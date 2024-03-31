«Спасибо, мистер Ивич!» Фанаты «Краснодара» вывесили баннер об уволенном тренере на матче с «Локо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Фанаты «Краснодара» поблагодарили Владимира Ивича за работу.

На трибуне болельщиков «Краснодара» в выездном матче Мир РПЛ с «Локомотивом» появился баннер с силуэтом бывшего тренера «быков» и надписью: «Спасибо, мистер Ивич!»

Скриншот: телеграм-канал Мир РПЛ

Ивич был уволен из «Краснодара» после трех весенних матчей: с «Рубином» (1:1) и «Ростовом» (1:2) в РПЛ и с «Химками» в Фонбет Кубке России (0:2). На зимний перерыв команда Ивича уходила лидером чемпионата. Тренером «быков» был назначен Мурад Мусаев.

Увольнение Ивича – катастрофа. У «Краснодара» нет оправданий

Почему Ивич не заслужил увольнение из «Краснодара»

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Благородно.
+42
-1
+41
Вот это они Молодцы !
Конкретный намёк руководству на его непрофессионализм и перебор личных амбиций.
+39
-1
+38
Ивичу уважуха за характер и проделанную работу, несмотря на смазанную концовку.
+10
0
+10
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот это они Молодцы ! Конкретный намёк руководству на его непрофессионализм и перебор личных амбиций.
Это воспитанность и благодарность за работу уходящему тренеру и всё. Это вы уже додумываете намёки! Сергей Николаевич думаете не благодарен за проделанную работу?
+9
-3
+6
Люди ведь поверили в чемпионскую гонку своей команды :)
+5
-1
+4
После отставки Ивича нет желания болеть за Краснодар в чемпионской гонке, именно он вывел Краснодар на первое место.
+7
-3
+4
Ответ dreamstep
После отставки Ивича нет желания болеть за Краснодар в чемпионской гонке, именно он вывел Краснодар на первое место.
Согласен. А после вью Мусаева - вовсе отторжение.
+5
-2
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему то думаю что С.Н. не испытывает благодарности. Очень часто работодатель считает что раз он платит зарплату - это и есть его благодарность.
Как бы... А как ещё?
+3
-1
+2
Ответ Diablosax
Это воспитанность и благодарность за работу уходящему тренеру и всё. Это вы уже додумываете намёки! Сергей Николаевич думаете не благодарен за проделанную работу?
Если бы был благодарен, то не увольнял бы посреди сезона
+2
0
+2
Ответ Иван Новиков
Почему мистер? В сербском господин.
Ну тогда, Хвала господине Ивич.
Но мистер это по футбольному
+2
0
+2
Ответ Diablosax
Это воспитанность и благодарность за работу уходящему тренеру и всё. Это вы уже додумываете намёки! Сергей Николаевич думаете не благодарен за проделанную работу?
Почему то думаю что С.Н. не испытывает благодарности.
Очень часто работодатель считает что раз он платит зарплату - это и есть его благодарность.
+4
-3
+1
Мистер Мусаев, не теряйте очки. Все страна за вас
+1
-1
0
Ответ Мартинелли
Если бы был благодарен, то не увольнял бы посреди сезона
Каждый судит по себе. Работодателя может не устраивать результат или подход к работе или ещё что угодно, но при этом он может уважать работника за труд и быть благодарным за достигнутое (промежуточное).
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий