Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков стал исполнительным директором РПЛ

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Евгений Мележиков Сергей Владимирович Чебан Футбол

Евгений Мележиков назначен исполнительным директором Мир РПЛ.

«Исполнительным директором лиги с сегодняшнего дня назначен Евгений Владимирович Мележиков.

С 2008 года по 2011-й он занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности.

Позже работал в «Спартаке», с 2015-го по 2018-й занимал должность директора по безопасности, а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

Сергею Владимировичу Чебану, ранее занимавшему должность исполнительного директора, предложена должность советника», – говорится в заявлении лиги.

«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба

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47 комментариев
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читал его большое итервью в сэксе недавно . поразительная биография у человека - из офицеров ( кто служил знает кто эти люди по складу ума) и безопасников - в гендиректоры ведущих клубов и лиги и при этом методы работы ( по его собственному описанию в интервью) - та же самая армия и дебилы. просто диву даюсь когда читаю про такие нюансы работы топклубов и лиги.
+68
-10
+58
Ответ ДнепрЧемпион1983
читал его большое итервью в сэксе недавно . поразительная биография у человека - из офицеров ( кто служил знает кто эти люди по складу ума) и безопасников - в гендиректоры ведущих клубов и лиги и при этом методы работы ( по его собственному описанию в интервью) - та же самая армия и дебилы. просто диву даюсь когда читаю про такие нюансы работы топклубов и лиги.
лояльный и исполнительный, не представляющий при этом угрозы начальству - такие везде нужны
+60
-2
+58
А какая там вообще структура руководства? Исполнительный директор - это круто или может просто завхоз какой?
+30
0
+30
Ответ Юрий Костыгин
А какая там вообще структура руководства? Исполнительный директор - это круто или может просто завхоз какой?
Просто клерк по распилу бабла.
+21
-2
+19
Просто для понимания карьерных траекторий в современной России. Мележиков был охранником, потом безопасником (начальником охранников). Потом - руководящие посты в Локомотиве, Спартаке (не в части безопасности, а в части управления, в чем он с образованием военного более чем разбирается). Теперь будет руководить всей лигой.

Но это еще не предел. Вот если бы кого надо охранял - был бы уже губернатором или федеральным министром.
+24
-7
+17
Заговор Против Спартака через Админресурс выходит на новый уровень!
+21
-8
+13
Засланный спартачок.
+13
-5
+8
Ответ ДнепрЧемпион1983
читал его большое итервью в сэксе недавно . поразительная биография у человека - из офицеров ( кто служил знает кто эти люди по складу ума) и безопасников - в гендиректоры ведущих клубов и лиги и при этом методы работы ( по его собственному описанию в интервью) - та же самая армия и дебилы. просто диву даюсь когда читаю про такие нюансы работы топклубов и лиги.
Я дико извиняюсь, но Спартак в последние годы к топклубам никакого отношения не имеет.
+35
-28
+7
что что,а ИСПОЛНЯТЬ они могут.
+5
0
+5
Зицпредседатель Фунт. Золотой телёнок читали? Мне кажется эта должность примерно такая же😄
+5
0
+5
а, вы - "друзья" как не садитесь....ни черта с вас толку....
+4
0
+4
Доказал свою эффективность в Спартаке. Теперь докажет в РПЛ. Гы.
+4
0
+4
Это уже админресурс Спартака или нет?
+10
-7
+3
Ответ Evgeny Trifonov
Федун вообще замполит, а это вообще клиника
Клиника - не клиника, а 11 млрд. евро у государства украсть ума хватило.
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
Просто для понимания карьерных траекторий в современной России. Мележиков был охранником, потом безопасником (начальником охранников). Потом - руководящие посты в Локомотиве, Спартаке (не в части безопасности, а в части управления, в чем он с образованием военного более чем разбирается). Теперь будет руководить всей лигой. Но это еще не предел. Вот если бы кого надо охранял - был бы уже губернатором или федеральным министром.
Он окончил Тульское Высшее Артиллерийское Инженерное Училище и до своей работы в футболе служил в армии.
Публичная фигура уже много лет , а биографии нет нигде.
Но говорят , что недавно было его большое интервью
+2
0
+2
Интересно, что скажут в данном случае, красно-белые моральные камертоны, про конфликт интересов?
+4
-2
+2
Ну теперь Спартаку попрет!!
+3
-1
+2
Ну всё, началось очередное спасение тушинского хлева... На поле априори ни на что не способны, без Промеса так точно...
+5
-4
+1
Это другое
+2
-1
+1
Опять кровати в борделе двигают?
+2
-1
+1
Ответ инок
Можно и Мележикова завхозом назначить, но пока там есть Дюков и Митрофанов ничего не поменяется..)
Дюков и Митрофанов в РФС, а это РПЛ, другая организация.
+3
-2
+1
Ответ -DF-
Заговор Против Спартака через Админресурс выходит на новый уровень!
Через проклятый газпромовский админресурс, замечу!
+1
0
+1
Ответ ДнепрЧемпион1983
читал его большое итервью в сэксе недавно . поразительная биография у человека - из офицеров ( кто служил знает кто эти люди по складу ума) и безопасников - в гендиректоры ведущих клубов и лиги и при этом методы работы ( по его собственному описанию в интервью) - та же самая армия и дебилы. просто диву даюсь когда читаю про такие нюансы работы топклубов и лиги.
Федун вообще замполит, а это вообще клиника
+1
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Ответ Verhovn
Зицпредседатель Фунт. Золотой телёнок читали? Мне кажется эта должность примерно такая же😄
И берёт недорого?
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Ответ Бюджетник
Ну хоть не везде будут из нашего зенита печинега
"Пичинен" (ТМ) - это торговая марка Спартака, специально созданная его болельщиками, никто на ваш "титул" не покушается, нам чемпионств достаточно.
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Ответ Celsius
Но даже несмотря на это, по сравнению с тобой он выглядит как Эйнштейн рядом с неандертальцем.
О, твоих ископаемых сверстников вчера в музее зоологии показывали, а ты отстал?
Сочувствую, что даже эта компания тебя кинула, обожатель газовых отверстий и мягких мест.
Ничего, утешишься тогда в комментариях, чтобы не выглядеть совсем одиноким!
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Ответ schwein
Дюков и Митрофанов в РФС, а это РПЛ, другая организация.
Ну зачем Вы так открыто издеваетесь над столь непревзойденным по мощи интеллектом? Какая там разница - РПЛ, РФС - весь мир против Великого Спартака, и надо срочно разоблачать заговор, тут не до всяких там мелочей!
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Ответ Михон Мясной
Нашёл его фото...Да уж, морда не блещет интеллектом, мягко говоря!
Но даже несмотря на это, по сравнению с тобой он выглядит как Эйнштейн рядом с неандертальцем.
+2
-2
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Ответ ОттоДракула
Я дико извиняюсь, но Спартак в последние годы к топклубам никакого отношения не имеет.
Твоё мнение здесь очень важно, не забывай почаще напоминать о себе))
+10
-10
0
Ответ ОттоДракула
Я дико извиняюсь, но Спартак в последние годы к топклубам никакого отношения не имеет.
ахахах, Краснодар ваш что ли топ клуб
+8
-8
0
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