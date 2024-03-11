«Спартак» готов назначить Карпина в случае увольнения Абаскаля. В клубе против совмещения со сборной («Матч ТВ»)

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Марко Николич Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Карпин может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Как сообщает «Матч ТВ», главный тренер «Ростова» и сборной России входит в число кандидатов на пост главного тренера красно-белых в случае увольнения Гильермо Абаскаля. Отмечается, что после из клуба Леонида Федуна препятствий для возвращения Карпина в «Спартак» нет.

Однако в клубе выступают против совмещения с работой в сборной России.

Также утверждается, что руководство не рассматривает кандидатуру Марко Николича – ранее сообщалось, что экс-тренер «Локомотива» готов возглавить «Спартак» в случае предложения.

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144 комментария
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Да он вполне может совмещать Спартак, Ростов и сборную.
+456
-1
+455
Ответ maks44
Да он вполне может совмещать Спартак, Ростов и сборную.
зашел за этим комментом
+88
-2
+86
Ответ maks44
Да он вполне может совмещать Спартак, Ростов и сборную.
А во время игры между Ростовом и Спартаком , может уезжать тренировать молодежную сборную
+82
-1
+81
Готовы назначить Карпина
и
Против совмещения в сборной

Там руководство Спартака короной собственной еще не раздавили себя?
+87
-11
+76
Карпин: в каком же вы отчаянии, раз обратились ко мне.
+71
-1
+70
Ответ Savardus
Готовы назначить Карпина и Против совмещения в сборной Там руководство Спартака короной собственной еще не раздавили себя?
В сборную назначат Абаскаля
+40
-1
+39
Пошел перебор и вброс всех вариантов. Не удивлюсь даже кандидатуре Рианчо, но светоч сам позвонит журналистам и себя предложит..
+24
-1
+23
Валера к нам не поедет
+21
-3
+18
Ответ Dmitry Orlov
Карпин: в каком же вы отчаянии, раз обратились ко мне.
Карпин: вы не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне.
+17
0
+17
Мостовой больше Валеры чеканит, надо его назначать
+12
-1
+11
Ну Спартак, ну Мостовой же, ну ё моё
+8
-1
+7
"Отмечается, что после из клуба Леонида Федуна препятствий для возвращения Карпина в «Спартак» нет"
Пропущено матерное слово? А где звездочки или решетки? Или как на ТВ - вместо запикивания стали заглушать, типа не было ничего)
+7
0
+7
Ответ Savardus
Готовы назначить Карпина и Против совмещения в сборной Там руководство Спартака короной собственной еще не раздавили себя?
Да они просто понимают, что там такие особо важные матчи в сборной.
+7
-1
+6
Ответ maks44
Да он вполне может совмещать Спартак, Ростов и сборную.
из Эстонии
+6
0
+6
Спартак готов назначить любого кто пообещает вернуть Промеса.
+6
-1
+5
А вообще можно и Карреру вернуть!
+8
-4
+4
Ответ Назар Игорь
Спартак готов назначить любого кто пообещает вернуть Промеса.
Теоретически, может Кадыров.

У него отличные связи в арабском мире.
+5
-1
+4
Ответ Beast
Валера к нам не поедет
Епт
+6
-2
+4
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍.
Спортс, спасибо что вы есть.
+6
-2
+4
Ответ Роман Комаров
А вообще можно и Карреру вернуть!
Эмери вернуть, оный же перестал быть трениришкой
+5
-2
+3
Ответ maks44
Да он вполне может совмещать Спартак, Ростов и сборную.
И ещё бы сборную Эстонии.
+4
-1
+3
Слыхал, что история циклична и повторяется по кругу. Но не до такой, же, степени!? 😯
+3
-1
+2
Ответ Фантом
А почему не Черчесов, в самом деле? Да, я понимаю, что он многим болельщикам не нравится. Но как-то кажется, что "Спартаку" сейчас в первую очередь нужен тренер, который, во-первых, будет спокойно бурчать что-то на публику (пусть и в несколько хамской манере, но спокойно!), а во вторых, в раздевалке приватно кому-нибудь шею свернет, если надо будет. Работать в условиях, когда вокруг постоянная истерика, а игроки привыкли каждого очередного тренера ни в грош не ставить, тяжело, для этого не всякий даже хороший специалист подойдет. Карпин при всех его достоинствах сам склонен к истерике, в такой обстановке он только масла в огонь дополнительно подольет. Ну и Черчесов сейчас свободен и, кто бы что не думал, он все-таки за эти годы стал действительно приличным тренером.
Если честно как по мне, он единственный кто может выдержать этот беспредел со стороны болельщиков и ветеранов, и соответственно может прессануть оборзевших игроков. Сильная личность только справится. А он то реально сильный. Борзый и сильный. То что нужно им
+3
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И ещё бы сборную Эстонии.
А эти руссфобы тут причём 🤔🤔🤔
+2
0
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А Карпин согласен?
+4
-2
+2
Абаскаля ещё не уволили, а журналюги уже накидывают на вентилятор
+2
-1
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Ответ KOTOV71
Рано ещё,надо сначала на Спортс обсудить денёк ,а потом уж и Карпин слово скажет( пример ниже. Черчесов)
Чую за сегодня, ещё не один вариант со Спартаком подвернется.
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Ответ Din Korso
Товарищи, а из молодых у нас никого нет? Попробовать?
а у вас, для себя спрашиваете
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В этой ситуации главное, как можно скорее избавиться от случайного, пришлого рыжего физрука. Хватит, никакого доверия, даже если клуб Спартак от им. рук-ва, игроков начнёт транслировать и дальше верить.
- Это сказочка стара,
- Абаскаль, пошёл ты на...
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в данном случае совмещение не повредит. все равно турниры не играем.
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