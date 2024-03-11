«Спартак» готов назначить Карпина в случае увольнения Абаскаля. В клубе против совмещения со сборной («Матч ТВ»)
Валерий Карпин может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Как сообщает «Матч ТВ», главный тренер «Ростова» и сборной России входит в число кандидатов на пост главного тренера красно-белых в случае увольнения Гильермо Абаскаля. Отмечается, что после из клуба Леонида Федуна препятствий для возвращения Карпина в «Спартак» нет.
Однако в клубе выступают против совмещения с работой в сборной России.
Также утверждается, что руководство не рассматривает кандидатуру Марко Николича – ранее сообщалось, что экс-тренер «Локомотива» готов возглавить «Спартак» в случае предложения.
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Отставка Абаскаля и приход Черчесова/Ивича. Что про это известно?
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Против совмещения в сборной
Там руководство Спартака короной собственной еще не раздавили себя?
Пропущено матерное слово? А где звездочки или решетки? Или как на ТВ - вместо запикивания стали заглушать, типа не было ничего)
У него отличные связи в арабском мире.
Спортс, спасибо что вы есть.
- Это сказочка стара,
- Абаскаль, пошёл ты на...