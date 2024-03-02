Зарема о 0:0: «Слабейший «Зенит» за все годы, Дзюбы им не хватает. Самый эпичный момент матча – спасение Хлусевича после удара Дуарте»
Зарема Салихова прокомментировала ничью «Спартака» с «Зенитом».
Встреча команд в 19-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0. Лучшим игроком матча был признан новичок «Спартака» Манфред Угальде.
«Лучшего игрока матча надо было дать Хлусевичу за спасение ворот после удара Дуарте. На мой взгляд, это самый эпичный момент в матче.
Это слабейший «Зенит» за все годы, без драйва и желания доминировать. Дзюбы им не хватает», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Нахер вообще выходит росфутбол в ленте, если нет таких подписок????
Когда уже на спортсе введут чс блогов?
Блин спортс, если б не коммьюти, последней помойкой был бы
Чел, вот ты сейчас серьезно утверждаешь, что те, кто «организовали» «выбивание» Промеса, сделали это с целью ослабить и деморализовать Спартак? Пожалуйста, скажи, что это шутка такая убогая.
При "Федунах"(с) - Спартак никогда не приезжал очко спасать, а бился. Об этом тоже подумай.
Потому как "и то и это" одновременно мы не можем.
Грамотный и объективный коммент от московских)