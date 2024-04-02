Смородская об Абаскале: «Удивительно, что он все еще в «Спартаке» – давно пора было уволить. Он абсолютно не справляется, вряд ли кто-то захочет пригласить его после этого»
Ольга Смородская критически оценила работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«То, что Абаскаль все еще тренирует «Спартак» – это, конечно, удивительно. Его давно пора было уволить. Даже со стороны понятно, что он абсолютно не справляется со своими обязанностями и полностью потерял раздевалку.
Думаю, это его последний [клуб] в РПЛ. Вряд ли кто-то захочет пригласить его после «Спартака». Это будет совершенно необъяснимо и непонятно», – сказала экс-президент «Локомотива».