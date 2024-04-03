Кафанов отказался обсуждать судейство в матче с «Химками»: «Дело судей — судить, наше дело — тренировать»
Виталий Кафанов отказался обсуждать судейство в матче с «Химками».
Ассистент главного тренера «Ростова» высказался после победы над подмосковным клубом (0:0, 7:6 пен.) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
— Оцените работу вратаря Медведева в послематчевой серии.
— И в послематчевой серии, и в матче — безупречно. Его заслуга существенная.
— Успели уже обсудить, за что удалили Карпина и Онопко?
— Нет. Просто поздравляли ребят сейчас.
— У вас есть вопросы по судейству?
— Дело судей — судить, наше дело — тренировать. Не буду обсуждать.
— «Химки» в этом розыгрыше Кубка России не пропустили ни одного мяча. Следили ли вы за этим?
— Мы знали, что будет сложная игра. Они не просто так выбили «Краснодар». Валерий Георгиевич [Карпин] говорил, что матч будет очень тяжелый. Молодцы те ребята, кому дали шанс, — сказал Кафанов.
Игру обслуживал арбитр Алексей Сухой.