Марцел Личка: «Динамо» в чемпионской гонке. Наверху нам помогли, но «Зенит» и «Краснодар» не будут постоянно терять очки» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Марцел Личка считает, что «Динамо» по-прежнему претендует на титул в Мир РПЛ.

«Я уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы «Зенит» выиграл, то нам было бы тяжелее. Но, как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки. А нам еще играть с ними. Так что мы должны верить в то, что можем выиграть титул. 

На прошлых выходных футбольный бог дал нам второй шанс. Мы остались близко к лидерам. Наверху нам помогли. Это надо использовать. «Зенит» и «Краснодар» не будут постоянно терять очки», — сказал главный тренер «Динамо».

«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – хромые претенденты на чемпионство. Аргументы против всех

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто нужно играть в футбол который можно назвать чемпионским без лишних слов.
+6
-3
+3
Ответ Владимир Никаноров
Просто нужно играть в футбол который можно назвать чемпионским без лишних слов.
действительно, просто
+3
0
+3
Это его так вштырило от победы в питере над ска?
+6
-4
+2
Ответ Zenith forever
Динамо 40 лет без чемпионства, с чего ему вдруг быть сейчас?
47. Если в этом году не возьмут, то будет 48.
Юбилей не за горами.
+3
-1
+2
Мне кажется, эта риторика "мы боремся за чемпионство" только мешает Динамо. Ну нет у команды нужного класса, чтобы под давлением поставленной задачи исправно набирать очки. Тем более с такой ДЫРЯВОЙ защитой, какое чемпионство, Марцел?!
+3
-1
+2
Титулы оборона выигрывает! С такой обороной Динамо в гонке? Ну-ну...
+1
0
+1
В защите порядок наведи! а в атаке то по голевым моментам мы превзошли этот кукуяновский Ростов, статистка xG это подтверждает.
+2
-1
+1
Учитывая то, что Спартак играет вопреки, и в матче с Динамо можно отдать им мяч и сыграть на контратаке, вообще не удивлюсь, что Спартак забьет 2-3 в ворота Динамо, заберет победу и разговоры о чемпионстве Динамо снова поутихнут.
+5
-4
+1
Динамо 40 лет без чемпионства, с чего ему вдруг быть сейчас?
+4
-3
+1
наверху помогли как Динамо, так и Зениту. Но есть небольшая разница)
+1
-1
0
Какой же Личка упертый)
0
0
0
Пот тому как упал уровень чемпионата можно судить, что такое Дно в "чемпионской гонке". Еще пара лет таких соревнований, так и Спортак сможет принять участие в гонке.
+5
-5
0
Может надо выигрывать?
+2
-2
0
играть научитесь, конщики
0
0
0
какое чемпионство с такой игрой? 3 место будет за счастье. игры с Зенитом, Ростовом с Хабаровском показали наш уровень. вот если бы играли как в 1 тайме с Локо. и со всеми так, то можно говорить про чемпионство. А так, посредственная игра, а за частую и смотреть не хочется. ошибки на ровном месте, подбора нет, плотности при защите нет, защита высоко поднимается, от сюда выходы один на один. Вообщем печалька.
0
0
0
Ответ Kenai Tahov
Динамикам бы кипера понадёжнее, да центрзаща и флангового заща крутых. Ну и центр поля как-то сильно в сторону атаки и креатива, без ярковыраженного разрушителя.
Ну и нападающих сменить, да и команда не годится вообще )))
0
0
0
Ответ Zenith forever
Динамо 40 лет без чемпионства, с чего ему вдруг быть сейчас?
А чего так мало написал-то? 48 в этом году...
0
0
0
Ответ Beerfanidi
А чего так мало написал-то? 48 в этом году...
Да и 48 лет назад непонятно что за чемпионский титул, полу-чемпионом Динамо стало.
+1
-1
0
Ответ Zenith forever
Да и 48 лет назад непонятно что за чемпионский титул, полу-чемпионом Динамо стало.
Ну уж совсем-то не уничтожай))
0
0
0
Ответ Anders_b
Пот тому как упал уровень чемпионата можно судить, что такое Дно в "чемпионской гонке". Еще пара лет таких соревнований, так и Спортак сможет принять участие в гонке.
Ну ладно, игроки Арса и МанСити, игравшие в сборных, показали скучный футбол, а эти-то бездельники, упыри чем занимались? Пиво пили?
0
0
0
Ответ Stronger
наверху помогли как Динамо, так и Зениту. Но есть небольшая разница)
У кого-то сверху крыша, у кого-то потолок))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий