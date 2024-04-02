Захарян попал в команду недели в Ла Лиге от WhoScored после ассиста в матче с «Алавесом»
Арсен Захарян включен WhoScored в команду недели по итогам 30-го тура Ла Лиги.
Полузащитник «Реал Сосьедад» отметился результативной передачей в матче против «Алавеса» (1:0).
От WhoScored россиянин получил 8 баллов.
В команду недели попали:
– вратарь: Серхио Эррера («Осасуна», 7,84 балла);
– защитники: Начо Видаль («Мальорка», 7,61), Серхио Рамос («Севилья», 8,48), Хон Пачеко («Реал Сосьедад», 8,14), Хави Галан («Реал Сосьедад», 8,09);
– полузащитники: Рубен Алькарас («Кадис», 7,97), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», 8), Пепелу («Валенсия», 7,82);
– нападающие: Родриго («Реал Мадрид», 8,93), Артем Довбик («Жирона», 8,11), Виллиан Жозе («Бетис», 8,57).
Захарян, Миранчук и Головин – у всех по голу/ассисту. Удачный уикенд!