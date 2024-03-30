Месси пропустит третий матч «Интер Майами» подряд. У футболиста травма задней поверхности бедра

Лионель Месси пропустит предстоящий матч «Интер Майами».

Аргентинский нападающий не примет участие в матче чемпионата против « ».

Футболист пропустит игру из-за травмы задней поверхности бедра.

« » надеется, что сможет сыграть в следующей игре команды против « » в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Месси не играет за «Интер Майами» с 14 марта, когда он провел 50 минут в игре с «Нэшвиллом» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Подробную статистику Месси можно изучить здесь.