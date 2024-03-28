«Текстильщик» расторг контракт с Колывановым «в связи с проблемами личного характера»

Игорь Колыванов покинет пост главного тренера «Текстильщика».

«Текстильщик» объявил о досрочном расторжении контракта с «в связи с проблемами личного характера», возникшими у главного тренера.

Временно исполняющим обязанности станет Артур Авакянц.

Колыванов руководил командой с мая 2022 года.

После 3 туров лиги (группа «Серебро») «Текстильщик» занимает 3-е место. Для выхода в «Золото» нужно попасть в четверку.

Кириченко может сменить Колыванова в «Текстильщике» («ФНЛ с Ильевым»)