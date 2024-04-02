Саттон о критике Холанда после «Арсенала»: «Несправедливо. Проблема не в нем, а в отсутствии креатива у «Сити». Сколько у него было моментов?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Крис Саттон Эрлинг Холанд Футбол

Крис Саттон не считает, что Эрлинг Холанд доставляет проблемы «Манчестер Сити».

Форвард не нанес ударов в створ и не сделал ни одного ключевого паса в матче 30-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (0:0).

«Это слишком. Знаете, все ищут причины и козла отпущения, и я думаю, что это немного несправедливо, потому что мы все знаем, почему Эрлинг Холанд перешел в «Ман Сити». Зачем его подписали? Чтобы забивать голы. Может ли он аккуратнее играть в защите? Может ли он играть лучше? Чище? Да, может. Но его не для этого подписали.

Главная проблема «Манчестер Сити» в этом матче – один удар в створ. Но сколько моментов было у Холанда? У него был отличный шанс, который он не реализовал, что на него не похоже.

Это совсем не похоже на Эрлинга Холанда. Думаю, будет справедливо сказать, что он проводит отличный сезон, но не добрался до вершин прошлого сезона. Но таких высот всегда будет трудно достичь. Так что, думаю, главная проблема «Сити» – отсутствие креатива в других зонах.

Насколько я могу судить, проблема не в Холанде. Я думаю, что Рой Кин и другие ребята в студиях пытаются просто что-нибудь найти. И называть его игроком четвертой лиги... Это просто неправда. Это несправедливо», – сказал бывший форвард «Селтика» и «Блэкберна» для It’s All Kicking Off.

Холанд не забивает 5 матчей подряд за «Ман Сити» и сборную – его худшая серия в сезоне

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22 комментария
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Если «Ман Сити» не забил ни одного мяча впервые за 58 домашних матчей, не стоит сразу искать виноватых и кидаться из крайности в крайность. Просто у «Арсенала» отлично сыграла оборона
+19
-1
+18
Ответ Gunner_14
Если «Ман Сити» не забил ни одного мяча впервые за 58 домашних матчей, не стоит сразу искать виноватых и кидаться из крайности в крайность. Просто у «Арсенала» отлично сыграла оборона
У Арсенала отлично сыграла оборона, у Ливерпуля атака. Может Сити в этом году стал слабее?
+7
0
+7
Прошлогодний Сити вынес бы сегодняшний Сити в одну калитку. Тяжело им будет взять ушастого
+8
-2
+6
Ответ Gunner_14
Если «Ман Сити» не забил ни одного мяча впервые за 58 домашних матчей, не стоит сразу искать виноватых и кидаться из крайности в крайность. Просто у «Арсенала» отлично сыграла оборона
согласен, всемером играть в штрафной научились достойно.
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+4
Ответ Lycerae
У Арсенала отлично сыграла оборона, у Ливерпуля атака. Может Сити в этом году стал слабее?
Не понял в какой момент у Ливера сыграла атака, только Арсенал обыграл обоих конкурентов в этом сезоне, остальные матчи топ-3 закончились ничьёй.
У сити был пик в конце прошлого сезона, который врядли удастся повторить.
+4
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+4
Ну Холланд никогда и не был дриблером. Он идеальный замыкающий. Эдакий палач, если хотите. Да и Арсенал выдал потрясающий матч. Особенно, в обороне.
+3
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+3
Ответ SOSLAN GABACHIEV
согласен, всемером играть в штрафной научились достойно.
Нужно уметь играть в футбол по-всякому) К тому же, против Сити почти все команды так играют, но забить не удалось только Арсеналу)))
+3
0
+3
Проблема в Сити, конечно. Но в главных матчах Холанду лучше не играть
+2
0
+2
Да просто обе команды катали вату, боясь проиграть, Холланд то вообще не причем, мяч с трудом к нему попадал, да и Арсенал автобус выставил наделав в штаны, так же как и Ман Сити.
+3
-1
+2
Ну Холланд никогда и не был дриблером. Он идеальный замыкающий. Эдакий палач, если хотите. Да и Арсенал выдал потрясающий матч. Особенно, в обороне.
+2
0
+2
Ответ Lycerae
У Арсенала отлично сыграла оборона, у Ливерпуля атака. Может Сити в этом году стал слабее?
Стал слабее, но все равно это очень сильная команда. Просто в ряду сильнейших, а не самая сильная с отрывом. Будет интересно посмотреть как сыграют с Реалом.
+2
0
+2
Ответ SPB Patriot
Ну Холланд никогда и не был дриблером. Он идеальный замыкающий. Эдакий палач, если хотите. Да и Арсенал выдал потрясающий матч. Особенно, в обороне.
Особенно, когда оборонялся в 6-7 человек. Пройти такую стенку почти нереально. Не было лишнего миллиметра пространства.
+3
-1
+2
А по поводу Холланда - сложно забивать из заднего кармана Салиба.
Попытался схитрить и нырнуть после контакта с Габриэлем, но тот ему крикнул "stop dive".
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Холланд зависимый игрок,если его не кормить передачами,насыщать...сам он не создаст...есть уже один такой
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Ответ Lycerae
У Арсенала отлично сыграла оборона, у Ливерпуля атака. Может Сити в этом году стал слабее?
Каждый год говорят, что «Ман Сити» стал слабее :) А он отстает от «Ливерпуля» всего лишь на 3 очка за 9 матчей до конца. «Сити» и не такое отыгрывал во 2-й половине сезона у «Ливерпуля» и «Арсенала». Будем судить по итоговому результату. Состав у «Ман Сити» точно слабее не стал
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Ответ Billy_Shears
Не понял в какой момент у Ливера сыграла атака, только Арсенал обыграл обоих конкурентов в этом сезоне, остальные матчи топ-3 закончились ничьёй. У сити был пик в конце прошлого сезона, который врядли удастся повторить.
В последнем матче Сити и Ливерпуля
0
0
0
Ответ PIT-BUL
Прошлогодний Сити вынес бы сегодняшний Сити в одну калитку. Тяжело им будет взять ушастого
На это еще кто то надеется?)
+2
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Ответ SOSLAN GABACHIEV
На это еще кто то надеется?)
А на кого больше надеяться?
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-1
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Ответ Artem Ka
А на кого больше надеяться?
будем надеяться на Клоппа..как он начинал карьеру в Ливерпуле, так пусть и закончит проигрышами в финалах...
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