Кафанов отказался обсуждать судейство в матче с «Химками»: «Дело судей — судить, наше дело — тренировать» 

Виталий Кафанов отказался обсуждать судейство в матче с «Химками».

Ассистент главного тренера « » высказался после победы над подмосковным клубом (0:0, 7:6 пен.) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Оцените работу вратаря Медведева в послематчевой серии.

— И в послематчевой серии, и в матче — безупречно. Его заслуга существенная.

— Успели уже обсудить, за что удалили Карпина и Онопко?

— Нет. Просто поздравляли ребят сейчас.

— У вас есть вопросы по судейству?

— Дело судей — судить, наше дело — тренировать. Не буду обсуждать.

— « » в этом розыгрыше Кубка России не пропустили ни одного мяча. Следили ли вы за этим?

— Мы знали, что будет сложная игра. Они не просто так выбили «Краснодар». Валерий Георгиевич [Карпин] говорил, что матч будет очень тяжелый. Молодцы те ребята, кому дали шанс, — сказал .

Игру обслуживал арбитр Алексей Сухой.