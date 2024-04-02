Конте – главный кандидат на пост тренера «Наполи». Де Лаурентис готов дать ему карт-бланш на трансферном рынке
Антонио Конте может возглавить «Наполи» летом.
54-летний специалист является главным кандидатом на пост главного тренера неаполитанской команды, сообщает La Gazzetta dello Sport. В его назначении заинтересован лично президент клуба Аурелио Де Лаурентис – у него очень хорошие отношения с тренером.
Отмечается, что глава «Наполи» готов дать Конте карт-бланш на трансферном рынке, поступившись своими принципами. Де Лаурентис также намерен предложить тренеру зарплату на уровне той, которую он получал в «Тоттенхэме».
В качестве альтернативных кандидатов неаполитанцы рассматривают Винченцо Итальяно из «Фиорентины», Франческо Фарьоли из «Ниццы» и Раффаэле Палладино из «Монцы».
Контракт нынешнего главного тренера «Наполи» Франческо Кальцоны действует до конца сезона.
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