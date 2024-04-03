Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. «Интер Майами» примет «Монтеррей»

«Интер Майами» примет «Монтеррей» в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Ранее главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что Лионель Месси вернулся к тренировкам после травмы задней поверхности бедра. Его участие в матче под вопросом.

В новом сезоне аргентинский футболист принял участие в 3 матчах МЛС, забив 3 гола и отметившись одной результативной передачей.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/4 финала

«Интер Майами» отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг.

Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.