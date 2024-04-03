Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. «Интер Майами» примет «Монтеррей»

Теги МЛС Лионель Месси результаты высшая лига Мексика КОНКАКАФ Кубок чемпионов КОНКАКАФ Монтеррей Интер Майами Футбол

«Интер Майами» примет «Монтеррей» в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Ранее главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что Лионель Месси вернулся к тренировкам после травмы задней поверхности бедра. Его участие в матче под вопросом.

В новом сезоне аргентинский футболист принял участие в 3 матчах МЛС, забив 3 гола и отметившись одной результативной передачей.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/4 финала

Интер Майами США – Монтеррей Мексика
Дата проведения
4 апреля, 03.00, «Chase Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

«Интер Майами» отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг.

Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.

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8 комментариев
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вообще ничего не жду от этой игры, а в частности от Майами. потому как тренер у них с большой буквы физрук. овоська голов в их ворота и скорее всего выход Месси во втором тайме. Монтеррей - это вам не Абха из Аравии. которой можно забивать штрафные без стенки и вратаря.
+5
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+2
Ответ Artem Piatkov
Удачи Монтеррей! Только победа! 🇲🇽
Удачи модераторам, что бы успешно заблокировали твой очередной мультиаккаунтик. По счету 20 наверное.
+3
-2
+1
Минифинал, победитель этой схватки должен выиграть КОНКАКАФ
+2
-2
0
Ромка вообще плевать куда там вышел ПСЖ, хоть финал галактики имени Андромеды. в отличие от твоего кумира, два года назад один человек вышел в свой главный финал жизни. и выиграл его.
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0
Ответ Александр Северный
вообще ничего не жду от этой игры, а в частности от Майами. потому как тренер у них с большой буквы физрук. овоська голов в их ворота и скорее всего выход Месси во втором тайме. Монтеррей - это вам не Абха из Аравии. которой можно забивать штрафные без стенки и вратаря.
А у Монтеррея какой тренер?
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