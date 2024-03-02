Зарема о 0:0: «Слабейший «Зенит» за все годы, Дзюбы им не хватает. Самый эпичный момент матча – спасение Хлусевича после удара Дуарте»

Зарема Салихова прокомментировала ничью «Спартака» с «Зенитом».

Встреча команд в 19-м туре Мир завершилась со счетом 0:0. Лучшим игроком матча был признан новичок «Спартака» Манфред Угальде.

«Лучшего игрока матча надо было дать за спасение ворот после удара . На мой взгляд, это самый эпичный момент в матче.

Это слабейший « » за все годы, без драйва и желания доминировать. Дзюбы им не хватает», – сказала жена экс-владельца « » Леонида Федуна.