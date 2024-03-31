«Спасибо, мистер Ивич!» Фанаты «Краснодара» вывесили баннер об уволенном тренере на матче с «Локо»
Фанаты «Краснодара» поблагодарили Владимира Ивича за работу.
На трибуне болельщиков «Краснодара» в выездном матче Мир РПЛ с «Локомотивом» появился баннер с силуэтом бывшего тренера «быков» и надписью: «Спасибо, мистер Ивич!»
Скриншот: телеграм-канал Мир РПЛ
Ивич был уволен из «Краснодара» после трех весенних матчей: с «Рубином» (1:1) и «Ростовом» (1:2) в РПЛ и с «Химками» в Фонбет Кубке России (0:2). На зимний перерыв команда Ивича уходила лидером чемпионата. Тренером «быков» был назначен Мурад Мусаев.
Увольнение Ивича – катастрофа. У «Краснодара» нет оправданий
Конкретный намёк руководству на его непрофессионализм и перебор личных амбиций.
Но мистер это по футбольному
Очень часто работодатель считает что раз он платит зарплату - это и есть его благодарность.