Колыванов о «Текстильщике»: «При Кириченко будет играть в другой футбол. У меня он повеселее»

Игорь Колыванов высказался об уходе из «Текстильщика» и приходе Кириченко.

Ранее «Текстильщик» расторг контракт с «в связи с проблемами личного характера». Команду возглавил .

«Ничего личного не бывает. Считаю, что мы провели неплохие два сезона. Те две домашних ничьи, с которых мы стартовали в этом году, повлияли на тот разговор, который произошел с руководством. Самое главное, что мы положительно все восприняли.

Понимаю, что мой футбол может кому‑то нравиться, а кому‑то и не нравиться. Я привык играть в атакующий футбол, чтобы команда высоко создавала давление. Где‑то это получалось и были красивые матчи, а где‑то и чуть менее.

В любом случае мне хочется пожелать «Текстильщику» больших успехов. В каждом из двух сезонов мы создавали новые команды, а в первый год создали ее практически с нуля и с ходу заняли первое место, но потом в финальной пульке не попали в Первую лигу.

Перед этим сезоном было непросто, у нас осталось из состава только четыре человека и начали подготовку за 10 дней до старта сезона. В любом случае, все то, что я наработал в « », это большой опыт для меня.

Думаю, Кириченко проникнется той командой, что я ему оставил, и сделает так, чтобы ребята поняли все его идеи. Думаю, что «Текстильщик» будет играть при нем в другой футбол. Он все‑таки с Бердыевым работал, а у меня футбол повеселее», – сказал тренер.

После 4 туров LEON Второй лиги А (группа «Серебро») « » занимает 5-е место. Для выхода в «Золото» нужно попасть в четверку.