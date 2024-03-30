Мерсон о том, что Алонсо отказал «Ливерпулю» и «Баварии»: «Я шокирован, такая возможность случается раз в жизни. Не думаю, что «Байер» выиграет Бундеслигу в следующем году»

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон не понимает, почему Хаби Алонсо отказал «Ливерпулю» и «Баварии».

Вчера главный тренер «Байера» заявил, что останется в клубе как минимум еще на один сезон. 

«Работая тренером, нужно ковать железо, пока горячо. И здесь речь шла о двух самых престижных должностях в мировом футболе.

Я не думаю, что «Байер» снова выиграет чемпионат в следующем году, я думаю, что безжалостная «Бавария» вернется туда, где она была последние 10 лет. Я шокирован. Я могу понять, что он, вероятно, счастлив своей работой, он получает справедливую похвалу, но такая возможность случается раз в жизни.

Я просто надеюсь, что он не пожалеет об этом. Я знаю, что такое тренерская работа: в итоге увольняют всех», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире Sky Sports. 

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как болельщик «Ливерпуля» я расстроен, что Хаби не придет

Но как человек, которому симпатичен тренер Алонсо, я это решение понимаю и одобряю. Хаби тренирует на взрослом уровне всего второй сезон. Тренирует великолепно и гениально

Но я думаю, что тут сыграли роль два момента. Первый – принцип. «Байер» поверил в Хаби, дал ему, начинающему тренеру, команду, дал время и собрал под него состав. Сбежать в топ-клуб сейчас, когда руководители верят в перспективы следующего сезона, это не предательство, но не комильфо – просто это не путь самурая

Вторая – Хаби и сам понимает, что следующий сезон наверняка будет сложнее и интереснее. Но там можно набить шишек и получить ценный опыт, который потом пригодится в топ-клубе. Если Алонсо вытянет – то за ним снова придут «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал». Если нет – то может не стоит и пробовать в топ-клубе, если не готов.

Многих начинающих тренеров топ-клубы переваривали и выплевывали. Примеров много. Про Грэма Поттера тоже казалось, что если не уйти из «Брайтона» в «Челси» сейчас, то потом уже могут и позвать. Но после тех ужасов, что случились в Лондоне, Поттер до сих пор без работы

