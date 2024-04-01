Пол Мерсон: «Райс вывел «Арсенал» на новый уровень. «Канониры» набрали по 4 очка в матчах с «Сити» и «Ливерпулем», вышли в четвертьфинал ЛЧ. Прогресс виден всем»

Пол Мерсон описал, как изменился «Арсенал» за последний год.

«Очевидно, что в конце прошлого сезона все пошло наперекосяк. Они занервничали, и титул ускользнул от них в руки « ». Это заставило задуматься о том, будет ли у них когда-нибудь еще один такой хороший шанс выиграть титул.

Но прогресс продолжается. Это видно всем.

Они занимают второе место в лиге и снова в числе претендентов на титул. Они набрали четыре очка в матчах с обладателем требла – «Сити». Они набрали четыре очка в матчах с лидером чемпионата – « ». Они вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

« » движется вперед и совершенствуется, и за это стоит отдать ему должное. Он заплатил 100 миллионов фунтов за , и тот вывел команду на новый уровень», – отметил бывший нападающий сборной Англии.

Если бы Райс выбрал «Сити» вместо «Арсенала», в АПЛ не было бы чемпионской гонки