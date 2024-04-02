«Спартак» и «Краснодар» предлагают «Бешикташу» 2-2,5 млн евро за Зайнутдинова (Milliyet)

Бахтиер Зайнутдинов может вернуться в чемпионат России.

Как сообщает Milliyet, в подписании полузащитника « », прежде выступавшего за ЦСКА, заинтересованы « » и « ». Они предпринимают попытки договориться с турецким клубом.

Утверждается, что стамбульцы требуют 4-5 млн евро, а им предлагают 2-2,5 млн.

Со следующего сезона будет считаться в Турции легионером, поэтому «Бешикташ» готов с ним расстаться.

В текущем чемпионате Турции футболист, которому сегодня исполнилось 26 лет, провел 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.