Футболистка «Реала» Атенея: «Не стала бы играть за «Барсу», будь это даже единственная команда в мире. Болею за «Мадрид» с детства – лучший клуб мира»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига женский футбол сборная Испании жен Футбол

Футболистка Атенея дель Кастильо рассказала, что для нее значит играть за «Реал».

«Я считаю, что нахожусь в лучшем клубе мира. Для меня быть в «Реале» – это мечта, я болею за него с детства. Я никогда не стала бы играть за «Барсу», даже если бы в мире остался только этот клуб, потому что моя мечта – играть за «Реал». Я надеюсь, что смогу провести здесь всю свою карьеру.

Думаю, что мы представляем лучший клуб мира, который заслуживает того, чтобы побеждать. Мы представляем эмблему, который нужно нести по всему миру, и мы хотим побеждать, но мы существуем совсем немного – всего четыре года», – сказала футболистка в интервью агентству EFE.

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15 комментариев
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15-0-0 и 64:7
и правда лучший ведь )))
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Ответ окечуква
Классная новость. Побольше бы таких. Про женский футбол и всему миру известных футболисток: что и о чем они там думают
Еще бы рассказали кто они, цены бы не было )
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А кому она нужна в Барсе, которая уничтожает женский Реал уже много лет?
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Марио тоже говорил...
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Алалибо Сомиари Капитан команды Эньимба, сказал, что не будет смотреть женский футбол независимо от того перейдет она в барсу или нет.
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как будет полено женского рода?
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Атенея , не неси ахинею . Сейчас такая жизнь , что зарекаться никогда не надо . Промолчи , за умную сойдёшь .
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Но ведь, если бы это была единственная команда в мире, то ты и так бы за неё не играла, поскольку не с кем было бы.
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Просто Барса никогда бы не взяла бы эту Атенею-футболистку- даже если бы совсем некому было бы играть за Клуб:))
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