия» 0:2.

«Шмели» выиграли пять последних матчей. Всего на отрезке в 10 официальных игр у команды шесть побед, три ничьи и поражение при разнице голов 18:7. На домашней арене у «Боруссии» шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 22:12.

Интересные статистические факты по игре «Боруссии» в сезоне:

Самые результативные игроки в Бундеслиге: Никлас Фюллькруг 11+8, Юлиан Брандт 6+11, Даниэлл Мален 11+1, Марко Ройс 4+3, Юлиан Рюэрсон 4+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Никлас Фюллькруг 12+10, Юлиан Брандт 8+13, Даниэлл Мален 13+3, Марко Ройс 7+4, Марсель Забитцер 3+6;

«Боруссия» забивает как минимум 2 гола в 5 играх турнира;

В 6 из 7 матчах «Боруссии» в чемпионате забивают оба соперника;

«Боруссия» не проиграла «Штутгарту» в 8 из 10 последних играх турнира;

«Боруссия» забивает в 10 домашних играх, в 8 из 10 матчах забивая более гола;

«Боруссия» победила в 5 официальных играх, забивая в каждой игре не менее двух раз;

В 7 матчах «Боруссия» забивает до перерыва;

В 7 домашних играх команда забивает в первом тайме.

Последний матч из-за травм пропускали Рами Бенсебайни, Грегор Кобель и Даниэлл Мален. После дисквалификации вернется Марсель Забитцер.

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Штутгарт

«Швабы» в матче 27 тура почти упустили победу, ведя в счете 2:0. В домашней встрече с «Хайденхаймом» хозяева вышли вперед на 41 минуте благодаря голу Серу Гирасси. На 53 лидерство «Штутгарта» упрочил Ангело Штиллер. На 62 минуте случился автогол Александра Нюбеля. Гости хорошо провели концовку и дубль Тима Клейдиенста на 84 и 85 минутах вывел их вперед. Спас «Штутгарт» от поражения гол Дениза Ундава на восьмой компенсированной минуте. Итоговый счет встречи 3:3.

«Швабы» расположились на третьем месте в турнирной таблице с 57 очками. Отставание от «Баварии», занимающей второе место, всего три балла. В 27 турах у команды 18 побед, 3 ничьи и 6 поражений. Разница голов 63:34. Команда на третьем месте по результативности. По игре на чужом поле «Штутгарт» на четвертом месте с восемью победами и пятью поражениями в 13 играх. Разница голов 23:20. «Штутгарт» единственная команда Бундеслиги, не сыгравшая вничью в гостевых матчах.

Результаты «Штутгарта» в пяти последних матчах:

Бундеслига, «Штутгарт» — «Ханденхайм» 3:3;

Бундеслига, «Хоффенхайм» — «Штутгарт» 0:3;

Бундеслига, «Штутгарт» — «Унион» 2:0;

Бундеслига, «Вольфсбург» — «Штутгарт» 2:3;

Бундеслига, «Штутгарт» — «Кельн» 1:1.

На официальном уровне у команды серия из семи игр без поражений. Всего на отрезке в 10 матчей у «Штутгарта» семь побед, две ничьи и одно поражение. Разница голов 27:14. В статусе гостей у команды пять побед и пять поражений в 10 встречах с разницей голов 16:17.

Интересные статические факты по игре «Штутгарта» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Бундеслиге: Серу Гирасси 23+1, Дениз Ундав 15+7, Крис Фюрих 7+7, Энзо Мийо 5+2, Джейми Льюелинг 3+3, Максимилиан Миттельштадт 2+4;

Самые результативные игроки в сезоне: Серу Гирасси 25+2, Дениз Ундав 16+7, Крис Фюрих 8+7, Энзо Мийо 6+5, Силас 5+2, Максимилиан Миттельштадт 2+5;

В 7 из 9 матчах Бундеслиги забивают обе команды;

«Штутгарт» выиграл 4 гостевые матча Бундеслиги подряд;

В 8 из 9 матчах чемпионата команда пропускала;

«Штутгарт» пропускал более гола в 7 из 8 гостевых очных встречах в турнире;

В 5 гостевых матчах команда забивает более гола;

В 9 из 10 матчах команда забивает более гола;

В 6 из 10 матчах «Штутгарт» забил как минимум 3 гола;

«Штутгарт» выиграл первый тайм в 4 матчах и 4 гостевых играх;

В 4 гостевых матчах команда забивает до перерыва;

В 9 играх «Штутгарт» забивает во втором тайме;

В 4 гостевых играх команда забивает после перерыва.

Последний матч из-за травм пропускали Энтони Руо, Фабиан Бредлов, Николас Нартей и Дан-Аксель Загаду.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги Боруссия Дортмунд — Штутгарт

Хозяева получили статус фаворита встречи. Последние очные встречи успешнее проводят «шмели». Команда не проиграла в 8 из 10 матчах чемпионата и 9 из 10 домашних играх в турнире. в 6 домашних встречах из 10 «Боруссия» забивает как минимум 3 гола.

Коэффициенты на матч «Боруссия» — «Штутгарт» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Боруссии» — 2,20;

Ничья — 4,05;

Победа «Штутгарта» — 2,92;

ТБ2,5 —1,42;

ТМ2,5 — 2,9;

«Обе забьют — да» — 1,37;

«Обе забьют — нет» — 3,11.

Обе команды проводят хороший отрезок. «Штутгарт» не проигрывает в девяти турах Бундеслиги, «Боруссия» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов и закрепилась в топ-4 Бундеслиги. Очные матчи команд редко бывают малорезультативными. К результативности в этой встрече склоняют и результаты команд в последних играх. «Шмели» забивали как минимум дважды в 6 из 7 домашних встречах турнира, при этом не пропустили всего один раз. «Штутгарт» более гола забивает в 8 из 9 матчах турнира, в которых ни разу не проиграл. Пропустила команда на этом отрезке в семи встречах. Основная ставка на матч — «обе забьют — да» плюс ТБ2,5 с коэффициентом 1,53 по линии букмекерской конторы BetBoom. Ставка прошла в 7 из 10 очных матчах турнира на поле «Боруссии».

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