Марцел Личка: «Динамо» в чемпионской гонке. Наверху нам помогли, но «Зенит» и «Краснодар» не будут постоянно терять очки» 

Марцел Личка считает, что «Динамо» по-прежнему претендует на титул в Мир РПЛ.

«Я уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы «Зенит» выиграл, то нам было бы тяжелее. Но, как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки. А нам еще играть с ними. Так что мы должны верить в то, что можем выиграть титул.

На прошлых выходных футбольный бог дал нам второй шанс. Мы остались близко к лидерам. Наверху нам помогли. Это надо использовать. «Зенит» и «Краснодар» не будут постоянно терять очки», — сказал главный тренер «Динамо».

«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – хромые претенденты на чемпионство. Аргументы против всех