Широков об Абаскале: «Не с тем богом советуется, может – надо с футбольным говорить. У «Спартака» нет системы в атаке, играют больше наобум»

Роман Широков прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о помощи Бога.

– В « » тренер сказал, что советуется с богом при определении состава. Как вы поняли это?

– Мало ли кто с кем советуется. Главное, чтобы выигрывали. Может быть, он действительно шаманит. Но пока, может быть, не с тем богом советуется – надо с футбольным богом говорить.

Я смотрел второй тайм матча [с «Уралом»]. Были дальние удары, а какой-то идеи впереди не увидел. На мой взгляд, в атаке нет системы, играют наобум больше, хотя футболисты, которые могли бы создавать, есть.

Пока все сводится к тому, чтобы доставить мяч крайним нападающим, которые быстрые и техничные, они обыгрывают и делают передачи в штрафную, могут и самостоятельно забивать.

Даже если форварды обыгрывают на фланге, завершения все равно нет. Если играют на нападающего высокого, тот особо не цепляется, – сказал бывший игрок сборной России.

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

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