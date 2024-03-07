Флик – один из главных кандидатов на пост тренера «Барсы». С его агентом провели переговоры

Теги Барселона Ла Лига Пини Захави Ханс-Дитер Флик агенты Футбол

Ханс-Дитер Флик может стать тренером «Барселоны».

Несколько дней назад представители каталонского клуба встретились с новым агентом Флика Пини Захави, у которого прекрасные отношения с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой, и провели конкретные переговоры, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Сейчас Флик – один из главных кандидатов на пост тренера «Барселоны». Он может себе представить, что возглавит каталонский клуб.

Окончательного решения по этому вопросу пока нет, так как «Барселона» изучает и другие варианты.

Последним местом работы Флика на данный момент является сборная Германии, которую он возглавлял до сентября 2023-го. До этого он работал в «Баварии», с которой взял требл в сезоне-2019/20.

Напомним, в конце января Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании сезона.

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25 комментариев
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Ответ Leon Petov
Логично. После того, что Флик сделал с Барсой, он должен жениться на ней
Как Энрике женился на ПСЖ?
+23
-1
+22
Замечательная фраза: "Он может представить себе, что возглавит клуб!" Железобетонные гарантии!
+10
0
+10
В принце вполне разумное решение, если состоится конечно, потому что кроме того что Барса нуждается в специалисте, так и самому Ханси есть что доказывать. Тут другое волнует, что Флик представитель совсем другой школы, что лежит в основе ДНК Барсы. И если у Ханси Флика что-то будет в Барсе получаться, что будет с этой ДНК?
+6
0
+6
Будет первым нормальным тренером за последние годы.
+2
0
+2
Ответ brno2020
В принце вполне разумное решение, если состоится конечно, потому что кроме того что Барса нуждается в специалисте, так и самому Ханси есть что доказывать. Тут другое волнует, что Флик представитель совсем другой школы, что лежит в основе ДНК Барсы. И если у Ханси Флика что-то будет в Барсе получаться, что будет с этой ДНК?
Про ДНК пора забыть до тех пор пока клуб не станет суперклубом по факту.
+4
-2
+2
Это будет провал
+1
0
+1
Ответ brno2020
В принце вполне разумное решение, если состоится конечно, потому что кроме того что Барса нуждается в специалисте, так и самому Ханси есть что доказывать. Тут другое волнует, что Флик представитель совсем другой школы, что лежит в основе ДНК Барсы. И если у Ханси Флика что-то будет в Барсе получаться, что будет с этой ДНК?
что Флик представитель совсем другой школы,может это и есть спасение для нынешней Барсы.а что такое ДНК клуба? ползать по полю как черепахи? неумение отдать точный пас на пять метров? очень хорошо помню Барсу с настоящим ДНК, когда все 90+минут прессинговали соперника беспощадно,и из за этого чуть ли ни два раза в неделю,проверяли их на допинг,мол невозможно что бы команда играла с такой интенсивностью.про культуру паса уже молчу.в редких играх не забивали пару голов,в первые 20 минут.а сейчас наоборот,радуемся когда не пропускают от условной Осасуны,в первые 5-10 минут. для такой игры,в чём подразумевается ДНК Барселоны, Педри,Френки и им подобные не годятся,нужны игроки высочайшего класса,коих не то что в Барсе,и в мировом футболе не так много.
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Ответ brno2020
В принце вполне разумное решение, если состоится конечно, потому что кроме того что Барса нуждается в специалисте, так и самому Ханси есть что доказывать. Тут другое волнует, что Флик представитель совсем другой школы, что лежит в основе ДНК Барсы. И если у Ханси Флика что-то будет в Барсе получаться, что будет с этой ДНК?
Так это днк зародилось от голландцев,теперь будет мутировать от немцев,по сути нет ничего вечного,возможно это будет прогрессом.
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Ответ Budabuda
Про ДНК пора забыть до тех пор пока клуб не станет суперклубом по факту.
Спасибо, снял прямо с языка👍
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Ответ Budabuda
Про ДНК пора забыть до тех пор пока клуб не станет суперклубом по факту.
Ну так доходы же показывают в лярд.
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Ответ Кино Музыка
Будет первым нормальным тренером за последние годы.
Не факт
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Лучше Конте
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зачем этот пиджак барсе?
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Наверно, лучшее, что может сейчас найти Барса на тренерском рынке. Разве только Бензема выпрет Гальярдо из Аль-Иттихада.
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Нууууу, из всех немецких кандидатур, Ханси как мне кажется - самый идеальный вариант.☝️
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что будет то будет, повидали уже много 😎🔥
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А почему про Баварию и Флика не говорят? У них там,вроде,идиллия была.
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Очень необычный выбор.
Флик всю свою карьеру( как футболист, тренер, спортдиректор) провел в Бундеслиге и со сборной Германии.
Ла Лига - совсем другой менталитет.
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Барсу только Пеп спасет
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