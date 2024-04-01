Кержаков об обучении Денисова и Аршавина на тренеров: «У Игоря уже все получается. У Андрея и сейчас хорошая работа, передавать опыт молодым – это прекрасно»

Александр Кержаков высказался об обучении на тренеров экс-партнеров по сборной.

– Не так давно стал тренировать детей в « ». Удивило, что пошел по тренерскому пути?

– Не удивило. Я общаюсь с Игорем и вижу его желание и страсть к работе. Сейчас эта страсть направлена на работу с детьми.

– Из Игоря получится хороший тренер?

– Из него уже получается тренер. Каких результатов он добивался на прежнем месте работы с ребятами, которых собрал по объявлению… Они там выигрывали турниры и играли на равных со многими футбольными московскими школами. Думаю, у Игоря все получается и получится в будущем.

– тоже учится на тренера. Видите Андрея в этом качестве?

– Сложно сказать. Здесь все зависит от желания. Сейчас с Андреем общаюсь не так часто. Пока от него не слышал, что он хотел стать тренером. Но у меня тоже так было. До момента первой лекции в Высшей школе тренеров под руководством Андрея Владимировича Лексакова я тоже слабо себе представлял, что мне захочется быть тренером. Но после той лекции понял, что хочу посвятить свою дальнейшую спортивную жизнь тренерской деятельности.

Может, так будет и с Андреем. Но у него сейчас хорошая работа и должность – развивать молодежный спортивный департамент в « ». Это же прекрасно – работать и улучшать качество молодых футболистов, передавать свой опыт, – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.