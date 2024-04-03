Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков стал исполнительным директором РПЛ
Евгений Мележиков назначен исполнительным директором Мир РПЛ.
«Исполнительным директором лиги с сегодняшнего дня назначен Евгений Владимирович Мележиков.
С 2008 года по 2011-й он занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности.
Позже работал в «Спартаке», с 2015-го по 2018-й занимал должность директора по безопасности, а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.
Сергею Владимировичу Чебану, ранее занимавшему должность исполнительного директора, предложена должность советника», – говорится в заявлении лиги.
«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба
Но это еще не предел. Вот если бы кого надо охранял - был бы уже губернатором или федеральным министром.
Публичная фигура уже много лет , а биографии нет нигде.
Но говорят , что недавно было его большое интервью
Сочувствую, что даже эта компания тебя кинула, обожатель газовых отверстий и мягких мест.
Ничего, утешишься тогда в комментариях, чтобы не выглядеть совсем одиноким!