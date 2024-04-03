Кафанов отказался обсуждать судейство в матче с «Химками»: «Дело судей — судить, наше дело — тренировать» 

Теги Ростов Химки ФОНБЕТ Кубок России судьи Виталий Кафанов Алексей Сухой Футбол

Виталий Кафанов отказался обсуждать судейство в матче с «Химками».

Ассистент главного тренера «Ростова» высказался после победы над подмосковным клубом (0:0, 7:6 пен.) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Оцените работу вратаря Медведева в послематчевой серии.

— И в послематчевой серии, и в матче — безупречно. Его заслуга существенная.

— Успели уже обсудить, за что удалили Карпина и Онопко?

— Нет. Просто поздравляли ребят сейчас.

— У вас есть вопросы по судейству?

— Дело судей — судить, наше дело — тренировать. Не буду обсуждать.

— «Химки» в этом розыгрыше Кубка России не пропустили ни одного мяча. Следили ли вы за этим?

— Мы знали, что будет сложная игра. Они не просто так выбили «Краснодар». Валерий Георгиевич [Карпин] говорил, что матч будет очень тяжелый. Молодцы те ребята, кому дали шанс, — сказал Кафанов.

Игру обслуживал арбитр Алексей Сухой.

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2 комментария
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Ответ Алексей Алекс
Опорко тотза что??
Раз не ударил, значит за рот.
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