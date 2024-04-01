Пол Мерсон: «Арсенал» дважды играл с, возможно, лучшей командой мира в АПЛ и не пропустил ни одного гола. Скольким удается набрать 4 очка в матчах против «Сити»?»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Пол Мерсон Кайл Уокер Джон Стоунз Футбол

Пол Мерсон дал оценку выступлению «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити» (0:0).

«Сейчас много говорят о том, мог ли «Арсенал» добиться большего в матче с «Манчестер Сити». Мог ли он сыграть смелее и добиться победы?

Можно сказать, что «Сити» был без двух своих лучших защитников в лице Кайла Уокера и Джона Стоунза, и, возможно, это дало «Арсеналу» хорошие шансы на стадионе, на котором у него не лучшая статистика.

Тем не менее в этом сезоне «канониры» уже дважды встречались в АПЛ с, возможно, лучшей командой мира и не пропустили ни одного гола.

После победы со счетом 1:0 на «Эмирейтс» в начале сезона они продемонстрировали великолепную оборону и добились сухой ничьей на «Этихаде». Они набрали в матчах с командой Пепа Гвардиолы четыре очка. Скольким это удается за один сезон?

«Арсенал» должен был приехать в Манчестер и сделать так, чтобы его не обыграли, и именно это он и сделал. Он добился цели, которую поставил перед собой, и за это ему стоит отдать должное», – отметил бывший нападающий сборной Англии.

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15 комментариев
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Ответ Axs Men
За это кубок дают? Достижение всё таки
Покеттино у нас главный по изобретению трофеев типа "мы в этом году дважды на Уэмбли"
+17
-1
+16
Сульшеру удавалось. Он тоже не пропустил от Сити в АПЛ в одном сезоне
+8
-3
+5
За это кубок дают? Достижение всё таки
+16
-13
+3
Брентфорд в прошлом сезоне 6 набрал, но им это не помогло стать чемпионами
+3
0
+3
Ответ QWertY
Сульшеру удавалось. Он тоже не пропустил от Сити в АПЛ в одном сезоне
И при этом руководил удочкой
+1
0
+1
Ответ Umid Intelligent
Комментарий скрыт
Сити не проигрывает с разницей в 3 мяча уже очень-очень-очень давно. От Ливера в ЛЧ, помню, 0:3.
+2
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Брентфорд в прошлом сезоне набрал то ли 4, то ли 6.
+1
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0
Эмери наберет 6, по крайней мере постарается.
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Челси два раза встречался, отгрузил 5 и ни разу не проиграл )
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Ответ Carrier
Покеттино у нас главный по изобретению трофеев типа "мы в этом году дважды на Уэмбли"
Вголосину сделал )
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Ответ ladoga1242
Брентфорд в прошлом сезоне набрал то ли 4, то ли 6.
6, но на момент второй игры Сити уже был чемпионом
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