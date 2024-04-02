Захарян попал в команду недели в Ла Лиге от WhoScored после ассиста в матче с «Алавесом»

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Арсен Захарян включен WhoScored в команду недели по итогам 30-го тура Ла Лиги.

Полузащитник «Реал Сосьедад» отметился результативной передачей в матче против «Алавеса» (1:0).

От WhoScored россиянин получил 8 баллов.

В команду недели попали:

вратарь: Серхио ЭррераОсасуна», 7,84 балла);

защитники: Начо Видаль («Мальорка», 7,61), Серхио РамосСевилья», 8,48), Хон Пачеко («Реал Сосьедад», 8,14), Хави Галан («Реал Сосьедад», 8,09);

полузащитники: Рубен Алькарас («Кадис», 7,97), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», 8), Пепелу («Валенсия», 7,82);

нападающие: Родриго («Реал Мадрид», 8,93), Артем Довбик («Жирона», 8,11), Виллиан Жозе («Бетис», 8,57).

Захарян, Миранчук и Головин – у всех по голу/ассисту. Удачный уикенд!

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10 комментариев
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Молорик
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Ответ Disa Kitilin
а миранчук где? у него гол+пас! представляете если они оба тут были))и Головин ещё
Миранчук и Головин не в Ла Лиге.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Господи это насколько нужно быть помешанным чтобы годами сидеть на этом сайте и писать под каждым постом о леприконе. Я ещё понимаю когда ты под каждым постом о Роне несёшь какой то бред к этому уже привыкли, но причем тут Захарян и твой смысл жизни. Захарян 20 летний парень за любые успехи которого рады его соочетественники и ты спрашиваешь почему про Месси новость не выкладывали. Тебе иногда на улицу нужно выходить и общаться с людьми
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Рамос красавчик
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Почему хозяин клуба стал игроком недели Ла Лиги?
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Unstoppable
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С почином👍
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Ответ fussballer
Миранчук и Головин не в Ла Лиге.
Человек предлагает представить, наверное, что-то потрясающее произойдет.
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