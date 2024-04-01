Пол Мерсон: «Райс вывел «Арсенал» на новый уровень. «Канониры» набрали по 4 очка в матчах с «Сити» и «Ливерпулем», вышли в четвертьфинал ЛЧ. Прогресс виден всем»
Пол Мерсон описал, как изменился «Арсенал» за последний год.
«Очевидно, что в конце прошлого сезона все пошло наперекосяк. Они занервничали, и титул ускользнул от них в руки «Манчестер Сити». Это заставило задуматься о том, будет ли у них когда-нибудь еще один такой хороший шанс выиграть титул.
Но прогресс продолжается. Это видно всем.
Они занимают второе место в лиге и снова в числе претендентов на титул. Они набрали четыре очка в матчах с обладателем требла – «Сити». Они набрали четыре очка в матчах с лидером чемпионата – «Ливерпулем». Они вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Арсенал» движется вперед и совершенствуется, и за это стоит отдать ему должное. Он заплатил 100 миллионов фунтов за Деклана Райса, и тот вывел команду на новый уровень», – отметил бывший нападающий сборной Англии.
Если бы Райс выбрал «Сити» вместо «Арсенала», в АПЛ не было бы чемпионской гонки
А Райс просто важный винтик в механизме.
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Крутой футболист
То есть эта ошибка на ход игры, практически, никак не повлияла. ЛФК все равно быстро отыгрался.
На 80 минуте не поставили пенальти в ворота лфк (50 на 50), этот эпизод уж точно куда сильней подействовал бы на ход игры.