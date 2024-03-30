Месси пропустит третий матч «Интер Майами» подряд. У футболиста травма задней поверхности бедра
Лионель Месси пропустит предстоящий матч «Интер Майами».
Аргентинский нападающий не примет участие в матче чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Сити».
Футболист пропустит игру из-за травмы задней поверхности бедра.
«Интер Майами» надеется, что Лионель Месси сможет сыграть в следующей игре команды против «Монтеррея» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
Месси не играет за «Интер Майами» с 14 марта, когда он провел 50 минут в игре с «Нэшвиллом» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
Подробную статистику Месси можно изучить здесь.
Ты же говоришь, что Роналду провёл плохо ЧМ лишь из-за возраста!
А я тебе напоминаю, что твой кумир всегда так проводил ЧМ и "дошёл" он до полуфинала со статой 1+0 в 6 играх, прямо как на ЧМ 22)
А у Месси тогда было 1+1 в 3 играх)
Если бы они били так Рюналду он бы давно завершил карьеру.
отдыхай