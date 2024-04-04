Зобнин о «Спартаке»: «Нет никакого кризиса. Нужно выправлять ситуацию, набирать очки» 

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Роман Зобнин Футбол

Роман Зобнин считает, что «Спартак» не находится в кризисе.

Полузащитник красно-белых высказался после первого матча с «Зенитом» (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«У нас все матчи непростые, к сожалению, в чемпионате вышло неудачно. Надо смотреть и спрашивать с себя. Нет никакого кризиса. Даже если брать прошлый матч с «Уралом», были моменты, просто не забили. 

Нужно выправлять ситуацию, набирать очки. Только мы сможем исправить ситуацию. Надо быть не шестыми-седьмыми, а повыше», – сказал Зобнин.

После 21 матча «Спартак» занимает в Мир РПЛ 6-е место.

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2 комментария
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Просто не забили , просто проиграли , но зарплата то капает . У нас игроков , и тренеров , нет не какого кризиса .
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"Нет никакого кризиса."
Конечно нет. Одна победа в пяти матчах - это не кризис, а совершенно естественный результат для нынешнего Спартака.
+2
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