Широков об Абаскале: «Не с тем богом советуется, может – надо с футбольным говорить. У «Спартака» нет системы в атаке, играют больше наобум»

Теги Спартак Роман Широков премьер-лига Россия религия Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Широков прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о помощи Бога.

– В «Спартаке» тренер сказал, что советуется с богом при определении состава. Как вы поняли это?

– Мало ли кто с кем советуется. Главное, чтобы выигрывали. Может быть, он действительно шаманит. Но пока, может быть, не с тем богом советуется – надо с футбольным богом говорить.

Я смотрел второй тайм матча [с «Уралом»]. Были дальние удары, а какой-то идеи впереди не увидел. На мой взгляд, в атаке нет системы, играют наобум больше, хотя футболисты, которые могли бы создавать, есть.

Пока все сводится к тому, чтобы доставить мяч крайним нападающим, которые быстрые и техничные, они обыгрывают и делают передачи в штрафную, могут и самостоятельно забивать.

Даже если форварды обыгрывают на фланге, завершения все равно нет. Если играют на нападающего высокого, тот особо не цепляется, – сказал бывший игрок сборной России.

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

У «Спартака» 0 голов без Промеса. Все так ужасно?

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8 комментариев
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Футбольный бог Спартака сейчас экстрадиции в тюрьме ждет
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Ответ свисток батурина
Спартак наш не надо обсуждать Роман Широков вас это не касается так что лучше молчать чем думать
С чего бы это бывшему игроку Спартака не обсуждать свой прежний клуб?
Хотя, конечно, Спартак впору только Промесу обсуждать, в нидерландской прокуратуре, кто там в Спартаке его деньгами на покупку кокаина снабжал, под какой процент. Надеюсь, он там целиком сдаст криминальное КБ (Кокаино-Бромантановое) сообщество в полном составе.
И что такое знаки препинания изучи, двоечник...
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Ответ Aleksey Yashin
"Не с тем богом советуется – надо с футбольным богом говорить." С Заболотным?
с Адрианом Муту
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"Не с тем богом советуется – надо с футбольным богом говорить."

С Заболотным?
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Я думаю, что Абаскалю и команде надо забыть всё. Всё неудачи, весь чемпионат. И просто постараться взять кубок, остальные матчи рассматривать через призму подготовки.
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