Так что я рад, что Алонсо придерживается собственного плана – несмотря на соблазнительные приглашения
+41
-1
+40
он шокирован что не все продаётся и покупается в этом мире
+38
-8
+30
Ничего. Пройдет испытание "вторым сезоном" , заматереет. Пусть это даже будет уже ослабленная команда, не способная снова выиграть Бундеслигу. Но всё равно, очень полезный опыт.
+14
-1
+13
На таких как Алонсо мир держится
+4
0
+4
Мне как фанату Баварии,это нравится.С одной стороны,хотелось видеть его футбол в Баварии,а с другой хотелось такого же соперника за салатницу в следующем сезоне.Главное Байеру сохранить состав
+2
0
+2
Даже если провалит второй сезон в Байере, то ничего страшного. Это всяко лучше чем идти в Ливерпуль после Клоппа, очень сложно будет, это как идти в МЮ после Ферги
+3
-2
+1
Ответ Stewart D.
по каким признакам он увядающий ? летом была полностью обновлена полузащита. Диасу, Жоте, Гакпо по 24-27 лет. Единственные кто теперь возрастной это Салах и ВВД. Приглашены старые - новые начальники, которые стояли за покупками Салаха, ВВД, Алисона, Фабиньо...
Ну да Ливер же тащат Гакпо и Жота а не Салах и ВВД
+3
-2
+1
Ответ Максим Полтавец
Как болельщик «Ливерпуля» я расстроен, что Хаби не придет Но как человек, которому симпатичен тренер Алонсо, я это решение понимаю и одобряю. Хаби тренирует на взрослом уровне всего второй сезон. Тренирует великолепно и гениально Но я думаю, что тут сыграли роль два момента. Первый – принцип. «Байер» поверил в Хаби, дал ему, начинающему тренеру, команду, дал время и собрал под него состав. Сбежать в топ-клуб сейчас, когда руководители верят в перспективы следующего сезона, это не предательство, но не комильфо – просто это не путь самурая Вторая – Хаби и сам понимает, что следующий сезон наверняка будет сложнее и интереснее. Но там можно набить шишек и получить ценный опыт, который потом пригодится в топ-клубе. Если Алонсо вытянет – то за ним снова придут «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал». Если нет – то может не стоит и пробовать в топ-клубе, если не готов. Многих начинающих тренеров топ-клубы переваривали и выплевывали. Примеров много. Про Грэма Поттера тоже казалось, что если не уйти из «Брайтона» в «Челси» сейчас, то потом уже могут и позвать. Но после тех ужасов, что случились в Лондоне, Поттер до сих пор без работы Так что я рад, что Алонсо придерживается собственного плана – несмотря на соблазнительные приглашения
Я бы привёл пример Виллаша Боаша. Такая же шумиха была вокруг него. И что стало с ним после Порту?
+2
-1
+1
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Этот ноунейм не видит дальше своего носа. Через 1.5 года Алонсо возглавит лучший клуб в истории футбола.
Ярославский Шинник из Лучшей лиги мира?
0
0
0
Не рано ли его хоронить или превозносить? ) Человек поставил команде классную игру, не проигрывал еще ни разу в сезоне, нет, чтобы просто наслаждаться, надо кричать "Гений!" или "Переоценен!" обязательно. Видимо, чтобы потом, если сбудется, так же с пеной у рта кричать: "НУ Я ЖЕ ГОВОРИЛ!". Насладились бы лучше моментом. А что будет в следующем сезоне - так ли это важно будет для Байера, если он все же выстрадает свое заслуженное и долгожданное чемпионство? :)
0
0
0
Ответ &_Bishep_&
Ничего. Пройдет испытание "вторым сезоном" , заматереет. Пусть это даже будет уже ослабленная команда, не способная снова выиграть Бундеслигу. Но всё равно, очень полезный опыт.
Кейн собрался разве в следующем сезоне уходить из Баварии ?
+2
-2
0
Ответ BoGaL
Ну выбор Алонсо очевиден - хромающая и проблемная Бавария - увядающий Ливерпуль после одного из своих лучших этапов в истории - Реал у которого потенциально лучший и сбалансированный состав на ближайшие 7-10 лет и перспектива пути по стопам Зидана который собрал сливки с состава который обкалывали Моуриньо и Анчелотти Что же он выберет…………….. ?!?!?!
по каким признакам он увядающий ? летом была полностью обновлена полузащита. Диасу, Жоте, Гакпо по 24-27 лет. Единственные кто теперь возрастной это Салах и ВВД.
