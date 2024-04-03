Клопп о чемпионской гонке в АПЛ: «Нас не считали фаворитами после поражения от «Арсенала», но меня это не волнует. Мы сосредоточены на «Шеффилде», а не на том, кто фаворит»
Юрген Клопп высказался о разговорах вокруг чемпионской гонки в АПЛ.
«Мы сосредоточены на «Шеффилде», а не на том, кто является фаворитом. Я уверен, что нас не считали фаворитами [в борьбе за титул] после поражения от «Арсенала» 4 февраля, но меня это не волнует.
Одна из главных вещей в этот период – не обращать внимания на внешнюю суету. Эмоции то закипают, то утихают. Мы должны быть профессионалами и направлять эмоции в правильное русло, быть лучшей версией самих себя. Мы должны играть в свой лучший футбол, а там посмотрим, что из этого выйдет.
Нет никаких гарантий, есть только возможности. Чем они яснее, тем больше вероятность, что ты ими воспользуешься», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Ливерпуль» в четверг сыграет с «Шеффилд Юнайтед» в 31-м туре АПЛ.