Фаната «Рексхэма» забанили на три года за «расистское» оскорбление. Он крикнул «английские ублюдки» болельщикам «Транмер Роверс»

Фанат получил трехлетний бан на посещение игр из-за расистских выкриков.

Болельщику валлийского клуба «Рексхэм» запретили посещать футбольные матчи в течение трех лет за то, что он выкрикивал расистские оскорбления в адрес болельщиков английского « » во время матча второй английской лиги. Матч между этими командами отнесен к категории «повышенного риска» после того, как 30 фанатов были заключены в тюрьму после масштабных беспорядков на игре в 2003 году.

В суде 21-летний Дэниэл Томас Монк признал себя виновным в нарушении общественного порядка с отягчающими признаками в виде расистских выкриков.

Суд постановил, что Монк подошел к группе фанатов «Транмера», которых полиция сопровождала к стадиону, и выкрикнул «грязные скаузерские ублюдки». После этого он вернулся с группой других мужчин и выкрикнул «грязные английские ублюдки».

Оскорбления были зафиксированы нательными камерами полицейских, и Монка арестовали на месте. Болельщику запретили посещать игры в течение трех лет и обязали выплатить штраф в размере 768 фунтов стерлингов.

Алекс Маккензи, защищавший Монка в суде, сказала, что его клиент «искренне сожалеет» о своем «не свойственном ему» поведении. Она также заявила, что подобные оскорбления шли и со стороны фанатской группы, в которой находился Монк, и что болельщики соперников также отпускали оскорбительные замечания.

«Транмер» обыграл « » со счетом 1:0 и лишил валлийский клуб, принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни, шансов на повышение в классе.