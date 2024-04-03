«Зенит» на 35-й минуте впервые пробил в створ ворот «Спартака» – это сделал Ахметов

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Селихов Ильзат Ахметов Манфред Угальде Футбол

«Зенит» впервые пробил в створ ворот «Спартака» на 35-й минуте.

«Спартак» обыгрывает «Зенит» в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0, перерыв). Единственный гол на счету Манфреда Угальде – он отличился на 12-й минуте.

Петербуржцы нанесли первый удар в створ ворот красно-белых на 35-й минуте, это сделал Ильзат Ахметов, пробивший с угла штрафной. Вратарь «Спартака» Александр Селихов поймал мяч.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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5 комментариев
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Педро очень хорош
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насрать на Ахметова. к Бакаеву скоро уедит 😀
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Ответ shvidi92
Педро очень хорош
А зенит не очень хорош…
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Ответ Ильдар Фарукшин
у всех сине- бело" голубых".всегда хорош ПЕДРО
Мозгов нет , но это бывает )
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