Мартино об 1:2 от «Монтеррея»: «Полезный урок для «Интер Майами». Понравилось то, как мы сражались» 

Теги МЛС Кубок чемпионов КОНКАКАФ Монтеррей Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино оценил поражение от «Монтеррея» (1:2) в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами» уступил в рамках первого матча 1/4 финала.

«Мне понравилось то, как мы сражались. Думаю, мы проделали очень хорошую работу, и это, считаю, самое важное.

Также считаю, что как для клуба, так и для его молодых игроков это была хорошая возможность вынести полезный урок. В итоге мы смогли соответствовать высоким требованиям матча», – сказал главный тренер «Интер Майами».

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3 комментария
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про Месси уже и не спрашивают. надоела лапша на уши от Мартино. незначительная травма длинною почти в месяц)))
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Бездарность.
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