Кристанте о слухах про «слив» Моуринью в «Роме»: «Не было никакой фракции против Жозе. Это ложь. Так устроен футбол: когда дела идут неважно, отвечает за это тренер»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия отставки Брайан Кристанте Дэн Фридкин Футбол

Брайн Кристанте высказался о слухах про «слив» Жозе Моуринью игроками «Ромы».

«Я хочу раз и навсегда прояснить, что никогда не было никакой фракции против Моуриньо. Никогда. Это все ложь.

Так уж устроен футбол: когда дела идут неважно, первым отвечает тренер. Даже если он не единственный виновник.

Мы не имеем к этому [увольнению Моуринью] никакого отношения!» – сказал полузащитник «Ромы» Брайн Кристанте в интервью Corriere dello Sport.

Игрок опроверг еще один слух – о том, что владелец клуба Дэн Фридкин консультировался с ключевыми футболистами, включая Кристанте, чтобы узнать их мнение об увольнении Моуринью.

«Это очередная ерунда. Поверьте мне, мы узнали о том, что происходит, тем же утром, когда об этом сообщили Моуринью», – сказал Кристанте.

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3 комментария
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Маур все еще по старике считает, что игроки должны умереть на поле...а, им уже пофиг...время умирающих игроков прошло и прошло время Маура...Здоровья ему и Удачи...
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