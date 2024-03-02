Зарема о 0:0: «Слабейший «Зенит» за все годы, Дзюбы им не хватает. Самый эпичный момент матча – спасение Хлусевича после удара Дуарте»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала ничью «Спартака» с «Зенитом».

Встреча команд в 19-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0. Лучшим игроком матча был признан новичок «Спартака» Манфред Угальде.

«Лучшего игрока матча надо было дать Хлусевичу за спасение ворот после удара Дуарте. На мой взгляд, это самый эпичный момент в матче.

Это слабейший «Зенит» за все годы, без драйва и желания доминировать. Дзюбы им не хватает», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Материалы по теме

62 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
я честно говоря не понимаю кто берет у этой мадам интервью и почему каждое ее слово тут побликуют... Как будто она какой то супер аналитик а не ТП
+39
-8
+31
Каждый год Зенит вот вот развалится,а Спартак снимается. То что Спартак так празднует ничью о многом говорит.
+27
-7
+20
Ответ Сергей Гришин
я честно говоря не понимаю кто берет у этой мадам интервью и почему каждое ее слово тут побликуют... Как будто она какой то супер аналитик а не ТП
Зачем нам тут мнение супер аналитика? Это Спортс. Ру!!! Мы любим мнения разных ТП, поехавших бывших и ветеранов не помнящих какой день вчера был.
+20
-4
+16
Не соглашусь с этой надоедливой кухаркой . Игра на игру не приходится . Состав у Зенита - дай Бог каждой команде , да и ребята играющие . Бывают дни когда "ноги и мозги не слушаются" . В этом матче просто Спартак очень грамотно играл до последней минуты . Чего я не ожидал это прессинговали до последнего . Теперь расходимся - у Зенита свои игры , а у нас самые тяжелые впереди . Без хорошей скамейки заменить основных игроков будет тяжело . Да и это только первый матч весны . Зная Спартак , от него можно ожидать любой игры - вот начнут с Оренбургом и Факелом говно месить и всё возвратится на круги своя .
+6
-1
+5
Зачем мне, болельщику Юве, в ленте какая-то Зарема? Кто это вообще?
Нахер вообще выходит росфутбол в ленте, если нет таких подписок????
Когда уже на спортсе введут чс блогов?
+6
-2
+4
Ответ Владимир Владимирович
Дзюба за эти годы был бы полезнее того же Сергеева. Как то неожиданно с ним расстались, провального сезона у Дзюбы в зените не было. Он и сам говорил что не против быть игроком ротации, да и в команде к нему хорошо все относились, и бразильцы в том числе, вечно хохотали от его шуток. Три два один…. Поехали минусы
Сомневаюсь, что Дзюба в 35 лет был бы полезнее Сергеева, который находится в расцвете сил и является хорошим джокером.
+3
0
+3
Ответ Сергей Гришин
я честно говоря не понимаю кто берет у этой мадам интервью и почему каждое ее слово тут побликуют... Как будто она какой то супер аналитик а не ТП
Согласен, аж бесит, какого же эта тп тут постоянно
Блин спортс, если б не коммьюти, последней помойкой был бы
+6
-3
+3
Зарема, что тебе дался этот студебекер, пардон, Дзюба?
+2
0
+2
Ответ Сергей Гришин
я честно говоря не понимаю кто берет у этой мадам интервью и почему каждое ее слово тут побликуют... Как будто она какой то супер аналитик а не ТП
Этот человек кучу лет управлял Спартаком. О чём вы. Кого если не ее спрашивать мнение про спартак?
+3
-1
+2
Ответ AminO2
Спартак превзошел Зенит в организации, качестве игры, настрое. Учитывай, что за день до игры из состава москвичей выбили лучшего по всем параметрам игрока премьер-лиги. Организаторы предполагали что подобный сюрприз деморализует команду. Ни хрена. Команда устойчива, сыгранна, настроена. Это заслуга тренера.
Над физикой, похоже, хорошо зимой поработали. Команда не задыхалась к концу первого тайма, как это часто было в прошлом году.
+2
0
+2
Зачем у нее берут интервью ? Она кто? Футбольный эксперт ? 🤦🏻‍♂️
+7
-5
+2
Да, Дзюба тащил зинит, а с ним поступили там подленько.
+3
-2
+1
Ответ analogia
Зачем у нее берут интервью ? Она кто? Футбольный эксперт ? 🤦🏻‍♂️
Скорее ЭКСКОРТ
+1
0
+1
Ответ Сергей Гришин
она только ногами своими управляла, сводила, разводила
И благодаря этому управляла спартаком. Это же факт.
+1
0
+1
Ответ ss_podonok
в каком месте она тп? её даже ни в одной соц сети нет.
ТП обычно двух слов связать не могут, а Зарема довольно умная бабёнка, и в футболе она разбирается лучше многих журналистов.
+1
0
+1
Особенно в прошлом сезоне Дзюбы не хватало. Просто катастрофически.
+1
0
+1
Ответ Андрей Арсентьев
Ну так Вова Быстров ванговал, что Питер отгрузит Спартаку трёшку, а в итоге еле очко отстояли.
если ты всерьез воспринимаешь слова Вовы Быстрова, тот тут тебе вопросы надо задавать))
+1
0
+1
Ответ Андрей Арсентьев
Ну так Вова Быстров ванговал, что Питер отгрузит Спартаку трёшку, а в итоге еле очко отстояли.
В 99% это-бывало. 1% пришелся на этот матч. Вынес с ленточки игрок Спартака, спас Максименко после удара головой зенитовца. Потом вылетел и кулаком снял у Мостового. Забей Зенит, могло все уйти в очередной разгром. Зенит был не быстр,словно устал,а Спартак ехал взять очко и если повезет победит,так как Зенит сейчас в концовках не ахти играет. Вот конкретно 2 Мартак 2024 года вышло все на 0:0. Но сам фак того,что многие радуются и приводят в качестве предмета гордости то что команду не разгромили мягко говоря как то низко по отношению к самим себе.
+1
0
+1
Ответ AminO2
Спартак превзошел Зенит в организации, качестве игры, настрое. Учитывай, что за день до игры из состава москвичей выбили лучшего по всем параметрам игрока премьер-лиги. Организаторы предполагали что подобный сюрприз деморализует команду. Ни хрена. Команда устойчива, сыгранна, настроена. Это заслуга тренера.
“Организаторы предполагали что подобный сюрприз деморализует команду.”

