Саттон о критике Холанда после «Арсенала»: «Несправедливо. Проблема не в нем, а в отсутствии креатива у «Сити». Сколько у него было моментов?»

Крис Саттон не считает, что Эрлинг Холанд доставляет проблемы «Манчестер Сити».

Форвард не нанес ударов в створ и не сделал ни одного ключевого паса в матче 30-го тура между «Манчестер Сити» и « » (0:0).

«Это слишком. Знаете, все ищут причины и козла отпущения, и я думаю, что это немного несправедливо, потому что мы все знаем, почему перешел в «Ман Сити». Зачем его подписали? Чтобы забивать голы. Может ли он аккуратнее играть в защите? Может ли он играть лучше? Чище? Да, может. Но его не для этого подписали.

Главная проблема « » в этом матче – один удар в створ. Но сколько моментов было у Холанда? У него был отличный шанс, который он не реализовал, что на него не похоже.

Это совсем не похоже на Эрлинга Холанда. Думаю, будет справедливо сказать, что он проводит отличный сезон, но не добрался до вершин прошлого сезона. Но таких высот всегда будет трудно достичь. Так что, думаю, главная проблема «Сити» – отсутствие креатива в других зонах.

Насколько я могу судить, проблема не в Холанде. Я думаю, что Рой Кин и другие ребята в студиях пытаются просто что-нибудь найти. И называть его игроком четвертой лиги... Это просто неправда. Это несправедливо», – сказал бывший форвард «Селтика» и «Блэкберна» для It’s All Kicking Off.

Холанд не забивает 5 матчей подряд за «Ман Сити» и сборную – его худшая серия в сезоне