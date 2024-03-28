«Текстильщик» расторг контракт с Колывановым «в связи с проблемами личного характера»

Теги премьер-лига Россия Игорь Колыванов Текстильщик отставки Вторая лига Б Вторая лига А Футбол

Игорь Колыванов покинет пост главного тренера «Текстильщика».

«Текстильщик» объявил о досрочном расторжении контракта с Игорем Колывановым «в связи с проблемами личного характера», возникшими у главного тренера.

Временно исполняющим обязанности станет Артур Авакянц.

Колыванов руководил командой с мая 2022 года.

После 3 туров Второй лиги (группа «Серебро») «Текстильщик» занимает 3-е место. Для выхода в «Золото» нужно попасть в четверку.

Кириченко может сменить Колыванова в «Текстильщике» («ФНЛ с Ильевым») 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сразу все пишут - алкоголь. Почему сразу алкоголь? Возможно, в семье что-то случилось, или со здоровьем что-то не так. Сразу, ярлык наклеили уже.
Чуть что и сразу алкаш?
Всякое с человеком бывает, например, в запой мог уйти.
+8
0
+8
По простому - бухает так, что не просыхает ?
+5
-3
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По простому - бухает так, что не просыхает ?
А итальянское вино уважаете?

— Я к спиртному вообще спокойно отношусь, без пристрастия. Иногда могу себе белого вина позволить.(с)
+4
-3
+1
Алкоголь?
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий