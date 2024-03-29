Медведев о Ренане: «Не сомневаемся в его прогрессе. Все игроки в арендах мониторятся и анализируются»

Теги Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Александр Медведев Роберт Ренан Футбол

Александр Медведев рассказал, что «Зенит» следит за игрой Ренана в Бразилии.

В январе 20-летний защитник перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до конца бразильского футбольного сезона.

«Мы не сомневаемся в прогрессе Ренана.

Все игроки, направленные в аренду и проданные с правом обратного выкупа, постоянно мониторятся и анализируются наряду с игроками из приоритетного списка для трансферов, в том числе и Ренан», – сказал председатель правления «Зенита».

Ренан не забил решающий пенальти в полуфинале лиги Гаушу – он вышел на 95-й и ударил паненкой по центру. Защитник «Зенита» плакал на поле после вылета «Интернасьонала»

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5 комментариев
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Ответ Magic13
Жаль, что этот паренёк не так же вежливо отзывался о Зените после отъезда.🤷‍♂️
Путаешь с Ду Кейросом
+5
0
+5
Ответ Magic13
Жаль, что этот паренёк не так же вежливо отзывался о Зените после отъезда.🤷‍♂️
Ты его с Ду Кейросом не перепутал?
+3
-1
+2
Ответ Senchas
Ты его с Ду Кейросом не перепутал?
Вы правы!
+1
0
+1
Ответ Иван Тасминский
Путаешь с Ду Кейросом
Вы абсолютно правы!
+1
0
+1
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