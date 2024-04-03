Семак перед «Спартаком»: «Сегодня проводим ротацию, чтобы в следующих матчах игроки с определенными проблемами и усталостью были в боевой готовности. В Самаре был хороший матч, нужно было просто забивать»
Сергей Семак дал комментарий по составу «Зенита» перед матчем со «Спартаком».
«Спартак» принимает «Зенит» в первом матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.
– Почему Кержаков в воротах, а не Адамов?
– Это связано с ротацией.
– У вас сегодня номинально три центральных защитника. Как будет выглядеть конфигурация в обороне?
– Посмотрим. У нас сейчас, к сожалению, не так много крайних защитников. Приходится выбирать, кто будет играть, пробовать различные варианты.
– Против «Спартака» на «Газпром Арене» было тяжело. Какие выводы вы сделали, чтобы забить этому «Спартаку»?
– После игры говорили, что дома нам не хватило остроты в завершающей фазе. Что касается контроля и организации игры, ситуация обстояла неплохо. В завершении не хватило остроты. Думаю, ребята понимают, что делать, чтобы создавать больше моментов.
– То, что это кубковый матч и будет ответная игра, накладывает отпечаток на тактический план?
– Конечно, матчи двухраундовых противостояний отличаются от матчей на вылет. Вероятность случайности и ошибки меньше. Мы отталкиваемся от задач, которые у нас есть, от состояния игроков, календаря и выбираем тот или иной вариант состава.
– Вы выбирали состав, исходя из того, что команда местами не очень удачно сыграла в Самаре? Или было понятно, что в Кубке выйдут эти ребята?
– В Самаре был хороший матч, нужно было просто забивать. Думаю, с таким преимуществом в Самаре практически никто не играл. Результат был неприятен, но ошибки бывают у всех. Что касается сегодняшнего матча, проводим определенную ротацию, чтобы в следующих матчах игроки с определенными проблемами и усталостью были в боевой готовности, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ».
Семак как всегда сливает кубок, потому что не хочет и/или не умеет играть 2 раза в неделю.