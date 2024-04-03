Личка про 2:1 со СКА: «Нельзя было выходить с самоуверенностью, считать, что выиграем 3:0 и поедем домой. После «Ростова» поговорили по-мужски – рад, что игроки правильно настроились»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Динамо Москва СКА Хабаровск Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Марцел Личка рассказал о настрое «Динамо» после поражения от «Ростова».

Вчера «Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов Фонбет Кубка России, обыграв «СКА Хабаровск» со счетом 2:1. В предыдущей игре бело-голубые уступили «Ростову» в рамках Мир РПЛ (1:4).

– Насколько тяжело эмоционально подводить команду к Кубку после такого результата с «Ростовом»?

– Понятно, что настроение у нас было не очень хорошим. Уже после «Ростова» ребята в раздевалке сами сказали: «Мы можем проиграть, но не с таким отношением, которое было».

Я именно про первый тайм. Тогда мы провалились. Сейчас выиграли 2:1, сделали это в тяжелых условиях. Да, соперник играет в Первой лиге, но нельзя было выходить на поле с самоуверенностью. Считать, что выиграем 3:0 и поедем домой. А что в случае поражения? Винить поле, дождь, холод?

Я рад, что игроки правильно настроились. Мы хорошо играли с мячом, как и говорил до этого, рад дождю, ведь мяч катился быстрее. Мы честно и профессионально отработали в этом матче.

Но это не значит, что надо расслабляться. И считать, что дальше все будет хорошо. Матч с «Ростовом» с нами надолго. Его трудно просто вычеркнуть из головы.

– У вас был серьезный разговор с командой после «Ростова»?

– Мы по-мужски поговорили с игроками, когда анализировали игру. Я сказал, что думаю и что чувствую. Надеюсь, футболисты меня правильно поняли.

Может, кто-то думает – сейчас тренер покричит, поговорит, но мне это неинтересно. Мои игроки должны быть профессионалами. Да, бывают хорошие и плохие дни. Однако все они должны выполнять наши требования, – сказал главный тренер «Динамо».

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2 комментария
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Марцел, надо что-то делать с обороной, реально проходной двор в последних 3 матчах, легко дают создавать моменты.
След матч очень принципиальный, Ростов забудется быстро если обыграем Спартак.
Вперед, Динамо!
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Может и нужны такие матчи, как с Ростовом, для встряски. Динамо!
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