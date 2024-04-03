Личка считает, что «Динамо» может бороться за РПЛ и Кубок: «Весной всего 17-19 игр, их реально пройти на высоком уровне. Ничья со «Спартаком» нам не нужна, я хочу выиграть»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Марцел Личка считает, что «Динамо» может бороться за два трофея в этом сезоне.

– Ментально команда готова к борьбе за два трофея – в чемпионате и в Кубке?

– Уверен в этом. Я говорю своим игрокам – весной у нас всего 12 туров чемпионата, плюс пять-семь матчей в Кубке. Всего 17-19 игр. Это немного. Физически реально пройти такой отрезок на высоком уровне. Футболисты должны понимать это. И ничего не бояться.

– Впереди у вас «Спартак», не забивший весной ни одного гола в РПЛ. Вы обращаете внимание на такие вещи?

– Нет. Я не слежу за такими вещами. Единственное, что я хочу – выиграть. Мы уступили им в Кубке 1:4. Поэтому для нас это особенный матч.

– Вы как тренер еще ни разу не играли со «Спартаком» вничью.

– И хорошо. Лучше в следующем матче победить. Ничья нам не нужна, – сказал главный тренер «Динамо».

«Динамо» сыграет со «Спартаком» 7 апреля в 23-м туре Мир РПЛ. По итогам 22 туров бело-голубые занимают 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 3 очка.

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7 комментариев
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Ничья со Спартаком была бы приемлемым результатом. Увидев гол от Хабаровска при защитниках-наблюдателях ожидания от этой игры не самые лучшие.
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Как то раньше Личка скромнее себя вёл. А тут впрямь готовы всех рвать на поле. Командную игру бы наладить не мешало для начало. После зимней паузы что то слабовато команда выглядит.
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В итоге этого чешского балобола с дырявой обороной даже в тройке не будет.
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Ответ Zenith forever
Личка в последнее время много говорит, к чему бы это?
Его спрашивают, он и отвечает.
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