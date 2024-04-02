Зайнутдинова нет в шорт-листе «Спартака». Клуб рассматривает игроков не старше 25 лет (Metaratings)

Бахтиер Зайнутдинов не перейдет в «Спартак».

Ранее появилась информация, что « » и « » предлагают за полузащитника « », ранее выступавшего за ЦСКА, от 2 до 2,5 млн евро. Утверждалось, что турецкий клуб готов продать Зайнутдинова, поскольку он будет считаться легионером в турецкой Суперлиге со следующего сезона.

По данным Metaratings, не входит в шорт-лист «Спартака», поскольку красно-белые отдают приоритет игрокам не старше 25 лет.

В текущем сезоне чемпионата Турции 26-летний полузащитник провел 24 матча. Его подробная статистика доступна здесь.