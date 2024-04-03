«Зенит» на 35-й минуте впервые пробил в створ ворот «Спартака» – это сделал Ахметов

«Зенит» впервые пробил в створ ворот «Спартака» на 35-й минуте.

«Спартак» обыгрывает « » в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0, перерыв). Единственный гол на счету Манфреда Угальде – он отличился на 12-й минуте.

Петербуржцы нанесли первый удар в створ ворот красно-белых на 35-й минуте, это сделал , пробивший с угла штрафной. Вратарь « » Александр Селихов поймал мяч.

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