Карпин о мечте поработать в «Спартаке»: «Я уже работал там. Мечта – закончить чемпионат спокойно»
Валерий Карпин рассказал о своей мечте и целях.
– Каждый раз, когда что-то шатается под Абаскалем, вас записывают в претенденты на его место. «Спартак» ни разу с вами не связывался?
– Нет.
– У вас есть мечта, связанная со «Спартаком»?
– Да нет.
– Никакого желания, мечты поработать в «Спартаке» еще раз нет?
– Мечты? Я уже работал там. Мечта – это когда мечтаешь о чем-то, чего не достиг и не достигал никогда. Я уже там был.
– Цель?
– На данный момент – тренировать «Ростов» и сборную.
– Мечта?
– Спокойно закончить чемпионат, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
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