Приглашены старые - новые начальники, которые стояли за покупками Салаха, ВВД, Алисона, Фабиньо...
+3
-3
0
Ответ Stewart D.
по каким признакам он увядающий ? летом была полностью обновлена полузащита. Диасу, Жоте, Гакпо по 24-27 лет. Единственные кто теперь возрастной это Салах и ВВД. Приглашены старые - новые начальники, которые стояли за покупками Салаха, ВВД, Алисона, Фабиньо...
гакпо и Диаз это уровень Саутгемптона
+1
-1
0
Ответ Stewart D.
Ну и вот тебе на кокарду ещё: Британское издание LondonWorld составило рейтинг финансовой эффективности клубов АПЛ на базе открытой отчётности за последние три сезона. Из 20 команд лиги положительный баланс за этот период показали пять. Самым прибыльным клубом высшего дивизиона чемпионата Англии стал «Ливерпуль», доходы которого на отчётном отрезке превысили расходы на £ 67,1 млн. В топ-3 вошли также «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли». Полностью список прибыльных клубов АПЛ выглядит так: «Ливерпуль»: прибыль в £ 67,1 млн. «Шеффилд Юнайтед»: прибыль в £ 46,3 млн. «Бёрнли»: прибыль в £ 31,9 млн. «Вест Хэм»: прибыль в £ 25,8 млн. «Тоттенхэм»: прибыль в £ 2,2 млн. увядающий клуб у него епт) ахахаха только не заходи смотреть капитализацию
Финансовая эффективность и процветание это разные вещи. Ливерпуль живёт по средствам, при этом благодаря Клоппу ещё и собрал кучу трофеев (для Ливерпуля это куча).
Процветающим, но жутко неэффективным клубов, является МЮ. Тратятся без разбора, но финансово непотопляемы.
0
0
0
Ответ Predator87
вот в след.году и посмотрим байер реально сильная команда или команда одного сезона,там и будет видно уровень байера
Некорректно так говорить. Байер сильная команда. Но это Байер, вопрос в том сколько игроков уйдут после этого сезона.
0
0
0
Ответ Максим Полтавец
Как болельщик «Ливерпуля» я расстроен, что Хаби не придет Но как человек, которому симпатичен тренер Алонсо, я это решение понимаю и одобряю. Хаби тренирует на взрослом уровне всего второй сезон. Тренирует великолепно и гениально Но я думаю, что тут сыграли роль два момента. Первый – принцип. «Байер» поверил в Хаби, дал ему, начинающему тренеру, команду, дал время и собрал под него состав. Сбежать в топ-клуб сейчас, когда руководители верят в перспективы следующего сезона, это не предательство, но не комильфо – просто это не путь самурая Вторая – Хаби и сам понимает, что следующий сезон наверняка будет сложнее и интереснее. Но там можно набить шишек и получить ценный опыт, который потом пригодится в топ-клубе. Если Алонсо вытянет – то за ним снова придут «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал». Если нет – то может не стоит и пробовать в топ-клубе, если не готов. Многих начинающих тренеров топ-клубы переваривали и выплевывали. Примеров много. Про Грэма Поттера тоже казалось, что если не уйти из «Брайтона» в «Челси» сейчас, то потом уже могут и позвать. Но после тех ужасов, что случились в Лондоне, Поттер до сих пор без работы Так что я рад, что Алонсо придерживается собственного плана – несмотря на соблазнительные приглашения
По-моему все проще. Была же инфа что Хаби будет тренировать Реал через сезон. И я думаю что некие договорённости уже есть. В Ливерпуль и Бавария не простые ребята ведь, зачем им тренер на один сезон? Хаби это понимал и заведомо отказал, до обсуждения условий и сделал правильно, по-мужски и по-человечески. Отказал Ливерпуль и Баварии сейчас, откажет и в следующем сезоне. Но не откажет Реалу с суперсоставом. Вот где опыт и вызов. Вот где можно заработать величайший позор или бессмертие и вечную славу. Тем более Хаби свой. Как был своим Зидан. Как стал своим Карло. В общем логично все и правильно
+1
-1
0
Ответ Максим Полтавец
