«Спартак» и «Краснодар» предлагают «Бешикташу» 2-2,5 млн евро за Зайнутдинова (Milliyet)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Краснодар Бахтиер Зайнутдинов деньги Футбол

Бахтиер Зайнутдинов может вернуться в чемпионат России.

Как сообщает Milliyet, в подписании полузащитника «Бешикташа», прежде выступавшего за ЦСКА, заинтересованы «Спартак» и «Краснодар». Они предпринимают попытки договориться с турецким клубом.

Утверждается, что стамбульцы требуют 4-5 млн евро, а им предлагают 2-2,5 млн.

Со следующего сезона Зайнутдинов будет считаться в Турции легионером, поэтому «Бешикташ» готов с ним расстаться.

В текущем чемпионате Турции футболист, которому сегодня исполнилось 26 лет, провел 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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33 комментария
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Вот турки своих подставляют. То казахи не легионеры, то опять легионеры. Что-то Спланировать - работа со звёздочкой.
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Очень «классно» Баха уехал в Турцию играть в Еврокубках, конечно, чтобы через сезон вернуться в РПЛ )

И какой тогда был смысл уходить из ЦСКА в таком случае - непонятно.
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Ответ Спартак сила
Не нужен конь 🐎🐎🐎
который?.. Медина, Игнатов или Чернов?
+21
-2
+19
Баха давай домой. 🔴🔵🔴🔵
+10
-1
+9
Если это правда, то надеюсь, что ЦСКА вернет его
+10
-1
+9
А на хрена он нужен?
+15
-7
+8
Ответ Кирилл
Очень «классно» Баха уехал в Турцию играть в Еврокубках, конечно, чтобы через сезон вернуться в РПЛ ) И какой тогда был смысл уходить из ЦСКА в таком случае - непонятно.
Смысл продать за 4 5, а через год вернуть к себе за 2 , надеюсь ЦСКА не спит.
+6
0
+6
Голимый фейк.
В Турции приняли решение об ужесточении лимита на легионеров с 14 до 12, но Зайнутдинова это не касается.

"В Турции действовало правило, по которому игроки из ряда дружественных для Турции стран, в том числе Казахстана, не считались легионерами в прошлом сезоне. Федерация футбола страны объявила, что все футболисты, подписавшие контракты по данному правилу, также не будут считаться легионерами до окончания их трудового соглашения.

Таким образом, казахстанец Бахтиер Зайнутдинов по-прежнему не подпадает под лимит на легионеров и может спокойно выступать за "Бешикташ" до конца 2027 года".

Ну и зачем туркам продавать игрока основы который не будет считаться легионером ещё 3 года и 9 месяцев?
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Было бы классное подписание. Краснодар редко паспортистов хороших урвать могут
+6
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Можно ещё бывших девушек игроков ЦСКА подбирать и жениться на них
+7
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+3
Зайнутдинову лучше в Чехию или Нидерланды перейти. Пусть агент его маркетингом займётся
+2
-1
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Не верю.
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Ответ .ru
который?.. Медина, Игнатов или Чернов?
Все днари
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+1
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Сулейманов. 6 голов, 4 голевых, пусть и Греция но парню можно дать второй шанс.
Тут как бы еще не навредить....не спугнуть удачу. В кое веке у парня пошла игра. Стоит ли срываться со столь благословенного места.
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Ответ Роман Грожан
Правильно, видимо понял что в Турчаге нечего ловить, только надо не в москву или юг, а в питер, там как раз нету дублера у Дугласа слева, а Баха как раз не лег по лимиту
Комментируем не читая новости? 😎
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Ответ as04034@gmail.com
Если за 2-2.5 то пригодится .
Шлаком лавку забивать?
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Ответ Do Cent
А на хрена он нужен?
Если за 2-2.5 то пригодится .
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Лучше бы Шапи пробовали, вроде за ум взялся парень. А зая это так, толку как от коня молока.
Бакаев?
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Ответ Michael Boldyrev
Глянул Трансфермаркт, что бы понять как там у Бахтиера получается и удивился... Трансфермаркт у него 10 выходов за сезон в качестве ЦЗ насчитал! (еще 12 ЛЗ, и еще 12 на разные позиции в полузащиту). Центральный защитник? Это не ошибка?
В ЦСКА он играл наверно на всех позициях, кроме разве что центрфорварда и вратаря. Так что вполне реально. В ЦСКА он и ЦЗ играл
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Ответ Дмитрий Шиянов
А Игнатов? Тоже из наших?
Да. Начинал в ДЮСШ ЦСКА с 7 лет.
в 15 лет перешёл в Спартак.
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Ответ Дмитрий Шиянов
А Игнатов? Тоже из наших?
семь лет в школе ЦСКА... вот и думай, из чьих он
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Ответ Спартак сила
Все днари
это как с королями... их делает с..вита
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Ответ .ru
который?.. Медина, Игнатов или Чернов?
А Игнатов? Тоже из наших?
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хе, хей, бред же
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Глянул Трансфермаркт, что бы понять как там у Бахтиера получается и удивился...
Трансфермаркт у него 10 выходов за сезон в качестве ЦЗ насчитал! (еще 12 ЛЗ, и еще 12 на разные позиции в полузащиту).
Центральный защитник? Это не ошибка?
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Диномо хочет купить Медину, а Спартак Карраскаля....
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Ходил месяц назад на тур по стадиону Бешикташа, сидел на его скамейке в раздевалке - конечно, не Венсан Абубакар, но знаем и такого!
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