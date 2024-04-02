Смородская об Абаскале: «Удивительно, что он все еще в «Спартаке» – давно пора было уволить. Он абсолютно не справляется, вряд ли кто-то захочет пригласить его после этого»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Гильермо Абаскаль Футбол

Ольга Смородская критически оценила работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«То, что Абаскаль все еще тренирует «Спартак» – это, конечно, удивительно. Его давно пора было уволить. Даже со стороны понятно, что он абсолютно не справляется со своими обязанностями и полностью потерял раздевалку.

Думаю, это его последний [клуб] в РПЛ. Вряд ли кто-то захочет пригласить его после «Спартака». Это будет совершенно необъяснимо и непонятно», – сказала экс-президент «Локомотива».

Почему у Абаскаля не получается со «Спартаком»

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21 комментарий
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Эмери, Тедеско тоже не справились. Уверен и у Абаскаля после Спартака все будет хорошо
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АГа,Эмери тоже не справлялся,выгнали...
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Я так и не понял, в чем он не справляется. Делает так, как считает нужным. Ставит того, кого считает нужным. Говорит то, что считает нужным. В европейском футболе это называется менеджер. А в Спартаке нужен тренер, физрук по-русски. Будет заигрывать с агентами, лизать одно место руководство. Да, такие кадры нужны в нашем футболе. И не только.
+13
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Удивительно, что мнение Смородской, не игравшей в футбол, не умеющей чеканить и даже при этом никого не тренировавшей, может интересовать кого-то...
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Ответ el ruso guapo
Я так и не понял, в чем он не справляется. Делает так, как считает нужным. Ставит того, кого считает нужным. Говорит то, что считает нужным. В европейском футболе это называется менеджер. А в Спартаке нужен тренер, физрук по-русски. Будет заигрывать с агентами, лизать одно место руководство. Да, такие кадры нужны в нашем футболе. И не только.
Это другое, в РПЛ тренер должен делать то, что хочет руководство, а не то что он считает нужным. В руководстве всех клубов рпл же одни "футбольные гении" сидят.
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Смородская, после Локомотива работала где нибудь в клубах? по моему нигде! Как она после этого может что то говорить? Нулевка.
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Удивительно спрашивать мнение этой тётки из общего вагона
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Хорошо, что Ольга Юрьевна после блестящей работы в Локомотиве отбоя не знает от предложений.
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В любом случае Абаскаль - лучший тренер, чем ты - президент, тётя Оля.
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Оля=Зарема? Нам очень "важно" ваше мнение!
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Кому вообще интересно мнение этого никчемного,, специалиста,, как и мнение,, великого тренера,, Мостового?
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Прям как про себя говорит. Времён Локо
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О ее мнении можно интересоваться лишь раз в году - 1 апреля, чисто, чтоб поржать.
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Нет, ребята, это нечестно. А что Абаскаль думает о Смородской? Что он считает с ней давно пора сделать?
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Дайте Абаскалю поработать
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Кто ж его нанял? А да…
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Кто ж его нанял? А да…
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Кто ж его нанял? А да…
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