Гончаренко об 1:0 с «Локо»: «Урал» победил за счет самоотдачи и желания» 

Виктор Гончаренко оценил победу над «Локомотивом» (1:0).

« » выиграл матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России.

— Можно ли говорить, что после двух последних игр «Урал» выходит из пике?

— Если смотреть в целом, то можно взять игру с «Родиной», матчи на сборах были достаточно неплохими. Мы в прошлом году отмечали, что даже в проигранных матчах были чуть лучше соперника, но очков не набирали.

Сегодня, наверное, нам это вернулось. Была эмоциональная игра, у «Локомотива» много быстрых футболистов, хорошее движение, но мы за счет самоотдачи и желания победили.

— Эмоционально настраивали игроков, быстрый гол случился из‑за этого?

— Нельзя сказать, что мы говорили, что надо быстро забить. Чтобы в кубковом матче пройти дальше, надо забивать, что мы и сделали. Было важно контролировать центр поля из‑за того, что загружены наши игроки центральной зоны, против быстрых игроков « » демонстрировать больше движения. Нашли это сочетание. Дмитриева отправили вперед, он отодвинул игру от наших ворот, – сказал главный тренер «Урала».