Чел, вот ты сейчас серьезно утверждаешь, что те, кто «организовали» «выбивание» Промеса, сделали это с целью ослабить и деморализовать Спартак? Пожалуйста, скажи, что это шутка такая убогая.
+1
0
+1
Ответ ericssons
Удивляют люди, которым не нравится, что её мнением интересуются журналисты. Этот человек кучу лет управлял Спартаком. Кого если не ее спрашивать мнение про спартак? Она как Гинер в ЦСКА. Как Хённес в Баварии. Как Флорентино Перес в Реале.
Иди проспись, алкаш
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
А может это сильнейший по игре в обороне Спартак в Питере за годф?Чего не было при Федунах!
Обычно, спасти своё очко, да постоять в защите - в Питер приезжают лишь аутсайдеры. Подумай об этом.
При "Федунах"(с) - Спартак никогда не приезжал очко спасать, а бился. Об этом тоже подумай.
+1
0
+1
да, слабейший. даже постоянного клиента не оприходовали
+1
0
+1
Граждане, Вы уже определитесь. Хотите интригу в чемпионате или чтобы Зенит драл всех и "чемпионил" в 25 туре.

Потому как "и то и это" одновременно мы не можем.
+1
0
+1
Мадам уже в одном ряду с Кожевниковым, Третьяком, Мостовым и прочими Канчельскисами.
+2
-1
+1
Ответ ericssons
Удивляют люди, которым не нравится, что её мнением интересуются журналисты. Этот человек кучу лет управлял Спартаком. Кого если не ее спрашивать мнение про спартак? Она как Гинер в ЦСКА. Как Хённес в Баварии. Как Флорентино Перес в Реале.
Как все пятьдесят Старостиных в Спартаке
0
0
0
Ответ Андрей Арсентьев
Над физикой, похоже, хорошо зимой поработали. Команда не задыхалась к концу первого тайма, как это часто было в прошлом году.
Это один из базовых моментов, выявляющих тренерское образование и технику.
+1
-1
0
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Обычно, спасти своё очко, да постоять в защите - в Питер приезжают лишь аутсайдеры. Подумай об этом. При "Федунах"(с) - Спартак никогда не приезжал очко спасать, а бился. Об этом тоже подумай.
Тогда почему не может выиграть уже лет так 12? Аа? Или это не при Федунах было? 😄
0
0
0
Ответ Древний спартач
Не соглашусь с этой надоедливой кухаркой . Игра на игру не приходится . Состав у Зенита - дай Бог каждой команде , да и ребята играющие . Бывают дни когда "ноги и мозги не слушаются" . В этом матче просто Спартак очень грамотно играл до последней минуты . Чего я не ожидал это прессинговали до последнего . Теперь расходимся - у Зенита свои игры , а у нас самые тяжелые впереди . Без хорошей скамейки заменить основных игроков будет тяжело . Да и это только первый матч весны . Зная Спартак , от него можно ожидать любой игры - вот начнут с Оренбургом и Факелом говно месить и всё возвратится на круги своя .
Толку от этого состава таким дегенеративных тренером, которой даже 25% из них не может выжать.
0
0
0
Ответ Verhovn
Мнение экспертницы сейчас только и не хватает, в целом, для общего понимания.. Спасибо😄
а я подумал-эскортницы
0
0
0
Ответ Древний спартач
Не соглашусь с этой надоедливой кухаркой . Игра на игру не приходится . Состав у Зенита - дай Бог каждой команде , да и ребята играющие . Бывают дни когда "ноги и мозги не слушаются" . В этом матче просто Спартак очень грамотно играл до последней минуты . Чего я не ожидал это прессинговали до последнего . Теперь расходимся - у Зенита свои игры , а у нас самые тяжелые впереди . Без хорошей скамейки заменить основных игроков будет тяжело . Да и это только первый матч весны . Зная Спартак , от него можно ожидать любой игры - вот начнут с Оренбургом и Факелом говно месить и всё возвратится на круги своя .
Ну наконец то
Грамотный и объективный коммент от московских)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий