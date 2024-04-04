Зобнин о «Спартаке»: «Нет никакого кризиса. Нужно выправлять ситуацию, набирать очки» 

Роман Зобнин считает, что «Спартак» не находится в кризисе.

Полузащитник красно-белых высказался после первого матча с «Зенитом» (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«У нас все матчи непростые, к сожалению, в чемпионате вышло неудачно. Надо смотреть и спрашивать с себя. Нет никакого кризиса. Даже если брать прошлый матч с «Уралом», были моменты, просто не забили.

Нужно выправлять ситуацию, набирать очки. Только мы сможем исправить ситуацию. Надо быть не шестыми-седьмыми, а повыше», – сказал .

После 21 матча « » занимает в Мир РПЛ 6-е место.