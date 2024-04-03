Фаната «Рексхэма» забанили на три года за «расистское» оскорбление. Он крикнул «английские ублюдки» болельщикам «Транмер Роверс»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики Транмер чемпионшип Д3 Англия Рексхэм дискриминация контент Футбол

Фанат получил трехлетний бан на посещение игр из-за расистских выкриков.

Болельщику валлийского клуба «Рексхэм» запретили посещать футбольные матчи в течение трех лет за то, что он выкрикивал расистские оскорбления в адрес болельщиков английского «Транмера» во время матча второй английской лиги. Матч между этими командами отнесен к категории «повышенного риска» после того, как 30 фанатов были заключены в тюрьму после масштабных беспорядков на игре в 2003 году.

В суде 21-летний Дэниэл Томас Монк признал себя виновным в нарушении общественного порядка с отягчающими признаками в виде расистских выкриков.

Суд постановил, что Монк подошел к группе фанатов «Транмера», которых полиция сопровождала к стадиону, и выкрикнул «грязные скаузерские ублюдки». После этого он вернулся с группой других мужчин и выкрикнул «грязные английские ублюдки».

Оскорбления были зафиксированы нательными камерами полицейских, и Монка арестовали на месте. Болельщику запретили посещать игры в течение трех лет и обязали выплатить штраф в размере 768 фунтов стерлингов.

Алекс Маккензи, защищавший Монка в суде, сказала, что его клиент «искренне сожалеет» о своем «не свойственном ему» поведении. Она также заявила, что подобные оскорбления шли и со стороны фанатской группы, в которой находился Монк, и что болельщики соперников также отпускали оскорбительные замечания.

«Транмер» обыграл «Рексхэм» со счетом 1:0 и лишил валлийский клуб, принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни, шансов на повышение в классе.

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11 комментариев
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Заголовок - топ, как будто Рейнольдс забанен
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Жалко бедолагу Рейнольдса, не сможет больше посещать матчи родного клуба
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Как уже сказали, заголовок супер. Дедпул под судом за расистские выкрики👏
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Ответ Андоррский почтальон
Как могут быть белые по отношению к белым расистами? Валлийцы по отношению к англичанам. Они там на своём гребаном западе из-за повестки уже из ума выжили?
Пффф, от ирландцев в адрес англичан и слова похуже можно услышать. А так, межнациональная рознь и среди белых европейцев есть, повесточка тут совсем не при чем.
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неплохо так англичане подсуетились... уже себя к неграм приравняли
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Ответ .ru
неплохо так англичане подсуетились... уже себя к неграм приравняли
Оккупировать страну, а потом судить окупированную нацию за «расизм» в отношении себя;)))
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Любят везде расизм видеть. По мне , так просто хулиган.
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В этом выкрике была боль за 750 лет оккупации.
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Как могут быть белые по отношению к белым расистами? Валлийцы по отношению к англичанам. Они там на своём гребаном западе из-за повестки уже из ума выжили?
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Я один не понимаю, как Рексхэм может потерять шансы по на повышение, если прямо сейчас он идёт на проходном третьем месте и ещё 6 туров впереди?
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- Он назвал меня английским у...ком, это расизм!
- Но ты у...ок, и ты англичанин, это факты!
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