Месси пропустит третий матч «Интер Майами» подряд. У футболиста травма задней поверхности бедра

Теги МЛС Лионель Месси травмы Монтеррей Нью-Йорк Сити Интер Майами Футбол

Лионель Месси пропустит предстоящий матч «Интер Майами».

Аргентинский нападающий не примет участие в матче чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Сити».

Футболист пропустит игру из-за травмы задней поверхности бедра.

«Интер Майами» надеется, что Лионель Месси сможет сыграть в следующей игре команды против «Монтеррея» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Месси не играет за «Интер Майами» с 14 марта, когда он провел 50 минут в игре с «Нэшвиллом» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Подробную статистику Месси можно изучить здесь.

69 комментариев
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Как не крути, возраст дает о себе знать. На протяжении 20 лет получать много и больно по ногам и не ломаться невозможно
+36
-10
+26
Ответ Дима
Комментарий скрыт
А в 20 лет как провёл ЧМ этот Роналду?)
+31
-16
+15
Ну вот, сдаю билеты возвращаюсь в Воронеж...
+14
-2
+12
Подготовка к копе в самом разгаре))))))
+17
-6
+11
Ответ Дима
Комментарий скрыт
А причём тут команда?!
Ты же говоришь, что Роналду провёл плохо ЧМ лишь из-за возраста!
А я тебе напоминаю, что твой кумир всегда так проводил ЧМ и "дошёл" он до полуфинала со статой 1+0 в 6 играх, прямо как на ЧМ 22)
А у Месси тогда было 1+1 в 3 играх)
+21
-11
+10
Ответ Ильнур Хасанов
Комментарий скрыт
https://youtu.be/6hWyE1qoplk?si=MqTmSFHeAa7t9Yoc
+5
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+4
Ответ Ильнур Хасанов
Комментарий скрыт
Рамос, Пепе, Каземиро это шутка какой-то да???
Если бы они били так Рюналду он бы давно завершил карьеру.
+7
-3
+4
Ответ Дзмітрый Фарботка
Задача Месси подойти к последнему бою на копе в оптимальном состоянии. Его достижения или неудачи в Америке на его величие никак не повлияют.
На величие Месси ничего не повлияет, но люди хотят смотреть на его игру и огорчаются, когда не видят его на поле.
+6
-3
+3
Ответ atomio
Один всю жизнь играл не щадя своих ног, идя в дриблинг, прорываясь - лишь бы получить преимущество и сыграть на партнеров. Другой - только на чистых мячах, а после 30ти, стоя у ворот чтобы просто подставить ногу/голову от ювелирного паса условного Модрича, для замыкания в пустые. Потом уехал в лигу песков с любителями, где до него нельзя даже дотронуться, а защитники расступаются. Вот и вся разница. Думайте.
в новости ни малейшего намека на других игроков, споры и т.д , но месибои и тут натягивают 🤣
+20
-17
+3
роман здравствуй мой хороший, без обид, у тебя все получится
+3
-1
+2
Ответ Syndycate
А там пару левых пенок и предобводок, и очередной липовый ЗМ в кармане
А ведь многим и даже вымоленные пенки не помогают получить шальной зм.Магия не работает?🤔
+9
-7
+2
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Типичный творог
+2
0
+2
Ответ Иван Лапин
как и писал тут ранее - месси и не собирался играть в этой вашей бургер лиге. приехал чисто бабла получить.
кто тебе сообщил?р-он?
+2
-1
+1
Ответ as009595@icloud.com
Ну так он хотел даже бесплатно отыграть сезон
я аж едой подавился хахахах месси...бесплатно...аххахха реально смешно придумал
+4
-3
+1
Облом для билетных перекупов
+2
-1
+1
Ответ Caterina
Правильный совет! Лучше промолчать, чем в очередной раз соврать.
клоун.
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0
Ответ meringue
ты что, не говори об этом никому, тсссс😁😁😁
Правильный совет! Лучше промолчать, чем в очередной раз соврать.
+3
-3
0
Ответ Andria Managadze
тот топоряк из Нешвила почти похоронил ноги Месси вопрос следующий почему он это сделал неужели чем то он мог этим хамством помочь кому нибудь
Так он выполнял поручение тренера.
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Ответ Дима
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Здоровья величайшему футболисту в истории - Лео Месси! 🐐🇦🇷
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Ответ proojiy12@gmail.com
А ведь многим и даже вымоленные пенки не помогают получить шальной зм.Магия не работает?🤔
У многих нет такого лизоблюдства и пиара
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-4
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Ответ Михаил Зюбин
Ну вот, сдаю билеты возвращаюсь в Воронеж...
Горячо одобряю! Ведь - Воронеж ... догонишь!
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Ответ Дима
Ну да. Барса взяла требл, с игроком напичканным допингом и не проходившим ни разу допинг на тот момент, т.к. там всегда положительный результат. Ну и под этот шумок можно было пихать в Леонида что угодно, хоть мельдоний хоть что. Ну и плюс ко всему этому там были Негрейры и Эвребе (как раз тот розыгрыш) Самый стремный требл в истории принадлежит этой бчк
Комментарий удален модератором
Ответ 2dve2@mail.ru
Комментарий удален модератором
типичный месифан: когда сказать нечего - переход на личности и оскорбления 🤣
отдыхай
+2
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