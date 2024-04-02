Зайнутдинова нет в шорт-листе «Спартака». Клуб рассматривает игроков не старше 25 лет (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Краснодар Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Бахтиер Зайнутдинов не перейдет в «Спартак».

Ранее появилась информация, что «Спартак» и «Краснодар» предлагают за полузащитника «Бешикташа», ранее выступавшего за ЦСКА, от 2 до 2,5 млн евро. Утверждалось, что турецкий клуб готов продать Зайнутдинова, поскольку он будет считаться легионером в турецкой Суперлиге со следующего сезона.

По данным Metaratings, Зайнутдинов не входит в шорт-лист «Спартака», поскольку красно-белые отдают приоритет игрокам не старше 25 лет.

В текущем сезоне чемпионата Турции 26-летний полузащитник провел 24 матча. Его подробная статистика доступна здесь.

11 комментариев
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Турки в плане лимита, даже ещё дурнее РФС.
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Ему только сегодня 26 исполнилось, апдейтнули лист, видимо)
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Ответ ГШ68
Странно. Из последних пяти купленных Спартаком игроков - четверо на момент перехода были старше 25 лет. А тут вдруг приоритет какой-то.
что странного? новый спортдир пришел перед НГ
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Я извиняюсь, знаки зодиака, год рождения по китайскому календарю, наличие определенных букв в имени и фамилии учитываются при выборе игроков?
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Трансферы по Ди Каприо.
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Ответ Nekrasof
Ну а чего рассматривать толковых игроков, лучше шлак из Люксембурга или какого-нибудь перспективного людоеда цепануть лямов за 15
Комментарий удален модератором
Ответ Ебздрогыч
Я извиняюсь, знаки зодиака, год рождения по китайскому календарю, наличие определенных букв в имени и фамилии учитываются при выборе игроков?
судя по вашему нику вы где то близко))
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Ответ Three Days Grace
что странного? новый спортдир пришел перед НГ
Тогда понятно.
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Ответ Дмитрий Шиянов
Ага, именно поэтому Бальде подписали
Бальде подписывали при другом спортивном директоре. Неужели трудно элементарные вещи понимать?
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