«Спартак» и «Краснодар» предлагают «Бешикташу» 2-2,5 млн евро за Зайнутдинова (Milliyet)
Бахтиер Зайнутдинов может вернуться в чемпионат России.
Как сообщает Milliyet, в подписании полузащитника «Бешикташа», прежде выступавшего за ЦСКА, заинтересованы «Спартак» и «Краснодар». Они предпринимают попытки договориться с турецким клубом.
Утверждается, что стамбульцы требуют 4-5 млн евро, а им предлагают 2-2,5 млн.
Со следующего сезона Зайнутдинов будет считаться в Турции легионером, поэтому «Бешикташ» готов с ним расстаться.
В текущем чемпионате Турции футболист, которому сегодня исполнилось 26 лет, провел 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
И какой тогда был смысл уходить из ЦСКА в таком случае - непонятно.
В Турции приняли решение об ужесточении лимита на легионеров с 14 до 12, но Зайнутдинова это не касается.
"В Турции действовало правило, по которому игроки из ряда дружественных для Турции стран, в том числе Казахстана, не считались легионерами в прошлом сезоне. Федерация футбола страны объявила, что все футболисты, подписавшие контракты по данному правилу, также не будут считаться легионерами до окончания их трудового соглашения.
Таким образом, казахстанец Бахтиер Зайнутдинов по-прежнему не подпадает под лимит на легионеров и может спокойно выступать за "Бешикташ" до конца 2027 года".
Ну и зачем туркам продавать игрока основы который не будет считаться легионером ещё 3 года и 9 месяцев?
в 15 лет перешёл в Спартак.
Трансфермаркт у него 10 выходов за сезон в качестве ЦЗ насчитал! (еще 12 ЛЗ, и еще 12 на разные позиции в полузащиту).
Центральный защитник? Это не ошибка?