Карпин рассказал о сорвавшихся трансферах «Ростова» из-за событий в июне 2023-го: «Именно в тот день два перехода сорвалось. Иностранцы ехали, но не доехали»

Валерий Карпин рассказал о срыве трансферов двух легионеров в «Ростов» в июне.

– Мы не тратим по 8-10 миллионов евро на игроков. Мы не можем завалить деньгами какого-то футболиста, чтобы он к нам перешел. Еще и приехал в Ростов.

– Зимой все-таки приехали иностранцы, которых давно не было.

– Были другие иностранцы, которые ехали летом, но не доехали.

– Из-за событий, которые летом затронули город (речь о действиях ЧВК «Вагнер» 23-24 июня – Sports)?

– Да. Именно в тот день сорвалось два трансфера, – сказал главный тренер « » и сборной России.