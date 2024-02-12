«Зенит» отдал Ду Кейроса «Гремио» в аренду с правом выкупа до конца 2024 года

Теги Зенит Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Ду Кейрос Футбол

«Зенит» сообщил об уходе Ду Кейроса.

Полузащитник присоединяется к «Гремио» на правах аренды. Срок соглашения – до конца 2024 года. У бразильского клуба будет право выкупа 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне Ду Кейрос провел 10 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Зенит» получит 6 млн евро за Ду Кейроса, если «Гремио» выкупит его после платной аренды

Смотрите Лигу Паулиста и обзоры на Sports.ru. Экс-игрок «Зенита» Юри Алберто недавно забил «Португезе». 👇🏻

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24 комментария
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Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Спорим, вы свою "звезду" Антоху Промесова не сможете никуда продать, даже за 50 тыс.!?
+15
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Ответ schwein
Вот бы кто нибудь подвёл итоги всех этих муток с бразильскими игроками после покупки Юри Альбертыча.
Алберто был куплен за 20 +5(бонусы не отработал)
В Зенит перешли свободными агентами Ренан и Ду Кейрос(первый в аренде без права выкупа,второй с правом выкупа за 6 млн)
За вратаря Ивана(вратаря) Зениту при его продаже тоже положен процент(к сожалению Медведев не назвал его величину)
Ренан,сидя на скамейке подорожал на трансфермаркт на 5 млн(все в свободном доступе)
Был арендован Мантуан,которого в итоге подписали за 3 млн.
50% за Педро(9млн) выкупили.
У Зенита 50% прав на Юри Алберто осталось.
+14
-4
+10
Зениту осталось "пристроить" еще Марио, Ерохина, Изидора и состав станет +- сбалансированным.
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий9779
Алберто был куплен за 20 +5(бонусы не отработал) В Зенит перешли свободными агентами Ренан и Ду Кейрос(первый в аренде без права выкупа,второй с правом выкупа за 6 млн) За вратаря Ивана(вратаря) Зениту при его продаже тоже положен процент(к сожалению Медведев не назвал его величину) Ренан,сидя на скамейке подорожал на трансфермаркт на 5 млн(все в свободном доступе) Был арендован Мантуан,которого в итоге подписали за 3 млн. 50% за Педро(9млн) выкупили. У Зенита 50% прав на Юри Алберто осталось.
Это я и так знаю. Просто пока Зенит набрал кучу игроков и ни копейки не заработал.
+6
-2
+4
Вот бы кто нибудь подвёл итоги всех этих муток с бразильскими игроками после покупки Юри Альбертыча.
+6
-4
+2
Ну, поглядим. В заявку всё равно больше 25 игроков не впихнуть и все легионерские позиции заняты.

В принципе, многовато народу в аренде: Бакаев, Адамов, Чистяков, Сутор, Реннан, Ду.

Логично было бы кого-то продать, но как я уже писал продать паспортиста нереально. Повторить зарплату Зенита в новом клубе возможно, только если игрок перейдёт как СА. А по з.п. "паспорта" двигаться не хотят, чтобы трансфер состоялся здесь и сейчас. Будут чилить по арендам, выжидая завершения контракта.

Реально продать только легов, а в нынешних условиях - только в Азию.
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Ответ Карпов Стас
Цыганские схемы...
Ты про покупку Понсе и Романьолли?
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Если за товарища какие-то деньги в конце аренды получим - сказка.
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Напоминал легендарного Йосю Кранневиттера. Скатертью дорога
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Ну и славно) Разгрузили зарплатную ведомость.
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Ответ schwein
Это я и так знаю. Просто пока Зенит набрал кучу игроков и ни копейки не заработал.
Ну так времени год прошел...
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Ответ Виталик Украинский
Спорим, вы свою "звезду" Антоху Промесова не сможете никуда продать, даже за 50 тыс.!?
Антонио тут бизнес откроет и сам ещё Спартак выкупит
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Ответ Виталик Украинский
Спорим, вы свою "звезду" Антоху Промесова не сможете никуда продать, даже за 50 тыс.!?
Свою звезду Антоху Промесова Спартак уже продавал за 23 млн в Севилью. Сейчас ему 32 и никто никуда продавать его не планирует.
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Ответ градус ненависти
Напоминал легендарного Йосю Кранневиттера. Скатертью дорога
Не, он нормальный. Просто в составе есть еще лучше и не один.

Любого из ушедших в аренду игроков стоило бы поменять на нормального вратаря. Или нескольких. Или вообще всех разом на одного толкового вратаря.
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Ответ Виталик Украинский
Зениту осталось "пристроить" еще Марио, Ерохина, Изидора и состав станет +- сбалансированным.
состав никогда не будет сбалансирован, селекция это процесс, а не результат
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