«Текстильщик» расторг контракт с Колывановым «в связи с проблемами личного характера»
Игорь Колыванов покинет пост главного тренера «Текстильщика».
«Текстильщик» объявил о досрочном расторжении контракта с Игорем Колывановым «в связи с проблемами личного характера», возникшими у главного тренера.
Временно исполняющим обязанности станет Артур Авакянц.
Колыванов руководил командой с мая 2022 года.
После 3 туров Второй лиги (группа «Серебро») «Текстильщик» занимает 3-е место. Для выхода в «Золото» нужно попасть в четверку.
Кириченко может сменить Колыванова в «Текстильщике» («ФНЛ с Ильевым»)
Чуть что и сразу алкаш?
Всякое с человеком бывает, например, в запой мог уйти.
— Я к спиртному вообще спокойно отношусь, без пристрастия. Иногда могу себе белого вина позволить.(с)