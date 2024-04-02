Конте – главный кандидат на пост тренера «Наполи». Де Лаурентис готов дать ему карт-бланш на трансферном рынке

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Антонио Конте может возглавить «Наполи» летом.

54-летний специалист является главным кандидатом на пост главного тренера неаполитанской команды, сообщает La Gazzetta dello Sport. В его назначении заинтересован лично президент клуба Аурелио Де Лаурентис – у него очень хорошие отношения с тренером.

Отмечается, что глава «Наполи» готов дать Конте карт-бланш на трансферном рынке, поступившись своими принципами. Де Лаурентис также намерен предложить тренеру зарплату на уровне той, которую он получал в «Тоттенхэме».

В качестве альтернативных кандидатов неаполитанцы рассматривают Винченцо Итальяно из «Фиорентины», Франческо Фарьоли из «Ниццы» и Раффаэле Палладино из «Монцы».

Контракт нынешнего главного тренера «Наполи» Франческо Кальцоны действует до конца сезона.

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26 комментариев
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Конте сразу купит крайних защитников для схемы 5-3-2. Мозес жаль постарел
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очевидно же, что пожалеет
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Где Де Лаурентис и где карт-бланш на трансферном рынке
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Не взять более гибкого в плане состава Тудора из-за схемы с 3 защитниками, чтобы потом дать карт-бланш Конте. ДеЛау продолжает сам убивать свой клуб
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Что то старый мафиози совсем на крайние методы пошёл
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Конте хорошенько потрясёт его копилку, ну а потом благополучно разругавшись с ним будет уволен через пол года с огромной выплатой отступных)
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Любой карт-бланш имеет обратную сторону. Лауренсис сначала даст, а потом спросит. А Конте в общем-то не любит, когда с него спрашивают. Конфликт запрограммирован изначально.
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я скорее поверю что Гвардиола возглавит Милан чем вот это вот всё
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Конте решил всех в сериале попрокачивать? Главное год чтоб продержался, дальше будет хорошая база для нового тренера
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Как это ему удается!? Опять выбил себе хороший контракт. Помниться в Тоттенхеме он на уровне Гвардиолы получал, если не больше.
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конте не будет играть только 433, быстро поругается и уйдет) делаурентис просто клоун)
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Поругаются при согласовании контракта
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Ответ djamel
Конте сразу купит крайних защитников для схемы 5-3-2. Мозес жаль постарел
Исла, Огбонна, Стураро, Падоин, Вучинич, Джакерини, Асамоа, Де Челье, Мозес эти игроки мечта Конте
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они же после первого трансферного окна на ножах подерутся
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где-то начали разминаться Мозес, Перишич и Лукаку
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Де Лау либо не знает, что он творит, либо не хило блефует. В обоих случаях ничего хорошего это для Наполи и его хозяина не несет.
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В следующем сезоне ему либо Наполи, либо Юве придется добивать. С первыми получается, что поквакали в прошлом году - и теперь обратно в тину. А со вторыми - сколько же можно мучиться. Но с Юве маловероятно конечно
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играть будет тот кто выживет после второго сбора ... Уже на первом втягивающем будет 20 по 100 метров , 20 по 200 метров и так далее до 500 метров за ускорение , с максимальной паузой, минута между ускорениями.. На следующий день кто то не сможет нормально покакать, кто то сядет на ближайший автобус или поезд , смотря где будут проводить тренировочный лагерь.. Но те кто останутся и выживут будут летать по полю весь сезон , иногда даже впереди мяча(!) но в движении им будет не отказать....
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На мой взгляд, для Наполи это возможность опять вернуться к борьбе за скудетто.
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хороший вариант. ещё мостовой, как запасной вариант
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В итоге продлят Кальцоны
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Конте сразу Видаля подтянет.
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Они ж поубивают друг друга на первом собеседовании!
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Ахахаха
Конечно
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Наполи тогда Лукаку выкупит. Перишича)
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Не ну это уже хорошо,все эти кандидаты выше это ничуть не лучше Кальцоне,а так продадут Осимхена за 120,Хвичу продлили ,есть Распадори,купят условного Зиркзе за 50,хорошего полузащитника за 50-60,защитника за 50 ,отдавать за Судакова 90 это вверх маразма,можно переманить Дибалу ,но тренер Конте это гарантия ЛЧ и место в 4-ке.
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