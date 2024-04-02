Конте – главный кандидат на пост тренера «Наполи». Де Лаурентис готов дать ему карт-бланш на трансферном рынке

Антонио Конте может возглавить «Наполи» летом.

54-летний специалист является главным кандидатом на пост главного тренера неаполитанской команды, сообщает La Gazzetta dello Sport. В его назначении заинтересован лично президент клуба – у него очень хорошие отношения с тренером.

Отмечается, что глава «Наполи» готов дать карт-бланш на трансферном рынке, поступившись своими принципами. Де Лаурентис также намерен предложить тренеру зарплату на уровне той, которую он получал в «Тоттенхэме».

В качестве альтернативных кандидатов неаполитанцы рассматривают из «Фиорентины», из «Ниццы» и Раффаэле Палладино из «Монцы».

Контракт нынешнего главного тренера « » Франческо Кальцоны действует до конца сезона.