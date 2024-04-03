Личка считает, что «Динамо» может бороться за РПЛ и Кубок: «Весной всего 17-19 игр, их реально пройти на высоком уровне. Ничья со «Спартаком» нам не нужна, я хочу выиграть»

Марцел Личка считает, что «Динамо» может бороться за два трофея в этом сезоне.

– Ментально команда готова к борьбе за два трофея – в чемпионате и в Кубке?

– Уверен в этом. Я говорю своим игрокам – весной у нас всего 12 туров чемпионата, плюс пять-семь матчей в Кубке. Всего 17-19 игр. Это немного. Физически реально пройти такой отрезок на высоком уровне. Футболисты должны понимать это. И ничего не бояться.

– Впереди у вас «Спартак», не забивший весной ни одного гола в . Вы обращаете внимание на такие вещи?

– Нет. Я не слежу за такими вещами. Единственное, что я хочу – выиграть. Мы уступили им в Кубке 1:4. Поэтому для нас это особенный матч.

– Вы как тренер еще ни разу не играли со «Спартаком» вничью.

– И хорошо. Лучше в следующем матче победить. Ничья нам не нужна, – сказал главный тренер «Динамо».

« » сыграет со « » 7 апреля в 23-м туре Мир РПЛ. По итогам 22 туров бело-голубые занимают 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 3 очка.