Мерсон о том, что Алонсо отказал «Ливерпулю» и «Баварии»: «Я шокирован, такая возможность случается раз в жизни. Не думаю, что «Байер» выиграет Бундеслигу в следующем году»

Пол Мерсон не понимает, почему Хаби Алонсо отказал «Ливерпулю» и «Баварии».

Вчера главный тренер «Байера» заявил, что останется в клубе как минимум еще на один сезон.

«Работая тренером, нужно ковать железо, пока горячо. И здесь речь шла о двух самых престижных должностях в мировом футболе.

Я не думаю, что « » снова выиграет чемпионат в следующем году, я думаю, что безжалостная « » вернется туда, где она была последние 10 лет. Я шокирован. Я могу понять, что он, вероятно, счастлив своей работой, он получает справедливую похвалу, но такая возможность случается раз в жизни.

Я просто надеюсь, что он не пожалеет об этом. Я знаю, что такое тренерская работа: в итоге увольняют всех», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире Sky Sports.