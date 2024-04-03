Карпин рассказал о сорвавшихся трансферах «Ростова» из-за событий в июне 2023-го: «Именно в тот день два перехода сорвалось. Иностранцы ехали, но не доехали»

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы происшествия Валерий Карпин лимит на легионеров Политика Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин рассказал о срыве трансферов двух легионеров в «Ростов» в июне.

– Мы не тратим по 8-10 миллионов евро на игроков. Мы не можем завалить деньгами какого-то футболиста, чтобы он к нам перешел. Еще и приехал в Ростов.

– Зимой все-таки приехали иностранцы, которых давно не было.

– Были другие иностранцы, которые ехали летом, но не доехали.

– Из-за событий, которые летом затронули город (речь о действиях ЧВК «Вагнер» 23-24 июня – Sports)?

– Да. Именно в тот день сорвалось два трансфера, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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14 комментариев
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там тоже один ехал, но так и не доехал
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В тот день много кто не доехал из Ростова и в Ростов
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Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
об украинских матерях думал?
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-7
+5
Ответ Sergeant Squirting
Говорят во время событий в июне 2023-го юзер Ростовский так сильно обделался, что в тот момент мечтал быть гражданином страны НАТО.
Если кто и обосрался, так это те кто получили выходной
+4
-1
+3
Значит это были "герои не нашего романа", только и всего. Главное, что те, кто доехал, кто-то уже приносит ощутимую пользу, кто-то будет приносить пользу чуть позже. Среди них нет "отбывающих номер" на поле.
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Фалькао?
+2
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Фалькао к нам не доедет!
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Ответ ss_podonok
об украинских матерях думал?
а что с ними?
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