Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков о назначении в РПЛ: «Свои личные предпочтения засуну глубоко-глубоко. Я должен быть равно приближен ко всем клубам лиги»

Евгений Мележиков прокомментировал свое назначение в РПЛ.

Экс-гендиректор «Спартака» назначен исполнительным директором лиги.

– Я буду отвечать за операционную деятельность. Мне хотелось бы продолжить работать в российском футболе. В РПЛ собрана сильная команда менеджеров. Задача полностью обеспечить координацию по всем направлениям. Чтобы президент лиги сконцентрировался на более важных вопросах.

– Будете отвечать за календарь?

– В том числе.

– «Спартак» может рассчитывать на благосклонность?

– Я свои личные предпочтения засуну теперь глубоко-глубоко. Теперь я должен быть равно приближен ко всем клубам РПЛ, – сказал Мележиков.

С 2008 по 2011 год Мележиков работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности.

С 2015 по 2018 год он занимал должность директора по безопасности « », а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

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