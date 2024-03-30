Мерсон о том, что Алонсо отказал «Ливерпулю» и «Баварии»: «Я шокирован, такая возможность случается раз в жизни. Не думаю, что «Байер» выиграет Бундеслигу в следующем году»
Пол Мерсон не понимает, почему Хаби Алонсо отказал «Ливерпулю» и «Баварии».
Вчера главный тренер «Байера» заявил, что останется в клубе как минимум еще на один сезон.
«Работая тренером, нужно ковать железо, пока горячо. И здесь речь шла о двух самых престижных должностях в мировом футболе.
Я не думаю, что «Байер» снова выиграет чемпионат в следующем году, я думаю, что безжалостная «Бавария» вернется туда, где она была последние 10 лет. Я шокирован. Я могу понять, что он, вероятно, счастлив своей работой, он получает справедливую похвалу, но такая возможность случается раз в жизни.
Я просто надеюсь, что он не пожалеет об этом. Я знаю, что такое тренерская работа: в итоге увольняют всех», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире Sky Sports.
Но как человек, которому симпатичен тренер Алонсо, я это решение понимаю и одобряю. Хаби тренирует на взрослом уровне всего второй сезон. Тренирует великолепно и гениально
Но я думаю, что тут сыграли роль два момента. Первый – принцип. «Байер» поверил в Хаби, дал ему, начинающему тренеру, команду, дал время и собрал под него состав. Сбежать в топ-клуб сейчас, когда руководители верят в перспективы следующего сезона, это не предательство, но не комильфо – просто это не путь самурая
Вторая – Хаби и сам понимает, что следующий сезон наверняка будет сложнее и интереснее. Но там можно набить шишек и получить ценный опыт, который потом пригодится в топ-клубе. Если Алонсо вытянет – то за ним снова придут «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал». Если нет – то может не стоит и пробовать в топ-клубе, если не готов.
Многих начинающих тренеров топ-клубы переваривали и выплевывали. Примеров много. Про Грэма Поттера тоже казалось, что если не уйти из «Брайтона» в «Челси» сейчас, то потом уже могут и позвать. Но после тех ужасов, что случились в Лондоне, Поттер до сих пор без работы
Так что я рад, что Алонсо придерживается собственного плана – несмотря на соблазнительные приглашения
Приглашены старые - новые начальники, которые стояли за покупками Салаха, ВВД, Алисона, Фабиньо...
Процветающим, но жутко неэффективным клубов, является МЮ. Тратятся без разбора, но финансово непотопляемы.
Он зе Спартак играл 2-3 года?
Вот какой был уровень!
Мощь!