Дамак — Аль-Наср: прогноз на матч 5 апреля 2024, чемпионат Саудовской Аравии

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5 апреля, в пятницу, «Дамак» на своем поле примет «Аль-Наср» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе принца Султана бин Абдула Азиза в Абхе и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2; ТБ 3.

Дамак

 

«Дамак» — крепкий середняк чемпионата Саудовской Аравии. Команда идет на седьмом месте турнирной таблицы, набрав в 26-ти играх 35 очков. На призовые места клуб уже не претендует — отставание от идущего на третьем месте «Аль-Ахли» составляет 16 очков. Но борьба за выживание команде тоже не грозит.

При этом «Дамак» обладает одной из самых надежных оборонительных линий в чемпионате Саудовской Аравии. Команда пропустили 32 мяча, и это пятый показатель в лиге. Тот же «Аль-Наср», который идет на втором месте, пропустил на два мяча больше.

В целом 2024 год «Дамак» пока проводит неудачно. Если до Нового года клуб еще мог претендовать на попадание в тройку призеров, то после перерыва в чемпионате одержал всего одну победу в семи играх и при этом четырежды проиграл.

Самый удачный в чемпионате отрезок «Дамак» провел в ноябре-декабре, когда одержал пять подряд побед, в том числе над действующим чемпионом Саудовской Аравии «Аль-Иттихадом» (3:1).

В этом календарном году «Дамак» одержал единственную победу над «Аль-Вахдой» из Мекки — 1:0.

Затем же последовали поражения от «Аль-Хилаля» (1:2), «Аль-Халиджа» (0:1) и ничья с «Аль-Хаземом» (0:0).

«Дамак» не только мало пропускает, но и не слишком результативен — всего 38 голов. Львиную долю этих мячей — около сорока процентов — забил один футболист. 29-летний камерунец Жорж-Кевин Нкуду наколотил уже 15 голов и входит в пятерку лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

Второй снайпер команды — гамбиец Ассан Сисей, на счету которого шесть результативных ударов.

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Аль-Наср

 

«Аль-Наср» после серии неудачных матчей и вылета Лиги Чемпионов Азии вернул себе уверенность и в последних трех играх чемпионата уверенно набрал девять очков.

Сначала команда Луиша Каштру в принципиальном и важном поединке обыграл в гостях «Аль-Ахли» (1:0) и оторвался от ближайшего преследователя на 11 очков. Победный гол забил Криштиану Роналду.

Затем «Аль-Наср» покуражился над «Аль-Таи» и Абхой» — в первой игре команда выиграла 5:1, а затем и вовсе 8:0.

В обеих играх блистательно сыграл Криштиану Роналду. Португалец отметился двумя хет-триками подряд,что в последних раз у него было в 2015 году в пору выступления за мадридский «Реал». Тогда бомбардир сначала забил три «Эспаньолу» в чемпионате Испании, а спустя пару дней — донецкому «Шахтеру» в Лиге Чемпионов.

 

Криштиану Роналду вообще находится в бешенной форме: 38-летний футболист уже забил 29 голов в 24-ти играх чемпионата и с большим отрывом лидирует в гонке бомбардиров, опережая Александара Митровича из «Аль-Хилаля» на семь точных ударов.

До конца чемпионата остается восемь игр и наверняка португалец планирует преодолеть планку в 40 голов, что будет просто потрясающим результатом.

Вообще Роналду провел за «Аль-Наср» в общей сложности 60 матчей, в которых забил 56 голов. Феноменальная результативность да еще и в таком возрасте. Легенда!

В матче с «Абхой» чемпион Европы-2016 вовсе оформил хет-трик за полчаса, при этом дважды забил со штрафных. Португалец еще отметился голевой передачей, так что за 33 минуты он набрал четыре очка по системе «гол + пас».

Победа Роналду в гонке бомбардиров, пожалуй, единственная мотивация клуба в текущем чемпионате. Отставание от лидера «Аль-Хилаля» составляет 12 очков и, учитывая форму команды Малкома, догнать ее точно не получится.

Со второго места «Аль-Наср» тоже вряд ли удастся подвинуть — идущий на третьем месте «Аль-Ахли» отстает на одиннадцать очков.

Несмотря на то, что «Аль-Наср» сильно уступает от «Аль-Хилалю» по очкам, у команд одинаковое количество забитых мячей — по 79. Наверняка подопечные Каштру хотят стать самым результативным клубом Саудовской Аравии, и Криштиану Роналду вместе с Садьо Мане и Талиской постараются выиграть хоть и локальный, но принципиальный спор.

Дамак — Аль-Наср: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

  • Победа «Дамака» — 4.73
  • Ничья — 4.73
  • Победа «Аль-Насра» — 1.53

Думается, что «Аль-Наср» одержит свою очередную победу, ведь команда вновь находится в превосходной форме. К тому же Криштиану Роналду постарается увеличить свой бомбардирский счет уже в ближайшем матче.

Плюс команде нельзя терять победный дух перед важнейшей игрой против «Аль-Хилаля» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, которая пройдет уже 8 апреля. Так что берем победу гостей.

Также наверняка команды забьют больше 2 голов, так что можно взять ТБ 3 за 1.66.

Где смотреть матч Дамак – Аль-Наср

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Дамак – Аль-Наср Эр-Рияд
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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