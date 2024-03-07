Флик – один из главных кандидатов на пост тренера «Барсы». С его агентом провели переговоры

Ханс-Дитер Флик может стать тренером «Барселоны».

Несколько дней назад представители каталонского клуба встретились с новым агентом Флика Пини Захави, у которого прекрасные отношения с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой, и провели конкретные переговоры, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Сейчас Флик – один из главных кандидатов на пост тренера «Барселоны». Он может себе представить, что возглавит каталонский клуб.

Окончательного решения по этому вопросу пока нет, так как « » изучает и другие варианты.

Последним местом работы Флика на данный момент является сборная Германии, которую он возглавлял до сентября 2023-го. До этого он работал в «Баварии», с которой взял требл в сезоне-2019/20.

Напомним, в конце января объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании сезона.