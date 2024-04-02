Футболистка «Реала» Атенея: «Не стала бы играть за «Барсу», будь это даже единственная команда в мире. Болею за «Мадрид» с детства – лучший клуб мира»

Футболистка Атенея дель Кастильо рассказала, что для нее значит играть за «Реал».

«Я считаю, что нахожусь в лучшем клубе мира. Для меня быть в «Реале» – это мечта, я болею за него с детства. Я никогда не стала бы играть за «Барсу», даже если бы в мире остался только этот клуб, потому что моя мечта – играть за «Реал». Я надеюсь, что смогу провести здесь всю свою карьеру.

Думаю, что мы представляем лучший клуб мира, который заслуживает того, чтобы побеждать. Мы представляем эмблему, который нужно нести по всему миру, и мы хотим побеждать, но мы существуем совсем немного – всего четыре года», – сказала футболистка в интервью агентству EFE.