Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков стал исполнительным директором РПЛ

Евгений Мележиков назначен исполнительным директором Мир РПЛ.

«Исполнительным директором лиги с сегодняшнего дня назначен Евгений Владимирович Мележиков.

С 2008 года по 2011-й он занимал пост вице-президента « » по административно-техническому управлению и безопасности.

Позже работал в « », с 2015-го по 2018-й занимал должность директора по безопасности, а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

Сергею Владимировичу Чебану, ранее занимавшему должность исполнительного директора, предложена должность советника», – говорится в заявлении лиги.

«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба