Зарема о назначении Мележикова директором РПЛ: «Где-то выдохнул Малышев»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Зарема Салихова Антон Фетисов Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова прокомментировала новую должность Евгения Мележикова в Мир РПЛ.

Экс-гендиректор «Спартака» назначен исполнительным директором лиги.

«Где-то выдохнул [гендиректор «Спартака»] Олег Малышев.

Наконец-то Евгений Владимирович воссоединится с Антоном Фетисовым», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, Фетисов, занимавший в «Спартаке» пост директора департамента по связям с общественностью, ныне является директором по маркетингу и коммуникациям РПЛ.

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14 комментариев
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Кто такой Олег Малышев и почему он может выдыхать?..
ну в силу моих слабых познаний о функционерах, единственное что приходит на ум - что это муж Елены Малышевой
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Кто такой Олег Малышев и почему он может выдыхать?..
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Кто такой Олег Малышев и почему он может выдыхать?..
Сериалы с середины не смотрят мой друг, вникай)
+9
-1
+8
Мележикова назначили, Малышев выдохнул, а у Заремы бомбит.
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+5
Ответ Jan Paskel
ну в силу моих слабых познаний о функционерах, единственное что приходит на ум - что это муж Елены Малышевой
А что, вполне себе вписывается в общеспартаковскую вакханалию. Там и рецепты доктора Лю могли бы стать героями очередной передачи🤓
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хорошего безопасника днём с огнём, некоторые даже до губернатора дослуживаются... повезло РПЛ
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Соскучились по Зареме пользователи, соскучились.
Так и обсасывают её очередной перл ни о чём.
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Судя по их взаимоотношениям, Малышев скорее напрягся
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Очень простой намек на ’Союз блатных и голубых’.
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Ответ Jan Paskel
ну в силу моих слабых познаний о функционерах, единственное что приходит на ум - что это муж Елены Малышевой
🤣
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Ответ lexakarabut
"Зарема" бренд, бренд хайп, спортс сечет)
Так я и не ставил это под сомнение ))
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