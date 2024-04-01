Пол Мерсон: «Райс вывел «Арсенал» на новый уровень. «Канониры» набрали по 4 очка в матчах с «Сити» и «Ливерпулем», вышли в четвертьфинал ЛЧ. Прогресс виден всем»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пол Мерсон Деклан Райс Футбол

Пол Мерсон описал, как изменился «Арсенал» за последний год.

«Очевидно, что в конце прошлого сезона все пошло наперекосяк. Они занервничали, и титул ускользнул от них в руки «Манчестер Сити». Это заставило задуматься о том, будет ли у них когда-нибудь еще один такой хороший шанс выиграть титул.

Но прогресс продолжается. Это видно всем.

Они занимают второе место в лиге и снова в числе претендентов на титул. Они набрали четыре очка в матчах с обладателем требла – «Сити». Они набрали четыре очка в матчах с лидером чемпионата – «Ливерпулем». Они вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Арсенал» движется вперед и совершенствуется, и за это стоит отдать ему должное. Он заплатил 100 миллионов фунтов за Деклана Райса, и тот вывел команду на новый уровень», – отметил бывший нападающий сборной Англии.

Если бы Райс выбрал «Сити» вместо «Арсенала», в АПЛ не было бы чемпионской гонки

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арсенал на новый уровень вывел Артета.
А Райс просто важный винтик в механизме.
+52
-8
+44
Ответ Фанат спорта01
Арсенал на новый уровень вывел Артета. А Райс просто важный винтик в механизме.
Приведите нормального тренера вместо этого доминатора!😂

https://postimg.cc/TyJjSFxg
+45
-4
+41
Райс стоит своего пРАЙСа!!
Крутой футболист
+10
-2
+8
Ответ f0mk4
Райс действительно усилил Арсенал, но в целом там все прибавили по сравнению с прошлым сезоном
Мартинелли, Жезус и Зинченко вообще не прибавили, скорее даже наоборот. Парти не повезло с травмами
+8
-1
+7
Ответ Artras Grigas
Комментарий скрыт
Боже, да что вы все горите то. Эдегор сыграл рукой на 20 минуте, пенальти не дали. Да, ошибка. Но уже на 29 минуте Салах счёт сравнял.
То есть эта ошибка на ход игры, практически, никак не повлияла. ЛФК все равно быстро отыгрался.
На 80 минуте не поставили пенальти в ворота лфк (50 на 50), этот эпизод уж точно куда сильней подействовал бы на ход игры.
+6
-1
+5
Ответ Олег Лисицын
Боже, да что вы все горите то. Эдегор сыграл рукой на 20 минуте, пенальти не дали. Да, ошибка. Но уже на 29 минуте Салах счёт сравнял. То есть эта ошибка на ход игры, практически, никак не повлияла. ЛФК все равно быстро отыгрался. На 80 минуте не поставили пенальти в ворота лфк (50 на 50), этот эпизод уж точно куда сильней подействовал бы на ход игры.
Да он тупо байтит на агрессию, уже проверено
+6
-1
+5
Арсеналу осталось что-то выиграть. При позднем Венгере тоже была хорошая игра, были яркие футболисты, но очень не хватало титулов
+4
-1
+3
Райс действительно усилил Арсенал, но в целом там все прибавили по сравнению с прошлым сезоном
+3
0
+3
Ответ Фанат спорта01
Арсенал на новый уровень вывел Артета. А Райс просто важный винтик в механизме.
Артета доминатор, естественно на нем все держится.
+2
-1
+1
Время покажет новый этап Арсенала
0
0
0
Во всем, кроме темпа набора очков. Год назад к этому моменту было больше очков, несмотря на не такие успешные игры с Ливерпулем и Сити.
0
0
0
Ответ Олег Карпов
В прошлом сезоне Арсенал набрал больше очков к этому моменту(к 30 кругу чемпионата), в ЛЧ в принципе не играл, да и сейчас была откровенна слабая группа, с не самым сильным соперником в 1/8
Если что , в АПЛ только ДВА круга!
+1
-1
0
Ответ Tollie
Комментарий скрыт
Сколько стоил Райс и пока ничего не выиграл, а Джек между прочим уже великий Чемпион
+4
-4
0
Ответ S. A.
Доку топарём когда успел стать? У него в Ренне статистика была весьма средней, плюс у него всего один скилл, к которому постепенно адаптируются соперники. Грилиш топарём никогда не был даже на уровне Виллы, просто хороший игрок, каких много. Какой дурак за него додумался 117 лямов платить — загадка
Рекомендую подать резюме в селекционный отдел Манчестер Сити. Мне кажется , что примут без вопросов.
+1
-1
0
Ответ S. A.
Да он тупо байтит на агрессию, уже проверено
Это смешной персонаж, который накидывает и сразу убегает. Он написал, что Родри-распиаренный бегунок и есть много игроков лучше. Я попросил его привести 2-3 примера и он сразу кинул в чс))
0
0
0
Ответ Ali Vahobov
в конце сезона: Арсенал 88 очков и первое место Ливерпуль 84 очков и второе место. СКРИНЬТЕ
Проспись. Третий Арсенал, Третий. Скринь.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий