Зарема о назначении Мележикова директором РПЛ: «Где-то выдохнул Малышев»

Зарема Салихова прокомментировала новую должность Евгения Мележикова в Мир РПЛ.

Экс-гендиректор «Спартака» назначен исполнительным директором лиги.

«Где-то выдохнул [гендиректор «Спартака»] .

Наконец-то Евгений Владимирович воссоединится с », – сказала жена экс-владельца « » Леонида Федуна.

Напомним, Фетисов, занимавший в «Спартаке» пост директора департамента по связям с общественностью, ныне является директором по маркетингу и коммуникациям .