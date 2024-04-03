Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков о назначении в РПЛ: «Свои личные предпочтения засуну глубоко-глубоко. Я должен быть равно приближен ко всем клубам лиги»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Евгений Мележиков Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Мележиков прокомментировал свое назначение в РПЛ.

Экс-гендиректор «Спартака» назначен исполнительным директором лиги.

– Я буду отвечать за операционную деятельность. Мне хотелось бы продолжить работать в российском футболе. В РПЛ собрана сильная команда менеджеров. Задача полностью обеспечить координацию по всем направлениям. Чтобы президент лиги сконцентрировался на более важных вопросах.

Будете отвечать за календарь?

– В том числе.

«Спартак» может рассчитывать на благосклонность?

– Я свои личные предпочтения засуну теперь глубоко-глубоко. Теперь я должен быть равно приближен ко всем клубам РПЛ, – сказал Мележиков.

С 2008 по 2011 год Мележиков работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности.

С 2015 по 2018 год он занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

Зарема о назначении Мележикова директором РПЛ: «Где-то выдохнул Малышев»

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3 комментария
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с предпочтениями самого Мележикова разобрались, туда им и дорога... что насчёт предпочтений Дюкова?
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Мележиков: "Я буду отвечать за чаепитие с судьями"
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ага, верим
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