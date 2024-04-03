Широков об Абаскале: «Не с тем богом советуется, может – надо с футбольным говорить. У «Спартака» нет системы в атаке, играют больше наобум»
Роман Широков прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о помощи Бога.
– В «Спартаке» тренер сказал, что советуется с богом при определении состава. Как вы поняли это?
– Мало ли кто с кем советуется. Главное, чтобы выигрывали. Может быть, он действительно шаманит. Но пока, может быть, не с тем богом советуется – надо с футбольным богом говорить.
Я смотрел второй тайм матча [с «Уралом»]. Были дальние удары, а какой-то идеи впереди не увидел. На мой взгляд, в атаке нет системы, играют наобум больше, хотя футболисты, которые могли бы создавать, есть.
Пока все сводится к тому, чтобы доставить мяч крайним нападающим, которые быстрые и техничные, они обыгрывают и делают передачи в штрафную, могут и самостоятельно забивать.
Даже если форварды обыгрывают на фланге, завершения все равно нет. Если играют на нападающего высокого, тот особо не цепляется, – сказал бывший игрок сборной России.
«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля
Хотя, конечно, Спартак впору только Промесу обсуждать, в нидерландской прокуратуре, кто там в Спартаке его деньгами на покупку кокаина снабжал, под какой процент. Надеюсь, он там целиком сдаст криминальное КБ (Кокаино-Бромантановое) сообщество в полном составе.
И что такое знаки препинания изучи, двоечник...
С Заболотным?