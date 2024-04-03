Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков о назначении в РПЛ: «Свои личные предпочтения засуну глубоко-глубоко. Я должен быть равно приближен ко всем клубам лиги»
Евгений Мележиков прокомментировал свое назначение в РПЛ.
Экс-гендиректор «Спартака» назначен исполнительным директором лиги.
– Я буду отвечать за операционную деятельность. Мне хотелось бы продолжить работать в российском футболе. В РПЛ собрана сильная команда менеджеров. Задача полностью обеспечить координацию по всем направлениям. Чтобы президент лиги сконцентрировался на более важных вопросах.
– Будете отвечать за календарь?
– В том числе.
– «Спартак» может рассчитывать на благосклонность?
– Я свои личные предпочтения засуну теперь глубоко-глубоко. Теперь я должен быть равно приближен ко всем клубам РПЛ, – сказал Мележиков.
С 2008 по 2011 год Мележиков работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности.
С 2015 по 2018 год он занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.
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