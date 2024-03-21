Дамак – Аль-Наср Эр-Рияд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Саудовской Аравии 5 апреля
В пятницу, 5 апреля, сыграют Дамак и Аль-Наср Эр-Рияд в 27 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Дамак – Аль-Наср Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости