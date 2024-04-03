Карпин о мечте поработать в «Спартаке»: «Я уже работал там. Мечта – закончить чемпионат спокойно»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин рассказал о своей мечте и целях.

– Каждый раз, когда что-то шатается под Абаскалем, вас записывают в претенденты на его место. «Спартак» ни разу с вами не связывался?

– Нет. 

– У вас есть мечта, связанная со «Спартаком»?

– Да нет. 

– Никакого желания, мечты поработать в «Спартаке» еще раз нет?

– Мечты? Я уже работал там. Мечта – это когда мечтаешь о чем-то, чего не достиг и не достигал никогда. Я уже там был.

– Цель?

– На данный момент – тренировать «Ростов» и сборную.

– Мечта? 

– Спокойно закончить чемпионат, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

После 21 матча дончане занимают в Мир РПЛ 9-е место.

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5 комментариев
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Чётко и без возможности двоякого толкования слов Георгича.
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А смысл Карпину сейчас куда-то уходить? У него все ровно и в клубе, и в сборной
+7
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Чётко и без возможности двоякого толкования слов Георгича.
Все равно жарналюги даже эти слова могут истолковать как "Тоесть Вас устраивает то место на котором находится Ваша команда?!" (как пример) они же из любого слова, фразы, предложения найдут как бы переиначить.
+5
-1
+4
Ответ Nikolay Romanenko
А смысл Карпину сейчас куда-то уходить? У него все ровно и в клубе, и в сборной
Да, ровно

Нет никаких задач ни в клубе, ни в сборной

Можно устроить клоунаду с Онопко, чтобы пропустить матч с газовым сочи, который надо спасать
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Его в сборной сейчас даже Маур не подвинет)))
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