«Спартак» готов назначить Карпина в случае увольнения Абаскаля. В клубе против совмещения со сборной («Матч ТВ»)

Валерий Карпин может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Как сообщает « », главный тренер « » и сборной России входит в число кандидатов на пост главного тренера красно-белых в случае увольнения . Отмечается, что после из клуба Леонида Федуна препятствий для возвращения Карпина в «Спартак» нет.

Однако в клубе выступают против совмещения с работой в сборной России.

Также утверждается, что руководство не рассматривает кандидатуру – ранее сообщалось, что экс-тренер «Локомотива» готов возглавить «Спартак» в случае предложения.

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