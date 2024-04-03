Хацкевича избили фанаты польского «Заглембе» во время тренировки. Агент тренера опровергает: «Были только попытки и угрозы»

Агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий сообщил, что тренер покинет «Заглембе».

По данным Meczyki, главного тренера польского «Заглембе» Александра Хачкевича избили на тренировке.

Во время занятий на базе клуба появились радикально настроенные фанаты команды, которые нанесли 50-летнему белорусу удары по лицу, а также ногами.

Эту информацию подтвердили в самом клубе.

Однако Вадим Шаблий, агент Александра Хацкевича, опроверг данную информацию.

«Никто Хацкевича не бил, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Агентство ProStar будет защищать в правовом поле и по контракту.

Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть « », потому что в команде бардак», – сказал Шаблий UkrFootball.

Отметим, что бывший игрок и тренер киевского «Динамо», ранее возглавлявший «Ротор», начал работать в клубе из города Сосновец 16 января 2024 года.

Команда занимает последнее, 18-е, место в таблице второго польского дивизиона, ее серия без побед из 17 матчей длится с сентября.