Трент о словах ван Дейка об уходе Клоппа: «Он сказал, что мы должны устроить ему лучшие проводы. Люди думают, что это заставит нас отвлечься, но мы должны доказать, что они ошибаются»

Трент Александер-Арнолд рассказал, что говорил Вирджил ван Дейк об уходе Клоппа.

– Что произошло в то январское утро, когда вы все узнали, что Юрген покинет пост тренера по окончании сезона?

– Все началось как обычный день. Затем тренер собрал нас в 10:30 утра, чего у нас никогда раньше не было, и все спрашивали: «Что происходит?»

Он зашел в раздевалку и сообщил нам, что во время его выступления появились новости. Мы узнали об этом в то же время, что и все остальные, но он сказал нам об этом лично.

Он сказал, что это его последний сезон, что ему нужен перерыв, чтобы провести время с семьей. Я не знал, что делать. Ты думаешь: «Это шутка?»

Никто из нас этого не ожидал. После того как он вышел из комнаты, все сидели и думали: «Неужели это только что произошло?» А потом тебе нужно продолжать работать, выходить на тренировку через час, делать свою работу.

– Хотелось ли завершить эту эпоху на высоком уровне после всего, что он сделал для клуба – об этом говорили в раздевалке?

– 100%. Вирджил [ ] сказал об этом всем нам после того, как Юрген сообщил нам об этом.

Он сказал: «Это огромная новость, которая потрясет футбольный мир, но мы не можем позволить ей отвлечь нас, мы должны использовать ее как мотивацию. Тренер привел нас к такому успеху, он позволил нам осуществить наши мечты, поэтому мы обязаны сделать все возможное, чтобы устроить ему лучшие проводы».

Вердж сказал, что если люди думают, что это заставит нас отвлечься от игры, то мы должны доказать им, что они ошибаются. Это была большая новость, но как профессионалы вы должны быстро взять себя в руки и двигаться дальше, – сказал в интервью Джейми Каррагеру.