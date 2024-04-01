Пол Мерсон: «Арсенал» дважды играл с, возможно, лучшей командой мира в АПЛ и не пропустил ни одного гола. Скольким удается набрать 4 очка в матчах против «Сити»?»

Пол Мерсон дал оценку выступлению «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити» (0:0).

«Сейчас много говорят о том, мог ли «Арсенал» добиться большего в матче с « ». Мог ли он сыграть смелее и добиться победы?

Можно сказать, что «Сити» был без двух своих лучших защитников в лице и , и, возможно, это дало « » хорошие шансы на стадионе, на котором у него не лучшая статистика.

Тем не менее в этом сезоне «канониры» уже дважды встречались в с, возможно, лучшей командой мира и не пропустили ни одного гола.

После победы со счетом 1:0 на «Эмирейтс» в начале сезона они продемонстрировали великолепную оборону и добились сухой ничьей на «Этихаде». Они набрали в матчах с командой четыре очка. Скольким это удается за один сезон?

«Арсенал» должен был приехать в Манчестер и сделать так, чтобы его не обыграли, и именно это он и сделал. Он добился цели, которую поставил перед собой, и за это ему стоит отдать должное», – отметил бывший нападающий сборной Англии.