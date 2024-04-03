«Тоуни превратит «МЮ» в претендента на победу в АПЛ. В «Арсенале», «Ливерпуле» он забьет 30 за сезон. Кто бы ни купил его, 100 млн потратят с пользой». Президент «Питерборо» МакЭнтони о форварде

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Президент «Питерборо» считает, что с Тоуни «МЮ» может претендовать на победу в АПЛ.

Тоуни выступал за «Питерборо» в период с 2018 по 2020 годы.

«Отправьте его в «Арсенал», «Ливерпуль» или «МЮ», и он забьет 30 голов в Премьер-лиге за сезон. Я думаю, что те, кто с этим не согласен, не смотрели [футбол] последние два с половиной года. Я думаю, что в мире есть пять клубов, которые могли бы купить его, и он на порядок улучшит любой из них. Он превратит «Манчестер Юнайтед» в претендента на победу в АПЛ.

В течение 18 лет я изучал игроков не только с точки зрения их технических навыков, но и с точки зрения их личности и роста, и я думаю, что он еще даже не достиг своего расцвета, хотя ему уже 28 лет. Кто бы ни купил его, 100 миллионов фунтов стерлингов будут потрачены с пользой, потому что он вступает в пору своего расцвета. Вы получите пять или шесть лет его пиковых возможностей.

Он забивает по голу в каждом втором матче Премьер-лиги за «Брентфорд». Поставьте Айвена в «Астон Виллу» Эмери и посмотрите, сколько голов он забьет. Возможно, он будет претендовать на «Золотую бутсу».

Если Гарет Саутгейт оставит Айвена Тоуни дома этим летом... без комментариев», – сказал председатель совета директоров «Питерборо» Дарраг МакЭнтони в интервью Sky Sports.

В этом сезоне АПЛ Тоуни провел за «Брентфорд» 11 матчей, забил 4 гола и отдал один голевой пас. Его статистика – здесь.

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16 комментариев
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он умолчал, что Питерборо прописал в дкп процент с продажи)
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В общем кто следующий на очереди просрать 100 млн берите 28-летнего Тоуни. Может игрок и хороший, но точно не за такие деньги.
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растворится как растворимый кофе в этих командах
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пиарят как мурзика. очевидно, что питерборо будет положен чек за трансфер
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Напоминает Дарена Бента
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Был такой супер нап... Джеймс Битти... кто знает,тот знает. Так что со 100%-уверенностью я б про таких игроков не утверждал.
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с Антони и Рэшфордом, образца нынешнего сезона, и Мбаппе, в роли 9-ки, будет сидеть на голодном пайке.
у МЮ проблемы во всех линиях, и покупка одного ЦН не превратит его в претендента.
но если уж и приспичит потратить сотку, то я бы потратил ее на Лаутаро, а не на Тони
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Да, игрок крутой
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Так тоуненько, что рвется.
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Он поставил на трансфер тоуни в мю :))
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поставишь на это?))
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Не знаю Тоуни это будет или кто-то другой, но классический ЦН МЮ точно нужен. Не крайки по 100 мультов, а вот нападающий. В идеале им конечно надо было брать Кейна, но ... А вот насчёт Тоуни за 100 мультов я сомневаюсь. Лучше уж тогда Осимхен за 120-130 мультов.
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Обычный средний нап и ничего больше.
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