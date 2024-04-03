Зарема о назначении Мележикова директором РПЛ: «Где-то выдохнул Малышев»
Зарема Салихова прокомментировала новую должность Евгения Мележикова в Мир РПЛ.
Экс-гендиректор «Спартака» назначен исполнительным директором лиги.
«Где-то выдохнул [гендиректор «Спартака»] Олег Малышев.
Наконец-то Евгений Владимирович воссоединится с Антоном Фетисовым», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Напомним, Фетисов, занимавший в «Спартаке» пост директора департамента по связям с общественностью, ныне является директором по маркетингу и коммуникациям РПЛ.
Так и обсасывают её очередной перл ни о чём.