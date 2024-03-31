Кристанте о слухах про «слив» Моуринью в «Роме»: «Не было никакой фракции против Жозе. Это ложь. Так устроен футбол: когда дела идут неважно, отвечает за это тренер»

Брайн Кристанте высказался о слухах про «слив» Жозе Моуринью игроками «Ромы».

«Я хочу раз и навсегда прояснить, что никогда не было никакой фракции против Моуриньо. Никогда. Это все ложь.

Так уж устроен футбол: когда дела идут неважно, первым отвечает тренер. Даже если он не единственный виновник.

Мы не имеем к этому [увольнению Моуринью] никакого отношения!» – сказал полузащитник «Ромы» Брайн Кристанте в интервью Corriere dello Sport.

Игрок опроверг еще один слух – о том, что владелец клуба консультировался с ключевыми футболистами, включая Кристанте, чтобы узнать их мнение об увольнении .

«Это очередная ерунда. Поверьте мне, мы узнали о том, что происходит, тем же утром, когда об этом сообщили Моуринью», – сказал Кристанте.