Захарян об Испании: «Непривычно, что все по расписанию. Рестораны работают с паузами, даже доставка еды — с перерывами» 

Арсен Захарян рассказал, что удивило его в Испании.

— Самая странная вещь в , к которой ты еще не привык?

— Для меня непривычно, что все работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому, – сказал полузащитник « ».