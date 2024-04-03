Трент о словах ван Дейка об уходе Клоппа: «Он сказал, что мы должны устроить ему лучшие проводы. Люди думают, что это заставит нас отвлечься, но мы должны доказать, что они ошибаются»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд рассказал, что говорил Вирджил ван Дейк об уходе Клоппа.

– Что произошло в то январское утро, когда вы все узнали, что Юрген покинет пост тренера по окончании сезона?

– Все началось как обычный день. Затем тренер собрал нас в 10:30 утра, чего у нас никогда раньше не было, и все спрашивали: «Что происходит?»

Он зашел в раздевалку и сообщил нам, что во время его выступления появились новости. Мы узнали об этом в то же время, что и все остальные, но он сказал нам об этом лично.

Он сказал, что это его последний сезон, что ему нужен перерыв, чтобы провести время с семьей. Я не знал, что делать. Ты думаешь: «Это шутка?»

Никто из нас этого не ожидал. После того как он вышел из комнаты, все сидели и думали: «Неужели это только что произошло?» А потом тебе нужно продолжать работать, выходить на тренировку через час, делать свою работу. 

– Хотелось ли Юргену завершить эту эпоху на высоком уровне после всего, что он сделал для клуба – об этом говорили в раздевалке?

– 100%. Вирджил [ван Дейк] сказал об этом всем нам после того, как Юрген сообщил нам об этом.

Он сказал: «Это огромная новость, которая потрясет футбольный мир, но мы не можем позволить ей отвлечь нас, мы должны использовать ее как мотивацию. Тренер привел нас к такому успеху, он позволил нам осуществить наши мечты, поэтому мы обязаны сделать все возможное, чтобы устроить ему лучшие проводы».

Вердж сказал, что если люди думают, что это заставит нас отвлечься от игры, то мы должны доказать им, что они ошибаются. Это была большая новость, но как профессионалы вы должны быстро взять себя в руки и двигаться дальше, – сказал Трент Александер-Арнолд в интервью Джейми Каррагеру.

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7 комментариев
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Эх если бы Клопп остался, то в следующем сезоне Ливерпуль вновь мог стать машиной, которой был в сезонах 18/19 и 19/20. Юрген особенный и такого другого больше нет. Надеюсь угадают с тренером, который хотя бы не испортит всё то, что построенно, а продолжит начатое и конечно внесёт что-то своё.
+4
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Ответ Андрей
интересно, каким бы был Ливерпуль если бы туда пришел Конте или Почеттино. или может Манчини. или Эмери.
Баварию Почетино пускай по тренерует..) придумал чего.
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Лучшие проводы - это проводы с чашкой АПЛ в крайнем для Юргена матче на Энфилде.
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И тяпнуть.
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Ответ Zagashtok
Эх если бы Клопп остался, то в следующем сезоне Ливерпуль вновь мог стать машиной, которой был в сезонах 18/19 и 19/20. Юрген особенный и такого другого больше нет. Надеюсь угадают с тренером, который хотя бы не испортит всё то, что построенно, а продолжит начатое и конечно внесёт что-то своё.
За что можно не переживать, так это за трансферную политику. После того как появилось новость об уходе Клоппа я был расстроен и удивлён. Но после новости что Эдвардс вернулся, появилось лёгкое облегчение, что за новые трансферы и игроков можно не переживать.Сейчас главное не на что не отвлекаться и выкладываться в каждом матче, для победы во все турнирах ради Клоппа и болельщиков. Такого как он,мне кажется больше не будет YNWA❤️‍🔥
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Ответ Zagashtok
Эх если бы Клопп остался, то в следующем сезоне Ливерпуль вновь мог стать машиной, которой был в сезонах 18/19 и 19/20. Юрген особенный и такого другого больше нет. Надеюсь угадают с тренером, который хотя бы не испортит всё то, что построенно, а продолжит начатое и конечно внесёт что-то своё.
Если бы Пепейн Лендлерс остался бы, мне кажется что стиль игры практически не изменился бы, но к сожалению он тоже покидает Ливерпуль и надежды только на нового менеджера и то что он не подведёт
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