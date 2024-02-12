«Зенит» отдал Ду Кейроса «Гремио» в аренду с правом выкупа до конца 2024 года

«Зенит» сообщил об уходе Ду Кейроса.

Полузащитник присоединяется к «Гремио» на правах аренды. Срок соглашения – до конца 2024 года. У бразильского клуба будет право выкупа 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне Ду Кейрос провел 10 матчей в Мир , не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Зенит» получит 6 млн евро за Ду Кейроса, если «Гремио» выкупит его после платной аренды

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