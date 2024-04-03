Клопп о чемпионской гонке в АПЛ: «Нас не считали фаворитами после поражения от «Арсенала», но меня это не волнует. Мы сосредоточены на «Шеффилде», а не на том, кто фаворит»

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп высказался о разговорах вокруг чемпионской гонки в АПЛ.

«Мы сосредоточены на «Шеффилде», а не на том, кто является фаворитом. Я уверен, что нас не считали фаворитами [в борьбе за титул] после поражения от «Арсенала» 4 февраля, но меня это не волнует.

Одна из главных вещей в этот период – не обращать внимания на внешнюю суету. Эмоции то закипают, то утихают. Мы должны быть профессионалами и направлять эмоции в правильное русло, быть лучшей версией самих себя. Мы должны играть в свой лучший футбол, а там посмотрим, что из этого выйдет.

Нет никаких гарантий, есть только возможности. Чем они яснее, тем больше вероятность, что ты ими воспользуешься», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Ливерпуль» в четверг сыграет с «Шеффилд Юнайтед» в 31-м туре АПЛ.

 

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2 комментария
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Да тут в сентябре, после потери Фабиньо и Хендерсона, и покупок на их место всяких японских стариков-нонеймов, Клоппу пророчили чуть ли не борьбу за ЛК.. А ничего, справился.. Сейчас идёт на второе золото Ливерпуля в современной истории, причём это автоматически сделает Юргена самым главным человеком в истории клуба..
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+1
Ответ dr. cage
Да тут в сентябре, после потери Фабиньо и Хендерсона, и покупок на их место всяких японских стариков-нонеймов, Клоппу пророчили чуть ли не борьбу за ЛК.. А ничего, справился.. Сейчас идёт на второе золото Ливерпуля в современной истории, причём это автоматически сделает Юргена самым главным человеком в истории клуба..
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