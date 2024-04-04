Мартино об 1:2 от «Монтеррея»: «Полезный урок для «Интер Майами». Понравилось то, как мы сражались» 

Херардо Мартино оценил поражение от «Монтеррея» (1:2) в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами» уступил в рамках первого матча 1/4 финала.

«Мне понравилось то, как мы сражались. Думаю, мы проделали очень хорошую работу, и это, считаю, самое важное.

Также считаю, что как для клуба, так и для его молодых игроков это была хорошая возможность вынести полезный урок. В итоге мы смогли соответствовать высоким требованиям матча», – сказал главный тренер « ».