«Спасибо, мистер Ивич!» Фанаты «Краснодара» вывесили баннер об уволенном тренере на матче с «Локо»

Фанаты «Краснодара» поблагодарили Владимира Ивича за работу.

На трибуне болельщиков «Краснодара» в выездном матче Мир РПЛ с « » появился баннер с силуэтом бывшего тренера «быков» и надписью: «Спасибо, мистер Ивич!»

Скриншот: телеграм-канал Мир

Ивич был уволен из «Краснодара» после трех весенних матчей: с «Рубином» (1:1) и «Ростовом» (1:2) в РПЛ и с «Химками» в Фонбет Кубке России (0:2). На зимний перерыв команда Ивича уходила лидером чемпионата. Тренером «быков» был назначен .

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