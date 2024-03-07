Флик – один из главных кандидатов на пост тренера «Барсы». С его агентом провели переговоры
Ханс-Дитер Флик может стать тренером «Барселоны».
Несколько дней назад представители каталонского клуба встретились с новым агентом Флика Пини Захави, у которого прекрасные отношения с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой, и провели конкретные переговоры, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
Сейчас Флик – один из главных кандидатов на пост тренера «Барселоны». Он может себе представить, что возглавит каталонский клуб.
Окончательного решения по этому вопросу пока нет, так как «Барселона» изучает и другие варианты.
Последним местом работы Флика на данный момент является сборная Германии, которую он возглавлял до сентября 2023-го. До этого он работал в «Баварии», с которой взял требл в сезоне-2019/20.
Напомним, в конце января Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании сезона.
Флик всю свою карьеру( как футболист, тренер, спортдиректор) провел в Бундеслиге и со сборной Германии.
Ла Лига - совсем другой менталитет.