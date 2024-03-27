Захарян об Испании: «Непривычно, что все по расписанию. Рестораны работают с паузами, даже доставка еды — с перерывами» 

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян рассказал, что удивило его в Испании.

— Самая странная вещь в Испании, к которой ты еще не привык?

— Для меня непривычно, что все работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому, – сказал полузащитник «Сосьедада».

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27 комментариев
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Люди работают чтоб жить,а не живут чтоб работать, и это правильно!
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Испанцы те ещё работяги)
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Ответ News13
Сан Себастьян маленький уютный город. Поэтому спокойная жизнь по расписанию. Будет хорошо играть, переедет в столицу, например в Хетафе и там сколько угодно заведений 24 часа
Это Испания, в центральных городах дела получше, но в целом +- проблемы те же
+17
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+15
Сан Себастьян маленький уютный город. Поэтому спокойная жизнь по расписанию. Будет хорошо играть, переедет в столицу, например в Хетафе и там сколько угодно заведений 24 часа
+21
-9
+12
Ответ Cleric9339
Комментарий удален модератором
Этот комментарий не в осуждение жизни нашей или не нашей, это о том что мы в настоящее время все куда-то бежим, и с каждым днём все быстрее быстрее и трудно найти ответ ради чего бежим и надо ли так быстро бежать, в этом ли смысл нашей жизни
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Это когнитивный диссонанс, оказаться - после огромной, вечно бегущей Москвы, в тихом маленьком Сан Себастьяне.
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Ответ sergey2022
Этот комментарий не в осуждение жизни нашей или не нашей, это о том что мы в настоящее время все куда-то бежим, и с каждым днём все быстрее быстрее и трудно найти ответ ради чего бежим и надо ли так быстро бежать, в этом ли смысл нашей жизни
В Сан-Себастьяне быстро бежать надо. Не успел - без обеда или ужина остался, перед носом закрыли.
Позвонить в доставку не успел - жди, пока у них обед закончится. Жизнь в стрессе. Быстро-быстро.

А в Москве все неторопливо, вальяжно, никуда не опоздаешь. А в доставку хоть ночью звони.
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это он ещё в испанский банк не ходил .
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Ответ Cleric9339
Комментарий удален модератором
Причем тут Путин?
Вообще-то Байден во всех бедах всегда виноват. Только с Обамой разобрались, теперь этот дед и пятая колонна всем мешает. Но триединая святая Русь всем покажет. Покайтесь.
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Ответ Tigran Shuts
Расписание ресторанов скорее всего с 12 до 15 и с 18 до 21, обед и ужин
наоборот, днём сиеста, из за жары ничего не работает, мало кто ходит
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Ответ sergey2022
Люди работают чтоб жить,а не живут чтоб работать, и это правильно!
Комментарий удален модератором
Ох, был в Испании.
По сравнению с мск прошлый век
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Кстати очень классный город это такой Геленджик на максималках)
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Ответ sergey2022
Люди работают чтоб жить,а не живут чтоб работать, и это правильно!
А люди в свободное от работы время не должны жить? Например, если готовить нет возможности, а есть хочется? Или поздно человек с работы вернулся, устал? Уровень жизни как раз в этом и заключается, что тебе должно быть комфортно. И в любой момент ты можешь что-то заказать, куда-то пойти. Вы бездельников сейчас оправдываете.
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Ответ Cleric9339
У соевых пластинка никогда не меняется
Покаялся уже что-ли?
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Ответ sergey2022
Люди работают чтоб жить,а не живут чтоб работать, и это правильно!
В японии, сингапуре и сша тоже сиесты?) А, ты для бесполезных плючиков конечно имел ввиду Россию.
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Ответ sergey2022
Люди работают чтоб жить,а не живут чтоб работать, и это правильно!
или вообще не любят работать
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Ответ Tigran Shuts
Расписание ресторанов скорее всего с 12 до 15 и с 18 до 21, обед и ужин
Нет, обычно с 13 до 16 и с 8-8.30 до 12, днем еще более менее норм, но вот к ужинам поздним я так и не привык
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Расписание ресторанов скорее всего с 12 до 15 и с 18 до 21, обед и ужин
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