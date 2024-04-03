«Тоуни превратит «МЮ» в претендента на победу в АПЛ. В «Арсенале», «Ливерпуле» он забьет 30 за сезон. Кто бы ни купил его, 100 млн потратят с пользой». Президент «Питерборо» МакЭнтони о форварде

Президент «Питерборо» считает, что с Тоуни «МЮ» может претендовать на победу в АПЛ.

Тоуни выступал за «Питерборо» в период с 2018 по 2020 годы.

«Отправьте его в « », « » или «МЮ», и он забьет 30 голов в Премьер-лиге за сезон. Я думаю, что те, кто с этим не согласен, не смотрели [футбол] последние два с половиной года. Я думаю, что в мире есть пять клубов, которые могли бы купить его, и он на порядок улучшит любой из них. Он превратит « » в претендента на победу в АПЛ.

В течение 18 лет я изучал игроков не только с точки зрения их технических навыков, но и с точки зрения их личности и роста, и я думаю, что он еще даже не достиг своего расцвета, хотя ему уже 28 лет. Кто бы ни купил его, 100 миллионов фунтов стерлингов будут потрачены с пользой, потому что он вступает в пору своего расцвета. Вы получите пять или шесть лет его пиковых возможностей.

Он забивает по голу в каждом втором матче Премьер-лиги за «Брентфорд». Поставьте Айвена в « » и посмотрите, сколько голов он забьет. Возможно, он будет претендовать на «Золотую бутсу».

Если Гарет Саутгейт оставит дома этим летом... без комментариев», – сказал председатель совета директоров «Питерборо» Дарраг МакЭнтони в интервью Sky Sports.

В этом сезоне АПЛ Тоуни провел за «Брентфорд» 11 матчей, забил 4 гола и отдал один голевой пас. Его статистика – здесь.