Как болельщик «Ливерпуля» я расстроен, что Хаби не придет Но как человек, которому симпатичен тренер Алонсо, я это решение понимаю и одобряю. Хаби тренирует на взрослом уровне всего второй сезон. Тренирует великолепно и гениально Но я думаю, что тут сыграли роль два момента. Первый – принцип. «Байер» поверил в Хаби, дал ему, начинающему тренеру, команду, дал время и собрал под него состав. Сбежать в топ-клуб сейчас, когда руководители верят в перспективы следующего сезона, это не предательство, но не комильфо – просто это не путь самурая Вторая – Хаби и сам понимает, что следующий сезон наверняка будет сложнее и интереснее. Но там можно набить шишек и получить ценный опыт, который потом пригодится в топ-клубе. Если Алонсо вытянет – то за ним снова придут «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал». Если нет – то может не стоит и пробовать в топ-клубе, если не готов. Многих начинающих тренеров топ-клубы переваривали и выплевывали. Примеров много. Про Грэма Поттера тоже казалось, что если не уйти из «Брайтона» в «Челси» сейчас, то потом уже могут и позвать. Но после тех ужасов, что случились в Лондоне, Поттер до сих пор без работы Так что я рад, что Алонсо придерживается собственного плана – несмотря на соблазнительные приглашения
Да и после второго "не победного" года вполне могут позвать в топ, если работают его идеи. Как пример Нагельсманн
0
0
0
Ответ Максим Полтавец
Как болельщик «Ливерпуля» я расстроен, что Хаби не придет Но как человек, которому симпатичен тренер Алонсо, я это решение понимаю и одобряю. Хаби тренирует на взрослом уровне всего второй сезон. Тренирует великолепно и гениально Но я думаю, что тут сыграли роль два момента. Первый – принцип. «Байер» поверил в Хаби, дал ему, начинающему тренеру, команду, дал время и собрал под него состав. Сбежать в топ-клуб сейчас, когда руководители верят в перспективы следующего сезона, это не предательство, но не комильфо – просто это не путь самурая Вторая – Хаби и сам понимает, что следующий сезон наверняка будет сложнее и интереснее. Но там можно набить шишек и получить ценный опыт, который потом пригодится в топ-клубе. Если Алонсо вытянет – то за ним снова придут «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал». Если нет – то может не стоит и пробовать в топ-клубе, если не готов. Многих начинающих тренеров топ-клубы переваривали и выплевывали. Примеров много. Про Грэма Поттера тоже казалось, что если не уйти из «Брайтона» в «Челси» сейчас, то потом уже могут и позвать. Но после тех ужасов, что случились в Лондоне, Поттер до сих пор без работы Так что я рад, что Алонсо придерживается собственного плана – несмотря на соблазнительные приглашения
Хави
0
0
0
Ответ Guillermo
На таких как Алонсо мир держится
*как сегодняшний Алонсо
+1
-1
0
Ответ avku
Не стоит из него делать недалёкого человека. Похоже, договорился с Реалом и уйдёт туда через год. Для Мерсона это может быть сюрпризом, но не все хотят в Англию )
тем более, испанец/баск достаточно пожил в тепле и на солнце, чтобы переезжать в более холодную страну, когда наверняка будет сочная вакансия в испании
0
0
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Этот ноунейм не видит дальше своего носа. Через 1.5 года Алонсо возглавит лучший клуб в истории футбола.
Думаете за 1,5 года Байер так будут называть?
0
0
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Ну я и не говорил "английского футбола")
Хорош)
+1
-1
0
Ответ Флориан Виртц
он шокирован что не все продаётся и покупается в этом мире
Разве Бавария и Ливерпуль чужие клубы для Алонсо, что речь шла про продажу и покупку?)
0
0
0
Извините, не в тему. Видича, хороший бойз, просто в АПЛ взяли в легенды!!!
Он зе Спартак играл 2-3 года?
Вот какой был уровень!
Мощь!
0
0
0
Мальчик хочет в Реал)
0
0
0
Я думал, самые престижные занимают Анчелотти и Пеп
+1
-1
0
Ничего шокирующего. Хаби просто хочет в Реал, но место в Реале занято Анчелотти, поэтому он остаётся в Байере и придет в Реал следующим летом.
0
0
0
Не стоит из него делать недалёкого человека. Похоже, договорился с Реалом и уйдёт туда через год. Для Мерсона это может быть сюрпризом, но не все хотят в Англию )
0
0
0
Разваливающаяся Бавария, Ливерпуль на перепутье. Зачем они Алонсо? Он ждёт Реал, а Реал ждёт его
0
0
0
Правильно сделал Алонсо и Мерсон тоже прав
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий