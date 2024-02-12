«Зенит» отдал Ду Кейроса «Гремио» в аренду с правом выкупа до конца 2024 года
«Зенит» сообщил об уходе Ду Кейроса.
Полузащитник присоединяется к «Гремио» на правах аренды. Срок соглашения – до конца 2024 года. У бразильского клуба будет право выкупа 24-летнего футболиста.
В текущем сезоне Ду Кейрос провел 10 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Зенит» получит 6 млн евро за Ду Кейроса, если «Гремио» выкупит его после платной аренды
Смотрите Лигу Паулиста и обзоры на Sports.ru. Экс-игрок «Зенита» Юри Алберто недавно забил «Португезе». 👇🏻
В Зенит перешли свободными агентами Ренан и Ду Кейрос(первый в аренде без права выкупа,второй с правом выкупа за 6 млн)
За вратаря Ивана(вратаря) Зениту при его продаже тоже положен процент(к сожалению Медведев не назвал его величину)
Ренан,сидя на скамейке подорожал на трансфермаркт на 5 млн(все в свободном доступе)
Был арендован Мантуан,которого в итоге подписали за 3 млн.
50% за Педро(9млн) выкупили.
У Зенита 50% прав на Юри Алберто осталось.
В принципе, многовато народу в аренде: Бакаев, Адамов, Чистяков, Сутор, Реннан, Ду.
Логично было бы кого-то продать, но как я уже писал продать паспортиста нереально. Повторить зарплату Зенита в новом клубе возможно, только если игрок перейдёт как СА. А по з.п. "паспорта" двигаться не хотят, чтобы трансфер состоялся здесь и сейчас. Будут чилить по арендам, выжидая завершения контракта.
Реально продать только легов, а в нынешних условиях - только в Азию.
Любого из ушедших в аренду игроков стоило бы поменять на нормального вратаря. Или нескольких. Или вообще всех разом на одного толкового вратаря.