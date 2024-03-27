Захарян об Испании: «Непривычно, что все по расписанию. Рестораны работают с паузами, даже доставка еды — с перерывами»
Арсен Захарян рассказал, что удивило его в Испании.
— Самая странная вещь в Испании, к которой ты еще не привык?
— Для меня непривычно, что все работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому, – сказал полузащитник «Сосьедада».
Позвонить в доставку не успел - жди, пока у них обед закончится. Жизнь в стрессе. Быстро-быстро.
А в Москве все неторопливо, вальяжно, никуда не опоздаешь. А в доставку хоть ночью звони.
Вообще-то Байден во всех бедах всегда виноват. Только с Обамой разобрались, теперь этот дед и пятая колонна всем мешает. Но триединая святая Русь всем покажет. Покайтесь.
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